ข่าวต่างประเทศ

พ่อบ้านใจกล้า ชายญี่ปุ่นถูกหวย 600 ล้าน แต่ไม่บอกเมีย แอบใช้เงินเสวยสุขคนเดียว

Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 09:23 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 09:23 น.
463

ใจถึงแบบสุดๆ เมื่อมีรายงานว่าชายญี่ปุ่นวัย 66 ปี ถูกหวยรางวัลใหญ่กว่า 600 ล้านเยน แต่กลับไม่บอกภรรยา แอบนำเงินไปใช้ชีวิตเสวยสุขคนเดียว

ชายสูงวัยชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกลอตเตอรีรางวัลใหญ่ถึง 600 ล้านเยน (ประมาณ 124 ล้านบาท) แต่เขาตัดสินใจเก็บความลับเรื่องเงินก้อนนี้ไว้จากภรรยาที่เข้มงวดเรื่องการเงิน เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราตามใจตัวเอง

ตามรายงานของสื่อญี่ปุ่น The Gold Online ชายวัย 66 ปีที่ใช้ชื่อว่า S เป็นผู้เกษียณอายุจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ โดยเขาและภรรยาอาศัยอยู่ในโตเกียว และมีรายได้จากเงินบำนาญรวมกัน 300,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 62,000 บาท)

ในแต่ละวัน นาย S มักจะอ่านหนังสือพิมพ์ที่ร้านกาแฟ และซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสองสามใบ จนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้รับแจ้งว่าถูกรางวัลใหญ่และต้องไปที่ธนาคาร ซึ่งทำให้เขาทราบว่าเขาได้รับรางวัลใหญ่ถึง 600 ล้านเยน (ประมาณ 124 ล้านบาท)

แทนที่จะบอกภรรยา แต่นาย S เลือกที่จะซ่อนเงินรางวัลไว้ เนื่องจากเธอเป็นคนมัธยัสถ์อย่างมากและจัดการการเงินของบ้านอย่างเข้มงวด ก่อนหน้านี้ภรรยาของเขาเคยห้ามไม่ให้เขาดื่มเบียร์หลังแต่งงาน และอนุญาตให้ซื้อได้เพียงรถยนต์เก่าราคาถูกเท่านั้น นาย S มักบ่นเรื่องความตระหนี่ของภรรยาและรู้สึกอับอายที่ถูกควบคุมการเงินอย่างเข้มงวด

นาย S บอกภรรยาว่าเขาถูกรางวัลเพียง 5 ล้านเยน (ประมาณ 1 ล้านบาท) และจะนำไปใช้ในการปรับปรุงบ้าน แต่ในทางลับ เขาได้ใช้เงินไปกับการซื้อรถยนต์หรู, จองรีสอร์ตบ่อน้ำพุร้อนระดับไฮเอนด์หลายครั้ง และเดินทางท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่น โดยใช้เงินไปถึง 18 ล้านเยน (ราว 3.7 ล้านบาท) ภายในเวลาเพียงหกเดือน

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย นาย S ต้องขึ้นรถไฟใต้ดินทุกวันไปยังลานจอดรถที่เขาเก็บรถหรูไว้ และสวมเสื้อผ้าเก่าๆ เพื่อรักษาระยะห่างจากวงสังคมปกติของเขา

อย่างไรก็ตาม ชีวิตลับๆ นี้กลับนำไปสู่ความรู้สึกผิดบาป และโดดเดี่ยว เพราะขณะที่เดินทาง เขาเห็นคู่รักและครอบครัวอื่น ๆ อยู่เสมอ และมักนึกถึงครอบครัวของตัวเอง เขายังเริ่มนึกถึงความทรงจำอันเจ็บปวดของพ่อที่เสียชีวิตเพียงลำพังหลังหย่าร้างและล้มละลาย

นาย S ตระหนักว่าอารมณ์เชิงลบทั้งหมดของเขามาจากเงินรางวัลลอตเตอรี โดยเจ้าตัวบอกว่า “ถ้าเงินก้อนนี้มาจากการทำงานของผม ผมคงจะภูมิใจในมัน แต่ความมั่งคั่งที่มาโดยไม่ได้ใช้ความพยายามกลับนำมาซึ่งความทรงจำที่ไม่พึงประสงค์และสั่นคลอนชีวิตของผม”

ในที่สุด เขาได้ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน และตัดสินใจนำเงินรางวัลเกือบ 500 ล้านเยนไปลงทุนในประกัน โดยระบุให้ภรรยาและลูก ๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์ ด้วยความหวังว่าเงินก้อนนี้จะมอบความมั่นคงให้กับครอบครัวหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้ว

อ้างอิง : www.scmp.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ดราม่า คู่เกย์ไต้หวันรับเด็กอุ้มบุญ 4 คนมาจากเม็กซิโก ถูกชาวเน็ตถล่ม “เห็นแก่ตัว-ซื้อเด็ก”

