ประวัติ แอน จักรพงษ์ อดีตเจ้าของเวที MU กับมรสุมชีวิตปัจจุบันพลิกบทบาท เจ้าแม่ภารตะคืนสู่สามัญ

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 17:28 น.
ทำความรู้จัก ประวัติ แอน จักรพงษ์ สตรีข้ามเพศหมื่นล้าน เจ้าของอาณาจักร JKN Global กับมรสุมชีวิตที่ต้องฝ่าฟันด้วยตัวเอง ปัจจุบันชีวิตพลิกหนี้สินพันรอบตัว

หากพูดถึง แอน จักรพงษ์ แน่นอนว่าหลายคนคงรู้จักเธอเป็นอย่างดี โดยเฉพาะแฟนนางงาม ในฐานะที่เธอเคยเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe อย่างเป็นทางการ และยังเป็นเจ้าของ อาณาจักร JKN ผู้สร้างจุดเปลี่ยนทีวีดิจิทัลโดยการนำซีรีส์อินเดียเข้ามาฉายในไทยจนได้รับความนิยมถล่มทลาย สร้างรายได้มหาศาล และได้รับฉายาว่า “เจ้าแม่ภารตะ”

แต่ใครจะไปรู้ว่าชีวิตของผู้ข้ามเพศคนนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แถมปัจจุบันมรสุมวิกฤติทางการเงินของธุรกิจทำให้ แอน จักรพงษ์ กลับมามีชื่อถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้ง และในวันนี้เดอะไทยเกอร์จะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักประวัติชีวิต แอน จักรพงษ์ สตรีข้ามเพศระดับพันล้าน หนึ่งเดียวในประเทศไทยคนนี้กันให้มากขึ้น

ประวัติ แอน จักรพงษ์
ภาพจาก : Facebook Anne Jakrajutatip

ประวัติ แอน จักรพงษ์ สตรีข้ามเพศที่ประสบความสำเร็จระดับพันล้าน

แอน จักรพงษ์ หรือ จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 แต่เดิมมีชื่อเล่นว่า “พงษ์” เป็นลูกชายคนโตที่เกิดมาในครอบครัวชาวจีนที่เคร่งครัดเรื่องเพศเป็นอย่างมาก ตนจึงต้องพยายามปิดบังตัวตนเอาไว้ เพราะไม่อยากถูกล้อเลียน

ในช่วงอายุ 15 ปี แม่แอน หรือ “แอนดรูว์” ในขณะนั้น ต้องไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย นอกจากต้องใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้ว แม่แอนยังต้องทำงานพาร์ทไทม์หาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยการเป็นเด็กปั๊ม จนกระทั่งสามารถคว้าใบปริญญา ด้านรัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยบอนด์ (Bond University) มาได้ในที่สุด

หลังจากที่เดินทางกลับมาประเทศไทย แอน จักรพงษ์ ก็ได้สานต่อธุรกิจร้านขาย-เช่า VDO ของทางบ้านด้วยวัยเพียง 21 ปี โดยในยุคนั้นถือได้ว่าร้านขาย-เช่า VDO เป็นธุรกิจที่กำลังเสื่อมความนิยม แต่ด้วยความฉลาดหลักแหลมจึงทำให้ แอน จักรพงษ์ มองเห็นโอกาสว่า สิ่งที่ขายได้ไม่ใช่ตัว VDO แต่คือคอนเทนต์ที่ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็น และไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็ตามคอนเทนต์ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขายได้อยู่เสมอ

แอน จักรพงษ์ ตอนยังไม่แปลงเพศ

นำเข้าสารคดีต่างประเทศ ทำรายได้ก้อนแรก 10 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ แอน จักรพงษ์ คว้าเอาสารคดี Walking With Dinosaurs มาผลิตในรูปแบบ DVD เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย ส่งผลให้สาวแอนสามารถสร้างรายได้จากการลงทุนครั้งแรกมากถึง 10 ล้านบาท

