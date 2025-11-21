เปิดคำตอบคว้ามง “ฟาติมา บอช” ซิวตำแหน่ง Miss Universe 2025
เปิดคำตอบ “ฟาติมา บอช” ตัวแทนประเทศเม็กซิโก ซิวมงกุฎและตำแหน่ง Miss Universe 2025
จบสิ้นลงไปแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด ซึ่งสาวงามผู้คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองคือ ฟาติมา บอช ตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก ในส่วนของ วีนา ปวีนา ตัวแทนประเทศไทย คว้ารอง 1 มาครอง
คำถามจากคณะกรรมการ ในรอบ Top 5 รอบแรกถามว่า “จากมุมมองของคุณ ความท้าทายของการเป็นผู้หญิงในปี 2025 คืออะไร และคุณจะใช้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทั่วโลกได้อย่างไร?”
คำตอบของ ฟาติมา บอช คือ “ในฐานะผู้หญิงและ Miss Universe ฉันจะใช้เสียงของฉันเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ๆ ทุกวันนี้เราต้องกล้าพูด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เราเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่กล้าลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์”
พิธีกร ถามว่า “หากคุณชนะตำแหน่ง Miss Universe ในค่ำคืนนี้ คุณจะใช้เวทีนี้เพื่อสร้างพลังให้กับเด็กผู้หญิงได้อย่างไร?”
ฟาติมา บอช จากเม็กซิโก “ในฐานะมิสยูนิเวิร์ส ฉันอยากจะบอกให้พวกเธอเชื่อในพลังของความเป็นตัวของตัวเอง เชื่อในตัวคุณเอง ความฝันของคุณสำคัญ หัวใจของคุณสำคัญ และอย่าปล่อยให้ใครก็ตามทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวคุณเอง เพราะคุณมีค่าทุกอย่าง คุณแข็งแกร่ง และเสียงของคุณควรถูกได้ยิน ขอบคุณค่ะ”
