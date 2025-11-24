เหยื่อสาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน แฉ ขนาดอวัยวะเพศ สั้น 2 นิ้ว อัปลักษณ์เหมือนผลมะนาว
เหยื่อสาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน แฉ ขนาดอวัยวะเพศ สั้น 2 นิ้ว อัปลักษณ์เหมือนผลมะนาว คาดเป็นปมด้อยทำให้จิตวิปริตเรื่องเพศ
ริน่า โอห์ วัย 46 ปีหนึ่งในเหยื่อของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ ทินา บราวน์ นักข่าวชาวอเมริกัน เปิดเผยว่า เอปสตีนมีลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด อวัยวะเพศเขามีขนาดเล็ก ผิดรูปอย่างรุนแรง
“บางคนบรรยายว่ามันมีรูปร่างเหมือนไข่ แต่ฉันคิดว่ามันดูเหมือน ลูกมะนาวมากกว่า มันมีขนาดเล็กมากเมื่อแข็งตัวเต็มที่ น่าจะยาวแค่ประมาณ 2 นิ้วเท่านั้น” เธอยังตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะน้องชายผิดปกตินี้ อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผลักดันให้เขามีพฤติกรรมทางเพศที่วิปริตบิดเบี้ยว
ริน่า อ้างว่าเธอถูกเอปสตีนเริ่มกระบวนการล่อลวง มาตั้งแต่ปี 2000 เขาใช้วิธีแสร้งทำเป็นสนใจในผลงานศิลปะของเธอเพื่อสร้างความใกล้ชิด
นอกจากนี้ เธอยังได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เธอเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเอปสตีนกับ กิสเลน แม็กซ์เวลล์คู่หูคนสนิทว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แย่และแปลกประหลาดมาก “ฉันไม่เคยระแคะระคายเลยว่าสองคนนี้มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว เพราะฉันเห็นพวกเขาเหมือนเพื่อนร่วมงานมากกว่า โดยเฉพาะเวลาที่เห็นพวกเขาทะเลาะกัน กิสเลนมันจะหัวเราะเยาะเขาด้วยสำเนียงอังกฤษ แล้วพวกเขาก็จะสาดคำด่าใส่กันไปมา”
ประเด็นเรื่องลักษณะอวัยวะเพศที่ผิดรูปของเอปสตีน ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีใครพูดถึง ย้อนกลับไปในการฟ้องร้องคดีแพ่งเมื่อปี 2009 เคยมีการบันทึกวิดีโอการซักถามพยาน ซึ่งทนายความได้ถามเอปสตีนตรง ๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้ ในคลิปดังกล่าว ทนายความถามว่า “จริงหรือไม่ที่คุณมีอวัยวะเพศที่ถูกบรรยายว่ามีรูปทรงคล้ายไข่?”
แม้ทนายความส่วนตัวของเอปสตีนจะขู่ว่าจะยุติการให้การหากยังถามคำถามแนวนี้ต่อ แต่ทนายฝั่งโจทก์ยังคงระบุรายละเอียดจากพยานปากอื่นว่า “พยานรายหนึ่งอธิบายว่าอวัยวะเพศของคุณเป็นรูปวงรี มีความหนาที่โคนแต่เรียวเล็กที่ส่วนปลาย และเรียกมันว่ารูปทรงไข่” ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำให้การล่าสุดของริน่า
ย้อนมหากาพย์ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อาชญากรโลก ผู้กุมความลับวิปริตของชนชั้นนำ
สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตามข่าวนี้มาก่อน เจฟฟรีย์ เอปสตีน คือนักการเงินมหาเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์กว้างขวางกับบุคคลระดับโลก ทั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เช่น บิล คลินตัน, โดนัลด์ ทรัมป์ เจ้าชายแอนดรูว์แห่งราชวงศ์อังกฤษ รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง
เบื้องหลังภาพลักษณ์ไฮโซ แท้จริงเขาคือหัวหน้าขบวนการค้าประเวณีเด็กที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่ง ใช้เกาะส่วนตัวในหมู่เกาะเวอร์จินเป็นสถานที่ก่อเหตุ จนได้รับฉายาว่า “เกาะกามคาว”
ไทม์ไลน์สำคัญของคดี ปี 2005 ตำรวจปาล์มบีช รัฐฟลอริดา เริ่มสอบสวนเอปสตีน หลังมีผู้ปกครองแจ้งความว่าลูกสาววัย 14 ปี ถูกล่วงละเมิดทางเพศในบ้านพักของเขา
ปี 2008 เอปสตีนทำข้อตกลงยอมรับผิดกับอัยการในข้อหา “ชักชวนให้มีการค้าประเวณี” ทำให้เขารอดพ้นจากข้อหาค้ามนุษย์ระดับรัฐบาลกลาง โดยรับโทษจำคุกเพียง 13 เดือน และได้รับอนุญาตให้ออกไปทำงานได้ในระหว่างวัน เรื่องนี้สร้างความโกรธแค้นให้เหยื่อจำนวนมากที่รู้สึกว่าความยุติธรรมถูกซื้อด้วยเงินและอำนาจ
กรกฎาคม 2019 (การจับกุมครั้งใหญ่): หลังกระแส #MeToo จุดติด เอปสตีนถูกจับกุมอีกครั้งที่นิวยอร์ก ในข้อหา “ค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี” ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหญิงจำนวนมาก
สิงหาคม 2019 ขณะรอการพิจารณาคดี เอปสตีนถูกพบเป็นศพในห้องขังเรือนจำแมนฮัตตัน ผลชันสูตรระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ทฤษฎีสมคบคิดยังคงแพร่หลายว่าเขาอาจถูกเก็บ เพื่อปิดปากไม่ให้ซัดทอดถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงรายอื่น
ธันวาคม 2021 กิสเลน แม็กซ์เวลล์ อดีตแฟนสาวและคู่หู ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานช่วยจัดหาเด็กหญิงให้เอปสตีนล่วงละเมิดทางเพศ ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี มกราคม 2024 ศาลสหรัฐฯ สั่งเปิดเผยเอกสารคดีกว่า 900 หน้า ซึ่งปรากฏรายชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงจำนวนมากที่เคยข้องเกี่ยวกับเอปสตีน แม้การมีชื่อในเอกสารจะไม่ได้ยืนยันว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำความผิด แต่ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลก
