อดีตนายกฯ อังกฤษ “เดวิด คาเมรอน” ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก พร้อมเผยนาทีบีบหัวใจ
“เดวิด คาเมรอน” อดีตนายกฯ อังกฤษ เปิดเผยป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก เผยภรรยาเป็นคนรบเร้าให้ตรวจจนเจอระยะแรก จี้รัฐบาลเร่งทำโครงการคัดกรองก่อนสายเกินแก้
เดวิด คาเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ วัย 59 ปี เปิดเผยว่า ตนได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คาเมรอนออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษเร่งจัดทำโครงการตรวจคัดกรองโรคนี้แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ชายทุกคนมีโอกาสรู้ตัวและรักษาได้ทันท่วงที
คาเมรอน เล่าถึงนาทีชีวิตว่า ตนได้เข้ารับการตรวจหาค่า PSA (สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก) ซึ่งเป็นการตรวจหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโรค ปรากฏว่าผลออกมามีค่าสูงกว่าปกติ แพทย์จึงทำการสแกน MRI พบจุดดำผิดปกติ และเมื่อตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสอบ ผลก็ยืนยันว่าเป็นเนื้อร้าย
อดีตผู้นำอังกฤษ กล่าวว่า “คนเรามักหวังว่าจะไม่เป็นอะไร วินาทีที่หมอพูดคำว่ามะเร็งออกมา คุณจะคิดในใจแค่ว่า ‘ไม่นะ หมอกำลังจะพูดแล้ว พระเจ้าช่วย หมอพูดออกมาแล้ว’ มันเป็นคำที่ใครๆ ก็กลัวที่จะได้ยิน”
คาเมรอน ยกความดีความชอบให้กับภรรยาของเขา ที่เป็นคนกระตุ้นให้เขาไปตรวจร่างกาย หลังจากทั้งคู่ได้ฟังบทสัมภาษณ์ทางวิทยุรายการหนึ่งที่ออกมาเล่าประสบการณ์ป่วยเป็นมะเร็งของตน ทำให้คาเมรอนตัดสินใจไปตรวจแม้ไม่มีอาการแสดงออกของโรคดังกล่าว
สำหรับการรักษา คาเมรอนเลือกใช้วิธีแบบเจาะจงเฉพาะบริเวณ (Focal Therapy) โดยใช้กระแสไฟฟ้าพุ่งเป้าทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งโดยตรง ทำให้สามารถจำกัดความเสียหายของเนื้อเยื่อส่วนดีได้
สถานการณ์มะเร็งต่อมลูกหมากในอังกฤษ
ปัจจุบัน มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในชายชาวอังกฤษ โดยพบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยปีละ 55,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงปีละ 12,000 คน ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงคือชายผิวดำและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
แม้ตัวเลขผู้ป่วยจะสูง แต่สหราชอาณาจักรยังไม่มีโครงการตรวจคัดกรองระดับชาติ เนื่องจากยังมีความกังวลเรื่องความแม่นยำของการตรวจค่า PSA ในอดีต อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้มีการเริ่มโครงการทดลองขนาดใหญ่เพื่อเฟ้นหาวิธีตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพที่สุด เทียบเคียงกับกรณีของ คริส ฮอย เจ้าของ 6 เหรียญทองโอลิมปิก ที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ลุกลามไปกระดูกสันหลัง เพราะตรวจพบช้าเกินไป
ที่มา: The Guardian
