วิธีเช็กรูป AI ง่ายๆ ด้วย Google Gemini เช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์

วิธีเช็กรูป AI ง่ายๆ ด้วย Google Gemini กับ Google Lens เปิดตัว SynthID ฝังลายน้ำดิจิทัล ตรวจสอบที่มาภาพถ่ายผ่านมือถือได้ทันที
ความสมจริงของภาพถ่ายที่สร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาไปไกลจนตาเปล่าแทบแยกไม่ออก ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เสี่ยงต่อการแชร์ เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนได้ง่าย Google จึงเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้ นำเทคโนโลยี SynthID เข้ามาทำงานร่วมกับ Gemini และ Google Lens เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถตรวจสอบที่มาของรูปภาพได้ด้วยตนเอง ไทยเกอร์จะพาไปดูวิธีใช้งานว่าทำยังไง
วิธีตรวจสอบภาพ AI ผ่าน Google Lens
Google ได้เพิ่มระบบตรวจสอบภาพเข้าไปในแอปพลิเคชันที่มีอยู่เดิม ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องดาวน์โหลดเครื่องมือเพิ่ม โดยมีขั้นตอนดังนี้
-
เปิดแอปพลิเคชัน Google บนมือถือ
-
กดที่สัญลักษณ์กล้องถ่ายรูป (Google Lens) ในช่องค้นหา
-
เลือกรูปภาพที่ต้องการตรวจสอบจากแกลเลอรี หรือถ่ายรูปใหม่
-
เมื่อผลการค้นหาปรากฏ ให้มองหาเมนูหรือแท็บที่เขียนว่า “About this image” เกี่ยวกับรูปภาพนี้
-
ระบบจะแสดงข้อมูลเชิงลึกของภาพ รวมถึงระบุว่าภาพนี้ถูกสร้างหรือแก้ไขด้วย AI หรือไม่ หากภาพนั้นมีข้อมูลจาก SynthID ฝังอยู่
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Gemini เป็นประจำ สามารถเช็กได้ทันทีผ่านการแชต
-
เปิดแอปพลิเคชัน Gemini
-
อัปโหลดรูปภาพที่สงสัย หรือใช้ฟังก์ชันกล้องถ่ายภาพ
-
พิมพ์คำสั่งถามตรงๆ เช่น “รูปนี้สร้างโดย AI หรือไม่” หรือ “ช่วยวิเคราะห์รูปภาพนี้หน่อย”
-
Gemini จะประมวลผลและแจ้งผลลัพธ์ โดยอิงจากการตรวจจับลายน้ำดิจิทัลที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังความแม่นยำ เทคโนโลยี SynthID
กุญแจสำคัญที่ทำให้การตรวจสอบนี้แม่นยำคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า SynthID ซึ่ง Google พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสื่อดิจิทัล
SynthID จะฝังลายน้ำดิจิทัล ลงไปในพิกเซลของภาพตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างด้วย AI ซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นแต่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านค่าได้ แม้ไฟล์ภาพจะถูกนำไปครอป ตัดต่อ ปรับสี หรือบีบอัดไฟล์ ลายน้ำนี้ก็ยังคงอยู่ ทำให้ระบบสามารถตามตรวจสอบที่มาได้แม่นยำกว่าการวิเคราะห์ด้วยภาพเพียงอย่างเดียว
การร่วมมือกันระหว่างเครื่องมือค้นหากับเทคโนโลยีลายน้ำดิจิทัลนี้ เป็นก้าวสำคัญที่ช่วยคัดกรองข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์ ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นปราการด่านแรกในการแยกแยะความจริง ก่อนที่จะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลออกไป
แชร์รูปสร้างจาก AI ผิดฎหมายไหม
การเผยแพร่หรือแชร์รูปที่สร้างจาก AI ไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายในทันที หากเป็นงานศิลปะหรือเพื่อความบันเทิงทั่วไป แต่จะกลายเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ทันที หากการกระทำนั้นเข้าข่าย “ทุจริต หลอกลวง หรือสร้างความเสียหาย”
เช่นการแชร์ภาพ AI ตั้งใจหมายถึงน้ำท่วมหาดใหญ่ เข้าข่าย ความผิดฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ (มาตรา 14 วรรคหนึ่ง) เช่นหากนำภาพ AI ไปโพสต์ประกอบข้อความเพื่อขอรับบริจาค หรือหลอกให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ รูปแบบนี้เข้าข่าย “ฉ้อโกงประชาชน” โทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หรือความผิดฐานทำให้ตื่นตระหนก (มาตรา 14 วรรคสอง) โพสต์ภาพน้ำท่วมสูงมิดหลังคา พร้อมระบุพิกัดสงขลา ทำให้คนในพื้นที่ตื่นกลัว เตรียมอพยพวุ่นวาย ทั้งที่ความจริงน้ำไม่ได้ท่วมสูงขนาดนั้น มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
