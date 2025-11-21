ประวัติ ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 คว้ามงบนแผ่นดินไทย

รู้จัก ประวัติ ฟาติมา บอช เฟอนันเดซ Miss Universe 2025 นางงามจากรัฐตาบาสโก เม็กซิโก วัย 25 ปี ดีกรีดีไซน์เนอร์แฟชั่น ผู้เคยป่วยดิสเล็กเซีย–สมาธิสั้น–โดนบูลลี่ ฝ่าดราม่าณวัฒน์ ยืนสู้ “ไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดปากผู้หญิง”
เวทีนางงามจักรวาล ได้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกคนใหม่ ฟาติมา บอช เฟร์นานเดซ (Fátima Bosch Fernández) เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2000 ที่เมืองเตอาปา (Teapa) รัฐตาบาสโก ทางตอนใต้ของเม็กซิโก ปัจจุบันอายุ 25 ปี สูงราว 174 เซนติเมตร
ปี 2018 ฟาติมาลงประกวด Flor de Oro / Flor Tabasco งานใหญ่ประจำรัฐ และคว้ามง “ดอกไม้ทองคำแห่งตาบาสโก” มาครอง กลายเป็นความภูมิใจของคนตาบาสโกมาตั้งแต่นั้น
โปรไฟล์ไม่ธรรมดา นางงาม–ดีไซน์เนอร์–สายศิลปะตัวจริง
เบื้องหลังชุดราตรีระยิบระยับบนเวทีสีแดง ฟาติมาดีไซน์เนอร์แฟชั่นตัวจริง จบปริญญาตรีสาขา ออกแบบเครื่องแต่งกายและแฟชั่น จากมหาวิทยาลัย Iberoamericana ในเม็กซิโกซิตี จากนั้นไปต่อยอดที่ Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) สถาบันศิลปะและแฟชั่นดังในมิลาน อิตาล แลกเปลี่ยนที่ Lyndon Institute รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐฯ
เวลาว่าง ฟาติมาตีเทนนิส, ขี่ม้า, เล่นดนตรี, วาดภาพ, อ่านหนังสือ และแต่งบทกวี แถมยังเคยมีคลิปโคฟเวอร์เพลง “Colgando en tus manos” ที่ถูกแชร์ในโซเชียลจนคนเม็กซิโกรู้จักหน้าเธอก่อนจะได้มงระดับชาติด้วยซ้ำ
ในโลกออนไลน์ ฟาติมามียอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมหลักล้าน พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างประกวด หลังมีดราม่าวิวาทะปะทะฝีปากกับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ฟาติมาใช้พื้นที่ของตัวเองเล่าเรื่องการเตรียมตัวประกวด แบ่งปันคำคม สะท้อนความเชื่อด้านศาสนา–จิตวิญญาณ และส่งพลังใจให้เด็กผู้หญิงที่รู้สึกไม่เพอร์เฟ็กต์ แบบที่เธอเคยรู้สึกมาก่อน
เด็กผู้หญิงที่เคยโดนบูลลี่ เพราะอ่านเขียนไม่เก่ง
หนึ่งในเหตุผลที่คนเม็กซิโกเอ็นดูฟาติมา ไม่ได้มาจากหน้าสวยอย่างเดียว แต่เพราะ แบ็กกราวนด์ที่เคยสู้มาเยอะมาก สื่อหลายสำนักระบุว่าฟาติมาเคยเผชิญทั้ง ดิสเล็กเซีย (dyslexia) ภาวะอ่านเขียนยาก สมาธิสั้น และไฮเปอร์แอคทีฟ ถูกเพื่อนล้อบูลลี่ในโรงเรียน เพราะเรียนไม่เหมือนคนอื่น
ฟาติมาไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมาปิดประตูชีวิตการเรียน เอาแรงด่ามาเป็นแรงขับ ทั้งในงานแฟชั่น และคำตอบบนเวทีนางงาม หลายครั้งที่พูดถึงการใช้มงกุฏเป็นเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพิมพ์นิยม ได้เห็นว่าก็มีทางของตัวเองได้เหมือนกัน
