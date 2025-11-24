ข่าวกีฬา

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่! “จีโน่” ฟอร์มกระหึ่มโลก ป้องแชมป์ CME กวาดทุกรางวัลใหญ่

เผยแพร่: 24 พ.ย. 2568 09:55 น.| อัปเดต: 24 พ.ย. 2568 10:01 น.
207
โปรจีโน่ ฐิติกุล Jeeno Thitikul
ภาพ @AP

“โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล (Jeeno Thitikul) ระเบิดฟอร์มระดับมาสเตอร์พีซที่ฟลอริดา คว้าเช็ค 4 ล้านเหรียญฯ สองปีซ้อน พร้อมทุบสถิติสกอร์เฉลี่ยตลอดกาลของตำนาน แอนนิก้า โซเรนสตัม พ่วงด้วยตำแหน่ง Player of the Year สร้างชื่อนักกอล์ฟไทยกระหึ่มเวที LPGA

หากจะหาคำจำกัดความให้กับผลงานของ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล หรือ “จีโน่” ในสัปดาห์นี้ คงหนีไม่พ้นคำว่า “ไร้ที่ติ” เมื่อสาวน้อยมหัศจรรย์อายุ 22 ปี จากประเทศไทย ประกาศศักดาป้องกันแชมป์รายการใหญ่ส่งท้ายปีซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ (CME Group Tour Championship) ได้สำเร็จเป็นฤดูกาลที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมหอบเงินรางวัลก้อนโต 4 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 124 ล้านบาท) กลับบ้านอย่างสมศักดิ์ศรี ณ สังเวียนทิบูรอน กอล์ฟ คลับ เมืองเนเปิ้ลส์ของสหรัฐ

ในฐานะนักกอล์ฟมือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน (Rolex Women’s World Golf Rankings) โปรจีโน่ร่ายมนต์วงสวิงระดับมาสเตอร์พีซตลอด 4 วันที่เนเปิลส์ สถิติน่าขนลุก คือ เธอเสียโบกี้ไปเพียง 3 หลุมตลอดทัวร์นาเมนต์ และหวดสกอร์เลข 6 นำหน้าได้ทั้ง 4 รอบ โดยเฉพาะระเบิดฟอร์มในวันศุกร์ (21 พ.ย.) และเสาร์ (22 พ.ย.) ที่กดไป 63 และ 64 ตามลำดับ

Jeeno Thitikul of Thailand is surrounded by CME Global Trophy, the Bear Trophy and the Player of the Year Trophy following the LPGA Tour Championship golf tournament, Sunday, Nov. 23, 2025, in Naples, Fla. (AP Photo/Marta Lavandier)

ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ โปรจีโน่ กลายเป็นนักกอล์ฟคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถป้องกันแชมป์รายการนี้ได้ ต่อจาก โค จิน ยอง ยอดฝีมือจากเกาหลีใต้ แต่สิ่งที่ทำให้โปรสาวไทยเหนือกว่าคือ เธอเป็นวงสวิงหญิงคนแรกที่คว้าเช็คเงินสด 4 ล้านดอลลาร์ได้ถึง 2 ปีซ้อน

ยิ่งไปกว่านั้น วงสวิงอันเฉียบคมยังส่งให้เจ้าตัวทำลายสถิติแวร์โทรฟี่ (Vare Trophy) หรือสกอร์เฉลี่ยต่ำที่สุดต่อฤดูกาลของแอลพีจีเอ ทัวร์ (LPGA Tour) ลงได้สำเร็จ ซึ่งสถิตินี้เป็นของตำนานอย่าง แอนนิก้า โซเรนสตัม ที่ทำไว้ 68.697 ตั้งแต่ปี 2002 และเป็นการล้มสถิติที่อยู่ยั้งยืนยงมานานกว่า 2 ทศวรรษ

เข้าสู่รอบสุดท้ายในวันอาทิตย์ โปรจีโน่ออกสตาร์ทด้วยสกอร์นำห่างถึง 6 สโตรก โดยมี เนลลี่ คอร์ด้า มือ 2 ของโลก และเพื่อนร่วมชาติอย่าง “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ เป็นผู้ตาม แม้ว่า “โปรเมียว” พยายามเร่งเครื่องกดดันด้วยการหวด 66 แต่โปรจีนวัย 22 ปี ยังคงนิ่ง ! ก่อนเก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ (68) ปิดเกมด้วยสกอร์รวม 26 อันเดอร์พาร์ ทิ้งห่างอันดับสองถึง 4 สโตรก

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (23 พ.ย.) จึงเปรียบเสมือนวันแห่งการเฉลิมฉลองของโปรจีนอย่างแท้จริง นอกจากแชมป์อาชีพรายการที่ 7 และแชมป์ Race to the CME Globe แล้ว เธอยังเหมาเรียบทั้งรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี (Rolex Player of the Year) , “Vare Trophy” และตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินสูงสุด

(AP Photo/Marta Lavandier)
จีโน่ ธิติกุล นักกอล์ฟไทย คว้าถ้วยรางวัล CME Global Trophy (AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)

นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล คือนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี และเป็นครั้งที่ 2 ที่คว้าดับเบิ้ลโทรฟี่ทั้งรางวัลแวร์ โทรฟี่ Vare Trophy (เคยได้ปี 2023) และรางวัลทำเงินสูงสุด ตลอดฤดูกาล (ปี 2024) ในฤดูกาลเดียวกัน

