เหยื่อสาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน แฉ ขนาดอวัยวะเพศ สั้น 2 นิ้ว อัปลักษณ์เหมือนผลมะนาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 12:15 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 11:04 น.
เหยื่อสาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน แฉ ขนาดอวัยวะเพศ สั้น 2 นิ้ว อัปลักษณ์เหมือนผลมะนาว คาดเป็นปมด้อยทำให้จิตวิปริตเรื่องเพศ

เหยื่อสาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน แฉ ขนาดอวัยวะเพศ สั้น 2 นิ้ว อัปลักษณ์เหมือนผลมะนาว คาดเป็นปมด้อยทำให้จิตวิปริตเรื่องเพศ

ริน่า โอห์ วัย 46 ปีหนึ่งในเหยื่อของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ ทินา บราวน์ นักข่าวชาวอเมริกัน เปิดเผยว่า เอปสตีนมีลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด อวัยวะเพศเขามีขนาดเล็ก ผิดรูปอย่างรุนแรง

“บางคนบรรยายว่ามันมีรูปร่างเหมือนไข่ แต่ฉันคิดว่ามันดูเหมือน ลูกมะนาวมากกว่า มันมีขนาดเล็กมากเมื่อแข็งตัวเต็มที่ น่าจะยาวแค่ประมาณ 2 นิ้วเท่านั้น” เธอยังตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะน้องชายผิดปกตินี้ อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผลักดันให้เขามีพฤติกรรมทางเพศที่วิปริตบิดเบี้ยว

ริน่า อ้างว่าเธอถูกเอปสตีนเริ่มกระบวนการล่อลวง มาตั้งแต่ปี 2000 เขาใช้วิธีแสร้งทำเป็นสนใจในผลงานศิลปะของเธอเพื่อสร้างความใกล้ชิด

ภาพถ่ายนี้ถ่ายโดยสำนักทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศแห่งรัฐนิวยอร์ก ภาพของเจฟฟรีย์ เอปสเตน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2017 (AP)

นอกจากนี้ เธอยังได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เธอเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอปสตีนกับ กิสเลน แม็กซ์เวลล์คู่หูคนสนิทว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แย่และแปลกประหลาดมาก “ฉันไม่เคยระแคะระคายเลยว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว เพราะฉันเห็นพวกเขาเหมือนเพื่อนร่วมงานมากกว่า โดยเฉพาะเวลาที่เห็นพวกเขาทะเลาะกัน กิสเลนมันจะหัวเราะเยาะเขาด้วยสำเนียงอังกฤษ แล้วพวกเขาก็จะสาดคำด่าใส่กันไปมา”

ประเด็นเรื่องลักษณะอวัยวะเพศที่ผิดรูปของเอปสตีน ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครพูดถึง ย้อนกลับไปในการฟ้องร้องคดีแพ่งเมื่อปี 2009 เคยมีการบันทึกวิดีโอการซักถามพยาน ซึ่งทนายความได้ถามเอปสตีนตรง ๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้ ในคลิปดังกล่าว ทนายความถามว่า “จริงหรือไม่ที่คุณมีอวัยวะเพศที่ถูกบรรยายว่ามีรูปทรงคล้ายไข่?”

แม้ทนายความส่วนตัวของเอปสตีนจะขู่ว่าจะยุติการให้การหากยังถามคำถามแนวนี้ต่อ แต่ทนายฝั่งโจทก์ยังคงระบุรายละเอียดจากพยานปากอื่นว่า “พยานรายหนึ่งอธิบายว่าอวัยวะเพศของคุณเป็นรูปวงรี มีความหนาที่โคนแต่เรียวเล็กที่ส่วนปลาย และเรียกมันว่ารูปทรงไข่” ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำให้การล่าสุดของริน่า