หลังจากประสบความสำเร็จครั้งแรก แอน จักรพงษ์ ก็ได้นำเข้าคอนเทนต์ต่างประเทศอีกหลายรายการ โดยเฉพาะละครจากประเทศอินเดีย ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคนไทยจึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างมาก ส่งผลให้สาวแอนสามารถขายคอนเทนต์ละครอินเดียกับทางสถานีโทรทัศน์ได้หลายช่อง เป็นเงินจำนวนมหาศาลจนที่มาของฉายา “เจ้าแม่ภารตะพันล้าน”

ในช่วงอายุ 34 ปี แอน จักรพงษ์ จดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท เอสทีจีซีพี จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ทำธุรกิจผลิตสื่อ รวมถึงนำเข้าและส่งออกลิขสิทธิ์ซีรีส์ การ์ตูน และสารคดี จากหลากหลายประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย

แอน จักรพงษ์

ซื้อกิจการช่องโทรทัศน์ NEW18 เพื่อสร้างอาณาจักร JKN18

เท่านั้นยังไม่พอ แอน จักรพงษ์ ในวัย 42 ปี ก็ได้ตั้งหมุดหมายสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจตัวเองจำนวน 1 หมื่นล้าน โดยสาวแอนได้ทำการซื้อกิจการช่องโทรทัศน์ NEW18 พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น JKN18 เพื่อฉายรายการข่าวและรายการบันเทิงต่าง ๆ ทั้งนี้สาวแอนก็ได้ตั้งเป้าให้ช่องโทรทัศน์ดังกล่าวติดอันดับ 1 ใน 10 ช่องโทรทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยอีกด้วย

ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้ แอน จักรพงษ์ เซ็นสัญญาซื้อลิขสิทธิ์รายการเรียลลิตี้แฟชั่นโชว์ระดับโลกอย่าง Project Runway ในปี พ.ศ. 2564 เพื่อเตรียมลงจอให้เหล่าคอแฟชั่นชาวไทยได้รับชมในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการนำเข้ารายการดังกล่าวแล้ว สาวแอนก็ยังรับหน้าเป็นพิธีให้กับรายการอีกด้วย

นอกจากรายการ Project Runway ก็ยังมีอีกหนึ่งรายการที่แอน จักรพงษ์ มีส่วนร่วมด้วยนั่นก็คือรายการ Shark Tank Thailand รายการเรียลลิตี้โชว์เชิงธุรกิจ ซึ่งสาวแอนนั้นนับว่าเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกของโลกที่ได้เข้าร่วมรายการชาร์ค แทงค์ โดยแอนได้รับหน้าที่ให้เป็นหนึ่งในชาร์ค หรือ นักลงทุน ประจำรายการตั้งแต่ช่วงซีซั่น 2 เป็นต้นมา

แอน จักรพงษ์ มิสยูนิเวิร์ส รวย

สตรีข้ามเพศคนแรก ที่ถือลิขสิทธิ์ มิสยูนิเวิร์ส

ความปังของแอน จักรพงษ์ ยังไม่สุดเพียงเท่านี้ เพราะเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สาวแอนก็ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กตนเองว่า กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe) ได้ติดต่อมาเพื่อขายลิขสิทธิ์ให้กับตนเอง โดยทางองค์กรมิสยูนิเวิร์สนั้นทาบทามสาวแอนให้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 แต่แอนยังไม่ได้สนใจแวดวงนางงามมากพอที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาเป็นของตัวเอง อีกทั้ง แอน จักรพงษ์ ก็ได้ยื่นข้อเสนอกลับไปยังตัวแทนมิสยูนิเวิร์สอีกด้วยว่าตนต้องได้ถือหุ้นมากกว่า 51% จึงจะร่วมลงทุนด้วย

