กปภ.หาดใหญ่ จมบาดาล ท่วมโรงกรองน้ำสูง 3 เมตร เดินเครื่องผลิต-จ่ายน้ำไม่ได้
การประปาหาดใหญ่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำ หลังน้ำท่วมโรงกรองสูงกว่า 3 เมตร รุนแรงกว่าปี 53 เดินเครื่องไม่ได้ เร่งกู้ระบบทันทีที่น้ำลด
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำท่วม โดยระบุว่า
ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อยู่ในระดับ วิกฤตสูงสุด โดยระดับน้ำได้ท่วมถึงบริเวณโรงกรองน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ สูงกว่า 3 เมตร จากระดับพื้นโรงกรอง ซึ่งสูงกว่าน้ำท่วมปี 2553 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำประปาและจ่ายน้ำให้ประชาชนได้
นอกจากนี้ สัญญาณโทรศัพท์และระบบการติดต่อสื่อสารกับพื้นที่ภายนอกเป็นไปอย่างยากลำบาก ขณะนี้ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมการฟื้นฟูระบบทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
กปภ.สาขาหาดใหญ่ ขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อความไม่สะดวกและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและประชาชนทุกท่าน พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเฝ้าติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลความปลอดภัยของตนเองเป็นสำคัญ
กปภ.สาขาหาดใหญ่เราจะเร่งฟื้นฟูระบบประปาให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