ฮาคีม เจฟฟรีส์ ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตแห่งรัฐนิวยอร์ก พูดคุยกับผู้สื่อข่าว ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังพิจารณาร่างกฎหมายเพื่อบังคับให้กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยเอกสารคดีที่รวบรวมไว้เกี่ยวกับนายเจฟฟรีย์ เอปสเตน นักการเงินผู้ล่วงลับ ณ อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ภาพเอพี/เจ. สก็อตต์ แอปเปิลไวท์)

ย้อนมหากาพย์ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อาชญากรโลก ผู้กุมความลับวิปริตของชนชั้นนำ

สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตามข่าวนี้มาก่อน เจฟฟรีย์ เอปสตีน คือนักการเงินมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์กว้างขวางกับบุคคลระดับโลก ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เช่น บิล คลินตัน, โดนัลด์ ทรัมป์ เจ้าชายแอนดรูว์แห่งราชวงศ์อังกฤษ รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง

เบื้องหลังภาพลักษณ์ไฮโซ แท้จริงเขาคือหัวหน้าขบวนการค้าประเวณีเด็กที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่ง ใช้เกาะส่วนตัวในหมู่เกาะเวอร์จินเป็นสถานที่ก่อเหตุ จนได้รับฉายาว่า “เกาะกามคาว”

ไทม์ไลน์สำคัญของคดี ปี 2005 ตำรวจปาล์มบีช รัฐฟลอริดา เริ่มสอบสวนเอปสตีน หลังมีผู้ปกครองแจ้งความว่าลูกสาววัย 14 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศในบ้านพักของเขา

ปี 2008 เอปสตีนทำข้อตกลงยอมรับผิดกับอัยการในข้อหา “ชักชวนให้มีการค้าประเวณี” ทำให้เขารอดพ้นจากข้อหาค้ามนุษย์ระดับรัฐบาลกลาง โดยรับโทษจำคุกเพียง 13 เดือน และได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานได้ในระหว่างวัน เรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นให้เหยื่อจำนวนมากที่รู้สึกว่าความยุติธรรมถูกซื้อด้วยเงินและอำนาจ

แฟ้มภาพ – ในภาพถ่ายแฟ้มภาพนี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เจฟฟรีย์ เอปสเตน (ตรงกลาง) ปรากฏตัวในศาลที่เวสต์ปาล์มบีช รัฐฟลอริดา (Uma Sanghvi/The Palm Beach Post via AP, แฟ้มภาพ)

กรกฎาคม 2019 (การจับกุมครั้งใหญ่): หลังกระแส #MeToo จุดติด เอปสตีนถูกจับกุมอีกครั้งที่นิวยอร์ก ในข้อหา “ค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี” ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิงจำนวนมาก

สิงหาคม 2019 ขณะรอการพิจารณาคดี เอปสตีนถูกพบเป็นศพในห้องขังเรือนจำแมนฮัตตัน ผลชันสูตรระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ทฤษฎีสมคบคิดยังคงแพร่หลายว่าเขาอาจถูกเก็บ เพื่อปิดปากไม่ให้ซัดทอดถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงรายอื่น

ธันวาคม 2021 กิสเลน แม็กซ์เวลล์ อดีตแฟนสาวและคู่หู ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานช่วยจัดหาเด็กหญิงให้เอปสตีนล่วงละเมิดทางเพศ ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี มกราคม 2024 ศาลสหรัฐฯ สั่งเปิดเผยเอกสารคดีกว่า 900 หน้า ซึ่งปรากฏรายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่เคยข้องเกี่ยวกับเอปสตีน แม้การมีชื่อในเอกสารจะไม่ได้ยืนยันว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำความผิด แต่ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก

แฟ้มภาพ — ออเดรย์ สเตราส์ รักษาการอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก กล่าวระหว่างการแถลงข่าวเพื่อประกาศข้อกล่าวหาต่อกิสเลน แม็กซ์เวลล์ ในข้อหาที่เธอถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและล่วงละเมิดเด็กหญิงหลายคน โดยเจฟฟรีย์ เอปสเตน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2020 ในนิวยอร์ก (ภาพเอพี/จอห์น มินชิลโล, แฟ้มภาพ)

