อยากเล่นโซเชียลมีเดีย เด็กเกาหลีวัย 14 จุดไฟเผาบ้านตัวเอง เหตุพ่อแม่ไม่ยอมซื้อมือถือใหม่ให้
คดีสุดแปลก เด็กหญิงวัย 14 ปี ก่อเหตุเผาบ้านตัวเอง เพียงเพราะไม่พอใจที่พ่อแม่ไม่ยอมซื้อมือถือเครื่องใหม่ ที่สามารถเล่นโซเชียลมีเดียได้
สื่อท้องถิ่นรายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 พฤศจิกายน) ศาลเขตควังจู ประเทศเกาหลีใต้ ได้ปฏิเสธการออกหมายจับ เด็กหญิงวัย 14 ปี ที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุจุดไฟเผาอพาร์ตเมนต์ของครอบครัว หลังจากที่พ่อแม่ของเธอปฏิเสธที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้
ตำรวจควังจูเปิดเผยว่า ศาลได้ปฏิเสธหมายจับหลังจากการไต่สวนก่อนการจับกุม โดยอ้างอิงถึงสถานะของเด็กหญิงว่าเป็น “ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี” ภายใต้พระราชบัญญัติผู้เยาว์
ตำรวจระบุว่า เยาวชนหญิงคนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุจุดไฟเมื่อเวลาประมาณ 22:52 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยใช้ไฟแช็กจุดในห้องนอนของเธอที่ชั้นสามของอาคารอพาร์ตเมนต์ในเขตควังจูตอนเหนือ โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการควบคุมเพลิง แต่ไฟได้เผาทำลายทรัพย์สินภายในห้องทั้งหมด และมีผู้พักอาศัย 17 คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากสูดดมควันเข้าไป
ในระหว่างการสอบปากคำ เด็กหญิงให้การกับตำรวจว่า เธอจุดไฟเพื่อตอบโต้พ่อแม่ที่ไม่ยอมเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือรุ่นที่เธอสามารถใช้โซเชียลมีเดียได้
อ้างอิง : www.koreaherald.com