“ช่วงต้นสัปดาห์ จีนแค่คิดว่าขอให้เล่นจบ 4 วันได้ก็พอใจแล้ว แต่การได้มายืนถือถ้วยแชมป์ในวันอาทิตย์แบบนี้ มันเกินกว่าที่ฝันไว้จริงๆ ค่ะ งานหนักที่จีนและทีมงานทุ่มเทมาตลอด มันออกดอกออกผลในวันนี้” โปรจีน หรือ “จีโน่” กล่าวด้วยความตื้นตัน

“รางวัลแวร์โทรฟี่ และผู้เล่นแห่งปี คือ เครื่องพิสูจน์ความสม่ำเสมอตลอดทั้งปี แต่พอได้ถือถ้วยนี้ จีนขนลุกเลย ! เพราะมันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์จากผู้เล่นระดับตำนานทุกคน”

“จีโน่”โบกมือให้แฟนๆ หลังคว้าแชมป์กอล์ฟแอลพีจีเอฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 2025 (AP Photo/Marta Lavandier)

แม้จะกวาดรางวัลจนตู้โชว์แทบไม่มีที่ว่าง แต่ “จีโน่” อาฒยา ยังคงถ่อมตัวและยืนยันว่าเธอยังเป็น “จีนคนเดิม”

“ชีวิตจีนก็คงเหมือนเดิมค่ะ พรุ่งนี้ตื่นมาก็ต้องตีลูกให้ดี พัตต์ให้ลง ชิพให้คมเหมือนเดิม” เธอกล่าวในห้องแถลงข่าว “ชัยชนะเหล่านี้ไม่มีใครพรากไปจากจีนได้ แต่จีนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษเหนือใคร จีนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนทุกคน ต้องทำงาน มีหน้าที่ต้องทำ มีช่วงเวลาที่มีความสุข และก็มีช่วงเวลาที่เศร้า นี่แหละคือชีวิต”

เพจ LPGA ลงโพสต์จีโน่
ภาพ Facebook @LPGA
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)

ด้านรองแชมป์ “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะเริ่มต้นสัปดาห์ในอันดับที่ 60 ของตาราง Race to the CME Globe แต่สามารถเร่งเครื่องจบสกอร์รวม 22 อันเดอร์พาร์ (รอบสุดท้ายตี 66) สกอร์รวม 266 ถือเป็นสถิติต่ำสุดในการเล่นอาชีพของเธอ ทำลายสถิติเดิม (273) แบบกระจุยถึง 7 สโตรก

นี่ถือเป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์แอลพีจีเอทัวร์ที่ “นักกอล์ฟไทย” จบอันดับ 1 และ 2 ในรายการแบบสโตรกเพลย์ (ครั้งแรกคือ Honda LPGA Thailand 2021 ที่โปรเม เอรียา เฉือนชนะ โปรจีน) และยังมีเหตุการณ์คล้ายกันในรายการดาว แชมเปี้ยนชิพ (Dow Championship) ประเภททีมปี 2021 ที่พี่น้องจุฑานุกาล คว้าแชมป์โดยมี “โปรจัสมิน” จบอันดับสองร่วม

โปรเมียว ปาจรีย์ อนันต์นฤการ รองแชมป์ cme
“โปรเมียว” ปาจรีย์ (AP Photo/Marta Lavandier)
โปรเมียว ปาจรีย์
“ปาจารี อนันตนารุการ” นักกอล์ฟหญิงชาวไทย กับผลงานในวันสุดท้าย (AP Photo/Marta Lavandier)

แม้จะพลาดเงินรางวัลก้อนโต แต่โปรเมียวก็ยิ้มรับและภูมิใจในตัวเพื่อนรุ่นน้องคนสนิทอย่างที่สุด

“สิ่งที่น้องจีนทำมันมหัศจรรย์มากค่ะ” โปรเมียวกล่าวชื่นชม “มันเป็นเรื่องดีสำหรับวงการกอล์ฟไทย น้องเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงพวกเราด้วย น้องสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเรามากจริงๆ”

ขณะที่ เนลลี่ คอร์ด้า จบอันดับ 3 ที่สกอร์ 20 อันเดอร์พาร์ โดยมีช็อตไฮไลท์เด็ดในรอบสุดท้ายด้วยการระเบิดทรายจากบังเกอร์แฟร์เวย์ลงหลุมเป็นอีเกิ้ลที่หลุม 11 พาร์ 4 ส่วนอันดับ 4 ตกเป็นของ กาบี้ โลเปซ และอันดับ 5 คือ นาซะ ฮาตาโอกะ จากญี่ปุ่น

ด้าน ออสตัน คิม รุกกี้จากเอปสัน ทัวร์ สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการจบอันดับ 7 ร่วม ทำสถิตินักกอล์ฟหน้าใหม่ที่ทำผลงานดีที่สุดในการลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งแรก

ที่มา : LPGA

เนลลี่ คอร์ดา อดีตโปรกอล์ฟหญิงมือ 1 โลกจากสหรัฐ
เนลลี่ คอร์ดา อดีตมือหนึ่งโลกชาวอเมริกัน (AP Photo/Marta Lavandier)
ออสติน คิม โปรกอล์ฟหญิงสหรัฐ อายุ 25 ปี
ออสติน คิม สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการจบอันดับ 7 ร่วม (AP Photo/Willie J. Allen Jr.)
จีโน่ ธิติกุล นักกอล์ฟไทย คว้าถ้วยรางวัลแบร์โทรฟีและรางวัลโรเล็กซ์เพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์ (AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
(AP Photo/Marta Lavandier)
จีโน่ กับโทรฟี่ “CME Global Trophy” (AP Photo/Marta Lavandier)
โปนจีน สร้างประวัติศาสตร์ใหม่
ภาพ Facebook @LPGA
โปรจีน จีโน่ ฐิติกุล เงินรางวัล 4 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภาพ Facebook @LPGA

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

