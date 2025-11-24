วอนชาวเน็ต หยุดใช้ภาพ AI เหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ ทำ จนท. ลงพื้นที่ล่าช้า
วอนชาวเน็ต หยุดใช้ภาพ AI เหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ ยกเคสงูเข้าบ้านประาชาชน เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือช้า เพราะบอกว่าเป็นภาพ AI
เพจพรรคประชาชน สงขลา โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังจากที่มีการใช้ AI ประดิษฐ์ภาพเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ จนทำให้เกิดความสับสนนั้น
โดยทางเพจระบุว่า “อยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หยุดใช้ AI ทำรูปสัตว์ช่วงน้ำท่วม เพราะมีเคสงูตัวใหญ่เข้าบ้านประชาชนในหาดใหญ่ กู้ภัยเข้าไปล่าช้าเพราะมีคนบอกว่าเป็น AI เรื่องนี้จริงจังเร่งด่วนกับความช่วยเหลือ”
ขณะที่ทาง ตำรวจไซเบอร์ สอนวิธีสังเกตภาพที่ถูกสร้างจาก AI ง่ายๆ ดังนี้
1. AI ปลอมภาพสมจริง : มิจฉาชีพสร้างภาพ AI ที่เป็นเรื่องราวซาบซึ้ง หรือ น่าสงสาร เพื่อเรียกยอดไลก์ ยอดแชร์ ก่อนนำไปสู่การขอบริจาค”
2. สังเกตความผิดปกติ : สังเกตแสงเงา, นิ้วมือ นิ้วเท้าที่ผิดปกติ, ขนสัตว์ดูไม่ธรรมชาติ, วัตถุลอยน้ำแปลกๆ รวมทั้งข้อความที่ผิดเพี้ยน
3. ตรวจสอบก่อนเชื่อ : ใช้เครื่องมือ AI Detector เพื่อหาแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ไม่รีบแชร์ รีบรีโพสต์ ก่อนที่จะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายทางข่าวสาร
4. ระวังภัย ไม่โอนเงิน : หากไม่ชัวร์เป็นเรื่องจริง หรือภาพ AI สำคัญที่สุดคือ ไม่หลงเชื่อโอนเงิน บริจาคเงิน หรือกดลิงก์แปลกปลอมที่แนบมา”
