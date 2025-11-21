วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

‘วีนา ปวีนา’ เปิดใจทำเต็มที่แล้ว หลังคว้ารอง 1 Miss Universe 2025 ภูมิใจสายสะพายไทยแลนด์ พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ SHERO เพื่อสร้างพลังบวก ชนะใจแฟนนางงามทั้งประเทศ
สมศักดิ์ศรีตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ สำหรับ ‘วีนา ปวีนา ซิงห์’ Miss Universe 2025 ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบนเวทีนางงามจักรวาล ครั้งที่ 74 สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครองได้สำเร็จสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนนางงามชาวไทยทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลาการประกวด วีนาพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพที่เปี่ยมล้น ในรอบชุดประจำชาติเธอนำเสนอชุดสุวรรณรากษา พญายักษ์พิทักษ์สุวรรณภูมิ (Suwanna Raksa) สัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็ง เกียรติยศ และการปกป้องแผ่นดินไทย ต่อมาในรอบพรีลิมมินารี เฉิดฉายด้วยความมั่นใจทั้งในชุดว่ายน้ำและชุดราตรี เก็บทุกรายละเอียดจนสามารถทะลุผ่านเข้ารอบลึก
กระทั่งรอบไฟนอล วีนาเดินสับด้วยความมั่นใจจนสามารถมายืนจับมือลุ้นมงกุฎในวินาทีสุดท้าย กับ ฟาติมา บอช เฟอนันเดซ ตัวแทนนางงามจากประเทศเม็กซิโก
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้อง คือการตอบคำถามใน รอบ 5 คนสุดท้าย (Final Question) เมื่อพิธีกรถามว่า หากคุณชนะตำแหน่ง Miss Universe ในค่ำคืนนี้จะใช้เวทีนี้เพื่อสร้างพลังให้กับเด็กผู้หญิงได้อย่างไร? เธอตอบกลับด้วยความมั่นใจว่า “ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือความล้มเหลว เราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณล้มลงอย่างไรแต่อยู่ที่ว่าจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้อย่างไร
ฉันขอสนับสนุนให้พวกคุณทุกคนเป็นฮีโร่ (SHERO) ของตัวเอง จุดประกายแสงสว่างในตัวคุณและส่งต่อแสงสว่างนั้นให้กับผู้อื่น… หากพวกเราร่วมมือกันโลกใบนี้จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้น”
ล่าสุด วีนา ปวีนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดใจถึงความรู้สึกหลังจบการประกวด ผ่านเฟซบุ๊ก veenapraveenar ระบุข้อความที่เต็มไปด้วยพลังบวกว่า “วีนาทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถ และภาคภูมิใจสูงสุดในการเป็นตัวแทนประเทศไทย วันนี้ขอนำตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 มาฝากคนไทยทุกคนค่ะ
แม้ไม่อาจคว้ามงกุฎได้อย่างที่หวัง แต่ตลอดการเดินทางวีนาได้มุ่งมั่นทุ่มเทอย่างสุดหัวใจ และหลังจากนี้จะขอใช้ตำแหน่งรองอันดับ 1 อันทรงเกียรตินี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ตั้งใจต่อไป โดยเฉพาะด้านการสร้างคุณค่า และส่งต่อแรงบันดาลให้กับผู้คนในสังคม ตามโปรเจ็ค SHERO ที่วีนาตั้งใจทำขึ้นมา
และขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ Miss Universe 2025 รวมไปถึงตำแหน่ง TOP5 ทุกคน วีนาขอยกย่อง และเชิดชูพลังหญิงของเพื่อนผู้เข้าประกวดทุกประเทศที่เราทุกคนมารวมกันที่นี้
ขอขอบคุณทุกคนจากใจวีนาค่ะ วีนา ปวีนา ซิงห์ รองอันดับ 1 Miss Universe 2025″
