ด่วน! ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

194
ด่วน! ศาลออกหมายจับ 'แอน จักรพงษ์' เบี้ยวฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกง 30 ล้าน

ศาลออกหมายจับ ‘แอน จักรพงษ์’ หลังเบี้ยวไม่มาฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฉ้อโกงหุ้นกู้ 30 ล้านบาท ชี้มีพฤติการณ์หลบหนี พร้อมสั่งปรับนายประกัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ศาลแขวงพระนครใต้ ได้มีคำสั่งออกหมายจับ แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เจ้าแม่อาณาจักร JKN หลังไม่เดินทางมาฟังคำพิพากษาในคดีฉ้อโกง 30 ล้านบาท ตามนัดหมายในช่วงเช้าของวันนี้

คดีหมายเลขดำที่ อ.1440/2566 ซึ่ง นายระวีวัฒน์ มาศฉมาดล เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง โดยระบุพฤติการณ์ว่า จำเลยได้ร่วมกันหลอกลวงและปกปิดความจริง เพื่อชักชวนให้โจทก์ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท

โจทก์ระบุว่า จำเลยทราบดีอยู่แล้วว่าสถานะทางการเงินของบริษัทไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ตามกำหนด แต่ยังคงดำเนินการหลอกลวงระดมทุน ซึ่งศาลได้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล จึงประทับรับฟ้องและดำเนินการสืบพยานจนเสร็จสิ้น

เมื่อถึงเวลานัดฟังคำพิพากษา แอน จักรพงษ์ กลับไม่มาปรากฏตัวต่อศาลและไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องใด ๆ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีพฤติการณ์ “จงใจหลบหนี” จึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับเพื่อนำตัวมาฟังคำพิพากษาต่อไป

พร้อมกันนี้ ศาลได้สั่ง ปรับนายประกันเต็มจำนวนตาเจ้ามสัญญาประกัน ฐานผิดสัญญาไม่สามารถส่งตัวจำเลยได้ โดยให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน และได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาใหม่อีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 09.30 น.

แอน จักรพงษ์ มิสยูนิเวิร์ส
ภาพจาก IG : annejkn.official
แอน จักรพงษ์ มิสยูนิเวิร์ส
ภาพจาก : FB Anne Jakrajutatip

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

