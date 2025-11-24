ราอูล เตรียมฟ้องสื่อ กล่าวหาล็อกมง MU ให้เม็กซิโก แลกสัญญาบริษัทน้ำมัน

ราอูล โรชา งัดหลักฐานโต้ข่าวลือ ล็อคมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส ให้ ฟาติมา บอช แลกสัญญาบริษัทน้ำมัน Pemex ยันโปร่งใส เตรียมฟ้องสื่อบิดเบือน
24 พฤศจิกายน ราอูล โรชา คานตู ประธานองค์กรมิสยูนิเวิร์ส ออกแถลงการณ์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ชี้แจงข้อเท็จจริง ตอบโต้รายงานข่าว หลังโดนโยงว่าชัยชนะของตัวแทนสาวงามจากเม็กซิโก ในการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ณ กรุงเทพมหานคร มีผลประโยชน์ทับซ้อนสัญญาธุรกิจพลังงานของบริษัทในเครือของตน
CEO เวทีนางงามอันดับ 1 อ้างว่า สื่อบางสำนักนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เข้าใจว่า การที่ ฟาติมา นางงามเม็กซิโกชนะการประกวดมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ ระหว่างบริษัทของราอูลกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติเม็กซิโก (Pemex)
ราอูลระบุในแถลงการณ์ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นการบิดเบือน สร้างความสับสน มีเจตนาโจมตีความสำเร็จขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส เขาจึงจำเป็นต้องอธิบายลำดับเหตุการณ์และข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ดังนี้
ที่มาของสัญญาธุรกิจเจ้าปัญหา
บริษัท Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจของราอูล ได้ลงนามในสัญญาเลขที่ 640853806 กับ Pemex เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2023 มูลค่าสัญญารวมกว่า 745 ล้านเปโซ
กระบวนการได้มาซึ่งสัญญานี้ ผ่านการประมูลแข่งขันตามมาตรฐานสากลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2022 มีบริษัทเข้าร่วมแข่งขันถึง 15 ราย โดยข้อเสนอของบริษัทราอูลชนะการประมูลเนื่องจากมีข้อเสนอด้านราคาดีที่สุดและผ่านเกณฑ์ทางเทคนิคครบถ้วน
ราอูลชี้แจงว่าช่วงเวลาการทำสัญญาธุรกิจกับการเข้าซื้อกิจการมิสยูนิเวิร์สนั้นห่างกันมาก เขาเข้าซื้อหุ้น 50% ขององค์กรมิสยูนิเวิร์สอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มกราคม 2024 ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 1 ปีหลังจากได้รับสัญญาจาก Pemex
นอกจากนี้ เขายืนยันว่าในช่วงที่มีการประมูลงานราชการ ตนไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับสมาชิก ครอบครัวฟาติมา บอช ตนเพิ่งได้พบกับครอบครัวนี้เมื่อ 2 เดือนก่อน ในการประกวด Miss Universe Mexico 2025 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2025 เท่านั้น
เจ้าขององค์กรมิสยูนิเวิร์สสรุปว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างสัญญาฉบับดังกล่าวกับผลการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 ณ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากระยะเวลาห่างกันถึง 2 ปี 8 เดือน
ราอูลทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันมีสื่อมวลชนบางกลุ่มพยายามสร้างประเด็นขัดแย้งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยบิดเบือนข้อมูล เขาจะดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จเหล่านี้ให้ถึงที่สุด เพื่อปกป้องชื่อเสียงขององค์กร