กระทั่งในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป นำโดย แอน จักรพงษ์ ก็ได้เข้าซื้อกิจการทั้งหมดขององค์กรนางงามจักรวาล หรือ Miss Universe Organization (MUO) เป็นที่เรียบร้อย ด้วยเงินกว่า 800 ล้านบาท ท่ามกลางความฮือฮาของแฟนนางงามทั้งไทยและต่างประเทศ ส่งผลให้เธอเป็นผู้หญิงคนแรกและสตรีข้ามเพศคนแรกของโลกที่เป็นเจ้าของเวทีประกวดนางงามที่เก่าแก่ที่สุดนี้

แอน จักรพงษ์ มิสยูนิเวิร์ส รวย

‘แอน จักรพงษ์’ กับบทพิสูจน์ตัวเองในฐานะสตรีข้ามเพศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจแล้ว แต่ด้านชีวิตส่วนตัวของสาวแอน หรือ แม่แอน ของคนไทยนั้น กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ในขณะที่แอน จักรพงษ์ ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความสำเร็จในชีวิต ก็ได้ตัดสินใจที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงกับคนที่บ้าน

ข่าวดีหลังจากการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนั้น คือคุณพ่อของแอนยอมรับในตัวตนของลูกชายคนโตได้ แต่คุณแม่กลับไม่สามารถยอมรับได้ จึงทำให้ทั้งคู่ไม่คุยกันนานถึง 3 ปีเต็ม

เนื่องด้วยคุณแม่ของแอน จักรพงษ์ เคร่งครัดในธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนอย่างมาก การมีลูกชายเป็นบุตรคนโตของบ้านนับว่าเป็นของขวัญจากสวรรค์ แต่แล้วเมื่อวันหนึ่งที่ลูกชายคนโตเดินเข้ามาบอกว่าตนเองนั้นเป็นสตรีข้ามเพศ จึงทำให้คุณแม่ของแอนไม่สามารถยอมรับความจริงนี้ได้

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่ แอน จักรพงษ์ สามารถพิสูจน์ตัวตนต่อคุณแม่ได้แล้วว่า ไม่ว่าจะเพศสภาพใดสาวแอนก็สามารถนำพาธุรกิจของครอบครัวไปอยู่บนจุดสูงสุดของวงการได้ และพร้อมที่จะทำหน้าที่ลูกคนโตโดยการเป็นเสาหลักที่มั่นคงของครอบครัว เหตุนี้เองจึงทำให้คุณแม่ของแอน จักรพงษ์ ยอมรับในตัวลูกสาวคนนี้

หลังจากคนในครอบครัวยอมรับเพศสภาพและตัวตนที่แท้จริงของ แอน จักรพงษ์ ก็ทำให้สาวแอนมีความมั่นใจที่เปิดเผยตัวเองต่อสายตาสังคมภายนอก สาวแอนตัดสินใจเดินทางไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ และกลับมาในลุค “มาดามแอน” อย่างที่เราทุกคนเห็นกันทุกวันนี้

ไม่ว่าจะมองด้วยแง่มุมไหน แอน จักรพงษ์ ก็นับว่าเป็นบุคคลต้นแบบในทุก ๆ ด้าน ทั้งหัวคิดด้านธุรกิจที่ทันกระแสจนสามารถก่อตั้งอาณาจักรหมื่นล้านอย่าง JKN Global ได้สำเร็จ หรือจะในแง่มุมของความเป็นลูกยอดกตัญญูที่สามารถเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้ อาจกล่าวได้ว่า แอน จักรพงษ์ เป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยและทรงคุณค่าอีกคนหนึ่งของยุคเลยก็ว่าได้