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ฟาติมาทุ่มเทเวลา 9 ปี เป็นอาสาสมัครต่อสู้กับมะเร็งในเด็ก ขับรถบรรทุกของเล่นคริสต์มาสประจำปีที่โรงพยาบาลเนื้องอกวิทยาในตาบัสโก โดยได้แรงบันดาลใจมาจากไอดอลหญิง รูตา โมนาร์กา และ โคราซอน มิกรานเต
กลายมาเป็นดราม่าระหว่างประกวด Miss Universe 2025
การได้มงในบ้านระดับชาติ ทำให้ฟาติมาเป็น สาวจากตาบาสโกคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ไป Miss Universe แล้วมาเจอดราม่าระหว่างกิจกรรมพบปะสื่อและไลฟ์สด ณวัฒน์ เรียกฟาติมาขึ้นกลางห้อง ต่อว่าเรื่องไม่ร่วมทำคอนเทนต์โปรโมตกิจกรรมพิเศษ ต่อหน้าแขกและผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ พร้อมทั้งบอกให้เธอเงียบ และเรียกรปภ
สิ่งที่ไม่มีใครคาดคือ บรรดานางงามหลายประเทศ รวมถึง Miss Universe 2024 วิกตอเรีย ลุกออกจากห้องตามฟาติมาเพื่อแสดงจุดยืน ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำพูดที่ไม่ให้เกียรติผู้เข้าแข่งขัน จนกลายเป็น “มิสยูนิเวิร์สดราม่า” ที่สื่อทั่วโลกต้องหันมามอง
ฟาติมาใช้เสียงของตัวเองต่อสู้ “เราไม่ได้มาเพื่อเป็นตุ๊กตาตั้งโชว์” ใช้ทั้งอินสตาแกรม ไลฟ์ และสัมภาษณ์หลายสำนักข่าว พูดชัด ๆ ว่า เธอรักประเทศไทย เคารพคนไทยและวัฒนธรรมไทย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่ให้เกียรติ และเธอ ไม่ยอมรับบการถูกปิดปากในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง ตนเองมาที่เวทีนี้ในฐานะตัวแทนประเทศ และในฐานะ “เสียง” ของเด็กผู้หญิงที่เคยรู้สึกตัวเล็กเหมือนเธอในอดีต ไม่ใช่หุ่นโชว์ที่ห้ามพูดอะไรเลย
ระหว่างเก็บตัวที่ไทย ยังมีข่าวว่าฟาติมาเกิดอุบัติเหตุในห้องพัก จนเธอโพสต์เล่าว่า “เจ็บมาก” แต่ยังคงร่วมกิจกรรมต่อ ทำให้แฟน ๆ ยิ่งเอาใจช่วยเข้าไปอีก
กระทั่งในเช้าวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ฟาติมาใช้สมองฟาดตอบคำถาม 2 รอบ จนคว้ามงมาสำเร็จ โดยมีรอง 1 คือ วีนา ปวีณา ซิงห์ ตัวแทนไทย
ฟาติมา ตอบคำถามแรกอย่างกินใจว่า ในฐานะผู้หญิง มิสยูนิเวิร์ส จะใช้เสียงของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ ทุกวันนี้ เราต้องกล้าพูดออกมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง เพราะเราคือผู้หญิงและเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้น
ส่วนคำถามที่ 2 ถ้าคุณชนะการประกวดมิสยูนิเวิร์ส จะใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อส่งเสริมพลังให้กับเด็กผู้หญิงอย่างไร
ฟาติมา ตอบว่า ในฐานะนางงามจักรวาล อยากจะบอกกับพวกเขาว่า เชื่อในพลังของตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง ความฝันและหัวใจของคุณมีความหมาย และอย่าให้ใครมาตั้งคำถามถึงคุณค่าของคุณ เพราะคุณมีค่าเหนือสิ่งอื่นใด และคุณมีพลัง และทุกคนควรได้ยินเสียงของคุณ
- ยินดี “ฟาติมา บอช” สาวงามจากเม็กซิโก คว้ามงกุฎ มิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครองได้สำเร็จ
- Miss Universe Mexico ออกแถลงป้อง “ฟาติมา” รับไม่ได้ปมถูก “ณวัฒน์” จี้ถามกลางห้องประชุม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: