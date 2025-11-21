บันเทิง

เปิดคำตอบคว้ามง “ฟาติมา บอช” ซิวตำแหน่ง Miss Universe 2025

เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 12:04 น.
เปิดคำตอบ “ฟาติมา บอช” ตัวแทนประเทศเม็กซิโก ซิวมงกุฎและตำแหน่ง Miss Universe 2025

จบสิ้นลงไปแล้วสำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด ซึ่งสาวงามผู้คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองคือ ฟาติมา บอช ตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก ในส่วนของ วีนา ปวีนา ตัวแทนประเทศไทย คว้ารอง 1 มาครอง

คำถามจากคณะกรรมการ ในรอบ Top 5 รอบแรกถามว่า “จากมุมมองของคุณ ความท้าทายของการเป็นผู้หญิงในปี 2025 คืออะไร และคุณจะใช้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทั่วโลกได้อย่างไร?”

คำตอบของ ฟาติมา บอช คือ “ในฐานะผู้หญิงและ Miss Universe ฉันจะใช้เสียงของฉันเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ๆ ทุกวันนี้เราต้องกล้าพูด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เราเป็นผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่กล้าลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์”

พิธีกร ถามว่า “หากคุณชนะตำแหน่ง Miss Universe ในค่ำคืนนี้ คุณจะใช้เวทีนี้เพื่อสร้างพลังให้กับเด็กผู้หญิงได้อย่างไร?”

ฟาติมา บอช จากเม็กซิโก “ในฐานะมิสยูนิเวิร์ส ฉันอยากจะบอกให้พวกเธอเชื่อในพลังของความเป็นตัวของตัวเอง เชื่อในตัวคุณเอง ความฝันของคุณสำคัญ หัวใจของคุณสำคัญ และอย่าปล่อยให้ใครก็ตามทำให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวคุณเอง เพราะคุณมีค่าทุกอย่าง คุณแข็งแกร่ง และเสียงของคุณควรถูกได้ยิน ขอบคุณค่ะ”

ภาพจาก : FB Miss Universe
ภาพจาก : FB BeautyQueen
ภาพจาก : FB BeautyQueen