แอนจักรพงษ์
ภาพจาก : Anne Jakrajutatip

ทุ่มเงินอุ้มบุญ ลูกชาย-ลูกสาว สืบสกุล

แอน จักรพงษ์ มีความใฝ่ฝันอยากจะมีลูกมาตั้งแต่แรก เธอจึงตัดสินใจบินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปธนาคารสเปิร์มและเลือกไข่ของผู้หญิงเยอรมันคนหนึ่งพร้อมหาคนมาอุ้มบุญให้ โดยหลังจากจัดการเรื่องอุ้มบุญเสร็จสิ้นแล้ว แอนก็เดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อผ่าตัดแปลงเพศ โดยวันที่ได้รับการผ่าตัดสำเร็จนั้นตรงกับวันที่ไข่อุ้มบุญของเธอปฏิสนธิพอดี ปัจจุบันลูกทั้ง 2 คนของ แอน จักพงษ์ เติบโตมาอย่างดี แถมน่าตาสวยหล่ออีกด้วย

ลูกของ แอน จักพงษ์

JKN Global ยื่นล้มละลาย

แม้กราฟชีวิตจะพุ่งทะยาน แต่ในปี 2566 อาณาจักร JKN ต้องเผชิญกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางเการเงินอย่างหนัก จนนำไปสู่การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางในเดือนพฤศจิกายน 2566

ขายหุ้น MUO ทั้งหมดให้ ราอูล โรชา

ล่าสุดในปี 2568 ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้ง เมื่อ แอน จักรพงษ์ ตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Miss Universe เพื่อหันมาโฟกัสกับครอบครัวและการแก้ปัญหาธุรกิจหลักอย่าง JKN โดยส่งไม้ต่อให้กับ ราอูล โรชา คานตู ขึ้นแท่นบริหาร MUO แทน

แอน จักรพงษ์ ขายหุ้น MU ให้ ราอุล โรชา ทั้งหมด

ลือสะพัดหอบเงิน 6,000 ล้านเปลี่ยนสัญชาติไปอยู่เม็กซิโก

ปัจจุบัน แอน จักรพงษ์ กำลังถูกเพ่งเล็งจากคนทั้งประเทศ เมื่อจู่ ๆ สนธิ ลิ้มทองกุล ได้ออกมาเปิดโปงข้อมูลสำคัญในรายการ สนธิทอล์ค ว่า แอนได้แปลงเงิน 6,000 ล้านบาทเป็นคริปโตฯ และบินออกนอกประเทศย้ายไปอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก ทั้งยังเปลี่ยนสัญชาติแล้วด้วย โดยมี ราอูล โรชา อำนวยความสะดวกให้ทั้งหมด

กระทั่งเช้าวันที่ 24 พ.ย. 68 JKN ได้ออกมาแถลงโต้กลับข่าวลือข้างต้นว่าไม่เป็นความจริง และตัวเลขหนี้สินของบริษัทมีเพียงแค่ 3,000 ล้านบาทเท่านั้น ทั้งจะเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้บริษัทเสียหายด้วย

ศาลออกหมายจับเหตุ จงใจหลบหนีนัดฟังคำพิพากษา คดีฉ้อโกง

อย่างไรก็ตาม 25 พ.ย. 68 ศาลแขวงพระนครใต้ เพิ่งจะมีคำสั่งให้ออกหมายจับ แอน จักรพงษ์ หลังเจ้าตัวไม่ยอมเดินทางมาฟังคำพิพากษา คดีฉ้อโกง 30 ล้านบาท ตามนัดหมาย โดยไม่แจ้งเหตุผลล่วงหน้า ศาลพิเคราะห์เห็นว่า แอน จักรพงษ์ ในฐานะจำเลยมีพฤติการณ์ “จงใจหลบหนี” ทั้งยังมีการสั่งปรับนายประกันเต็มจำนวนตาเจ้ามสัญญาประกัน ฐานผิดสัญญาไม่สามารถส่งตัวจำเลยได้ โดยให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน และได้กำหนดนัดฟังคำพิพากษาใหม่อีกครั้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 09.30 น.

แอนจักรพงษ์
ภาพจาก : Facebook Anne Jakrajutatip

เผยแพร่: 25 พ.ย. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 25 พ.ย. 2568 17:28 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

