พ่อบ้านใจกล้า ชายญี่ปุ่นถูกหวย 600 ล้าน แต่ไม่บอกเมีย แอบใช้เงินเสวยสุขคนเดียว
ใจถึงแบบสุดๆ เมื่อมีรายงานว่าชายญี่ปุ่นวัย 66 ปี ถูกหวยรางวัลใหญ่กว่า 600 ล้านเยน แต่กลับไม่บอกภรรยา แอบนำเงินไปใช้ชีวิตเสวยสุขคนเดียว
ชายสูงวัยชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกลอตเตอรีรางวัลใหญ่ถึง 600 ล้านเยน (ประมาณ 124 ล้านบาท) แต่เขาตัดสินใจเก็บความลับเรื่องเงินก้อนนี้ไว้จากภรรยาที่เข้มงวดเรื่องการเงิน เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราตามใจตัวเอง
ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่น The Gold Online ชายวัย 66 ปีที่ใช้ชื่อว่า S เป็นผู้เกษียณอายุจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ โดยเขาและภรรยาอาศัยอยู่ในโตเกียว และมีรายได้จากเงินบำนาญรวมกัน 300,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 62,000 บาท)
ในแต่ละวัน นาย S มักจะอ่านหนังสือพิมพ์ที่ร้านกาแฟ และซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสองสามใบ จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้รับแจ้งว่าถูกรางวัลใหญ่และต้องไปที่ธนาคาร ซึ่งทำให้เขาทราบว่าเขาได้รับรางวัลใหญ่ถึง 600 ล้านเยน (ประมาณ 124 ล้านบาท)
แทนที่จะบอกภรรยา แต่นาย S เลือกที่จะซ่อนเงินรางวัลไว้ เนื่องจากเธอเป็นคนมัธยัสถ์อย่างมากและจัดการการเงินของบ้านอย่างเข้มงวด ก่อนหน้านี้ภรรยาของเขาเคยห้ามไม่ให้เขาดื่มเบียร์หลังแต่งงาน และอนุญาตให้ซื้อได้เพียงรถยนต์เก่าราคาถูกเท่านั้น นาย S มักบ่นเรื่องความตระหนี่ของภรรยาและรู้สึกอับอายที่ถูกควบคุมการเงินอย่างเข้มงวด
นาย S บอกภรรยาว่าเขาถูกรางวัลเพียง 5 ล้านเยน (ประมาณ 1 ล้านบาท) และจะนำไปใช้ในการปรับปรุงบ้าน แต่ในทางลับ เขาได้ใช้เงินไปกับการซื้อรถยนต์หรู, จองรีสอร์ตบ่อน้ำพุร้อนระดับไฮเอนด์หลายครั้ง และเดินทางท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น โดยใช้เงินไปถึง 18 ล้านเยน (ราว 3.7 ล้านบาท) ภายในเวลาเพียงหกเดือน
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นาย S ต้องขึ้นรถไฟใต้ดินทุกวันไปยังลานจอดรถที่เขาเก็บรถหรูไว้ และสวมเสื้อผ้าเก่าๆ เพื่อรักษาระยะห่างจากวงสังคมปกติของเขา
อย่างไรก็ตาม ชีวิตลับๆ นี้กลับนำไปสู่ความรู้สึกผิดบาป และโดดเดี่ยว เพราะขณะที่เดินทาง เขาเห็นคู่รักและครอบครัวอื่น ๆ อยู่เสมอ และมักนึกถึงครอบครัวของตัวเอง เขายังเริ่มนึกถึงความทรงจำอันเจ็บปวดของพ่อที่เสียชีวิตเพียงลำพังหลังหย่าร้างและล้มละลาย
นาย S ตระหนักว่าอารมณ์เชิงลบทั้งหมดของเขามาจากเงินรางวัลลอตเตอรี โดยเจ้าตัวบอกว่า “ถ้าเงินก้อนนี้มาจากการทำงานของผม ผมคงจะภูมิใจในมัน แต่ความมั่งคั่งที่มาโดยไม่ได้ใช้ความพยายามกลับนำมาซึ่งความทรงจำที่ไม่พึงประสงค์และสั่นคลอนชีวิตของผม”
ในที่สุด เขาได้ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน และตัดสินใจนำเงินรางวัลเกือบ 500 ล้านเยนไปลงทุนในประกัน โดยระบุให้ภรรยาและลูก ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์ ด้วยความหวังว่าเงินก้อนนี้จะมอบความมั่นคงให้กับครอบครัวหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
