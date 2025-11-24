สองโจ๋มะกัน บินมาไทย เรียนขับเรือ วางแผนบุกเฮติ จับผู้หญิง-เด็กเป็นทาสบำเรอกาม
อัยการสหรัฐฯ เอาผิด สองชายอเมริกัน บินมาไทย เรียนขับเรือ เพื่อวางแผนบุกเกาะในเฮติ ฆ่าผู้ชายทั้งเกาะ และจับผู้หญิง-เด็กเป็นทาสบำเรอกาม
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า อัยการของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นฟ้องนาย กาวิน ริเวอร์ ไวเซนเบิร์ก วัย 21 ปี และ แทนเนอร์ คริสโตเฟอร์ โทมัส วัย 20 ปึ ภายหลังจากที่ทั้งสองวางแผนจะบุกเกาะเล็กๆในประเทศเฮติ เพื่อฆ่าผู้ชายคน และจับผู้หญิงและเด็กเป็นทาสบำเรอกาม
โดยอัยการสหรัฐฯ ฟ้องทั้งสองในข้อหา สมคบคิดในการฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย หรือลักพาตัวในต่างประเทศเพื่อวางแผนการข่มขืน เพื่อจุดประสงค์ในการทำให้จินตนาการเรื่องการข่มขืนเป็นจริง
ทางสำนักอัยการระบุว่า พวกเขาได้ซื้อเรือ อาวุธปืน กระสุน และเตรียมจ้างคนไร้บ้านมาเป็นกองทัพของพวกเขาในการก่อเหตุครั้งนี้ พร้อมระบุด้วยว่าเกาะโจนาเวที่พวกเขาจะเลือกใช้เป็นที่ก่อเหตุมีประชากรราวๆ 1 แสนคน และยังเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนการล่องเรือด้วย
เบื้องต้นหากศาลพิพากษาให้พวกเขามีความผิดจริง ทั้งสองอาจจะถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
นอกจากนี้พวกเขายังถูกตรวจพบว่ามีสื่ออนาจารของเยาวชนในการครอบครองด้วย ซึ่งพวกเขาอาจจะโดนพิพากษาจำคุกอย่างน้อย 15 ปี และสูงสุด 30 ปี ในกระทงดังกล่าว