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่สุดแหวะ สาวอังกฤษแห่ฉีด “สเปิร์มปลา” เข้าใบหน้า เชื่อแทนฟิลเลอร์ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก สุขภาพและการแพทย์

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แม่ใจสลาย อ้างพบศพลูกชายถูกถลกหนัง นำมาจัดแสดงในนิทรรศการที่ลาสเวกัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง บันเทิง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย ดูดวง

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝันดี - ฝันเด่น ใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่วันนี้ บันเทิง

“เล็ก ฝันเด่น” ลุยน้ำท่วมหาดใหญ่ ช่วยคนยืนแช่น้ำมิดคอ-น้ำแรงเจอเจ๊ตสกีล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไม่ถึงฝัน “หมอนทองวิทยา” โดนราชวินิตบางแก้วพลิกแซง ตกรอบรองฯ ทวารวดีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เอฟเวอร์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 24 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย อัปเดตเรื่อง นานา ไรบีนา เชื่อมโยงสตอรี่ไอจีเจนี่ บันเทิง

กรรชัย ทิ้งบอมบ์ ‘นานา’ มีข่าวรูปธรรมรออยู่ วิเคราะห์สตอรี่ ‘เจนี่’ คาดมีส่วนเกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ลูกทิ้งข้อความจุกอก! อยู่กับพ่อติดเตียง 2 คน “16 ฉัยยากุลอุทิศ อ.หาดใหญ่”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โตเกียว รถพุ่งชนคน ข่าวต่างประเทศ

คลิประทึกกลางโตเกียว! เก๋งพุ่งกวาดฝูงชนดับ 1 เจ็บนับ 10 ราย คนขับทิ้งรถหนี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; รับตกใจ &quot;เท้ง&quot; หลุดปากความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” รับตกใจ “เท้ง” หลุดความลับ ดีลชะลอซักฟอก จี้รัฐบาลทำประชามติหากยุบสภา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจดาด้าร่ำไห้กลางไลฟ์ หลังรู้ความจริง นานา ไรบีนา หมุนเงินผิดวัตถุประสงค์ บันเทิง

ดีเจดาด้า ร่ำไห้ หลัง ‘นานา’ พูดความจริงเรื่องหนี้ เหมือนถูกหักหลังจากเพื่อน 30 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม เศรษฐกิจ

แจกแนวข้อสอบ-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบท้องถิ่น 68 สำคัญมาก ห้ามลืม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลิป โรนัลโด้ จักรยานอากาศงามหยด กดตุงที่ 954 บนวัย 40 กะรัต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนเกมอาลัย Udo Kier นักแสดงต้นแบบตัวละคร Yuri จากเกม Red Alert 2 เสียชีวิตในวัย 81 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ประกาศขายบ้าน หลังยอมรับทำธุรกิจเกินตัว บันเทิง

นานา ขายบ้านหรู 69 ล้าน รับทำธุรกิจเกินตัวจนพัง ขอโอกาสจากสิ่งที่ผิดพลาดไป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด &quot;นครศรีฯ-สงขลา&quot; วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล ข่าว

ภาคใต้อ่วม น้ำท่วมหนัก 9 จังหวัด “นครศรีฯ-สงขลา” วิกฤตสุด เร่งระบายลงทะเล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “ธรรมนัส” เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการน้ำภัยพิบัติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูงกว่า 3 เมตร ไม่สามารถเดินเครื่อง-จ่ายน้ำได้ ข่าว

กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนายกฯ อังกฤษ &quot;เดวิด คาเมรอน&quot; ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ ข่าวต่างประเทศ

อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว ข่าวการเมือง

สส.ปชป เตือนนายก รักประชาชนจริง ต้องรีบสั่งการ ไม่ใช่ผัดข้าว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจตั้งข้อหา 3 ชายมะกัน ก่อกวนนักศึกษามุสลิม ตะโกนด่า-โบกเบค่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 09:23 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 09:23 น.
463
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิกฤต &#039;โรคไตเรื้อรัง&#039; พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ &#039;ฆาตกรเงียบ&#039; คนไทยเป็นเยอะมาก

วิกฤต ‘โรคไตเรื้อรัง’ พุ่ง 788 ล้านคน 7 สัญญาณ ‘ฆาตกรเงียบ’ คนไทยเป็นเยอะมาก

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568

สงขลา ระทึกซ้ำ! คลิปนาทีพายุหมุน ถล่มตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
ดีเจเพชรจ้า และ เนปจูน เลิกรากันแล้ว เพราะเลือกเติบโตคนละทาง

ดีเจเพชรจ้า เลิกแฟนสาว ‘น้องเนปจูน’ เผยจบด้วยดี-ไม่มีทะเลาะ แยกย้ายกันไปเติบโต

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

อันดับดวงดี 2569 ญี่ปุ่น จัดอันดับ 366 วันตามวันเกิด ใครดวงดีสุด เช็กที่นี่เลย

เผยแพร่: 24 พฤศจิกายน 2568
Back to top button