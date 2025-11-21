บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 16:10 น.
193

ดราม่าเดือด โอมาร์ ฮาร์ฟูช อดีตกรรมการที่ถอนตัว แฉเบื้องลึก ‘มิสยูนิเวิร์ส 2025’ ล็อกมงให้ เม็กซิโก อ้าง ราอูล โรชา มีเอี่ยวธุรกิจพ่อ ‘ฟาติมา’ MU 2025

ดราม่าควันหลง หลังผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครอบครองได้แก่ ฟาติมา บอช จากประเทศเม็กซิโก ซึ่งดูเหมือนว่าผลในปีนี้จะค้านสายตาแฟนนางงามจากทั่วโลก

ล่าสุด โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน Miss Universe 2025 ที่ได้ถอนตัวออกไปก่อนการแข่งขัน ได้ออกมาทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว แฉเบื้องหลังความไม่ชอบมาพากลของผลการตัดสิน

โอมาร์ กล่าวหาอย่างรุนแรงว่า ชัยชนะของสาวงามจากเม็กซิโกนั้น ถูกล็อกไว้ล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

“ตนเองได้ประกาศผลผู้ชนะล่วงหน้าผ่านทางช่อง HBO ก่อนการประกวดรอบไฟนอลจะเริ่มขึ้นถึง 24 ชั่วโมง โดยระบุชัดเจนว่า “Miss Mexico จะเป็นผู้ชนะ” ซึ่งสาเหตุที่เขามั่นใจขนาดนั้น เพราะล่วงรู้ถึงสายสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง ราอูล โรชา (Raúl Rocha) เจ้าขององค์กร Miss Universe กับพ่อของ “ฟาติมา บอช” Miss Universe 2025″

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉยับ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ เม็กซิโก แลกผลประโยชน์ธุรกิจ-2

ความเดือดระอุยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อ โอมาร์ ได้โพสต์ข้อความโจมตีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่ามิสเม็กซิโกคือ “ผู้ชนะปลอม” (Fake Winner) พร้อมแฉพฤติการณ์ของผู้บริหารองค์กรว่า

“เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ดูไบ ราอูล โรชา และลูกชายของเขา ได้เร่งเร้าให้ผมโหวตให้ ฟาติมา บอช เพราะพวกเขาต้องการให้เธอชนะ โดยบอกกับผมว่า ‘เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของเรา’”

โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) ยังทิ้งท้ายให้สะดุ้งกันทั้งกองประกวดว่า เรื่องราวความไม่โปร่งใสทั้งหมดนี้ จะถูกตีแผ่อย่างละเอียดในรูปแบบสารคดีทางช่อง HBO ที่มีกำหนดฉายในเดือนพฤษภาคม 2026 เพื่อยืนยันว่าการประกวดในปีนี้ “ขาดความโปร่งใสอย่างชัดเจน”

ท่ามกลางข้อกล่าวหาที่รุนแรงนี้ ทางฝั่ง Miss Universe Organization ยังคงปิดปากเงียบ ไม่มีการออกแถลงการณ์ตอบโต้แต่อย่างใด ปล่อยให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์และความเคลือบแคลงใจของแฟนนางงามทั่วโลกต่อไป และในขณะนี้กระแสดราม่าก็โหมกระพืออย่างหนักในโลกออนไลน์

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉยับ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ เม็กซิโก แลกผลประโยชน์ธุรกิจ-1

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉยับ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ เม็กซิโก แลกผลประโยชน์ธุรกิจ-3

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Omar Harfouch (@omarharfouch)

อ้างอิงจาก : IG omarharfouch

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

17 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีนา ปวีนา ซิงห์ คว้ารองอันดับ 1 Miss Universe 2025 บันเทิง

วีนา เปิดใจหลังคว้ารอง 1 MU 2025 ภูมิใจสายสะพายไทย เชิดชูพลังสตรีทั่วโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025 ข่าว

หลุดคลิป แม่ของ มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา และทีมงาน เฮลั่น-ชูนิ้วกลาง หลังไทยชวดมง MU2025

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยถูกหลอกลวงโดยแก๊งจีนเทา ข้ามแดนไปทำงานที่เมียนมา ข่าวอาชญากรรม

แก๊งจีนเทา ลวงสาวไทย ข้ามแดน 3 วัน ขังลืมตึกนรก ฝั่งเมียนมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวล่าสุดเดินหน้าทำงานต่อ สามีโพสต์ภาพยิ้มแย้ม บันเทิง

นานา ไรบีนา เคลื่อนไหวแล้ว ยิ้มแย้ม-เดินหน้าทำงานต่อ หลังแก๊งนางฟ้าอันฟอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ ทุจริตบำนาญทหาร 230 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน ข่าวต่างประเทศ

นักปีนเขา 170 ชีวิต ระทึก ภูเขาไฟเซเมรู ปะทุต่อเนื่อง เร่งอพยพประชาชนเกือบ 1,000 คน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &#039;วีนา ปวีนา&#039; รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย บันเทิง

ประวัติ ‘วีนา ปวีนา’ รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2025 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง ข่าวการเมือง

สั่งฟ้อง 2 แม่ค้าก๋วยเตี๋ยว ม.112 เหตุติดป้ายร้องยกเลิกกฎหมาย-ปล่อยผู้ต้องขังการเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดบ้านหรู นานา-เวย์ หลังรีโนเวตใหม่ ข่าวดารา

เปิดบ้าน นานา-เวย์ รีโนเวตใหม่สุดหรู โชว์คลังรองเท้าสุดเท่ในห้องน้ำ วิถีตัวแม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภราดร” ชี้ยุบสภา 12 ธ.ค. เป็นอำนาจนายก เตือนกระทบแก้รัฐธรรมนูญ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เซเลนสกี” พร้อมทำงานอย่างซื่อสัตย์ หลังสหรัฐฯเสนอร่างยุติสงครามรัสเซีย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025 บันเทิง

PD สระบุรี โพสต์เดือด หลัง ฟาติมา มง Miss Universe 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ส่งใจเชียร์ มิสโกตดิวัวร์&quot; บันเทิง

แอนโทเนีย ยกย่อง ‘มิสโกตดิวัวร์’ เป็นจักรวาลในใจ หลังคว้า Top 5 MU 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สั่งกวาดล้างไม่มีละเว้น นักโทษจีนเสพกามในห้องลับเรือนจำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง บันเทิง

ณวัฒน์ เปิดใจ วีนา รอง 1 MU เม็กซิโกมง ให้แฟนนางงาม ตัดสินเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ มานพ ชมชื่น จากข้าราชการสู่ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ข่าว

ประวัติ มานพ ชมชื่น ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพ เจอคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเซ่นปมคุกวีไอพี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย งัดหลักฐาน เช็ก 202 ล้าน ดารา น. ชวนเพื่อนลงทุน มีอะไรจริงบ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอนุญาต ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 “ทักษิณ” ออกไปอีก 30 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นานา ไรบีนา นั่งแท่นกรรมการใน 7 บริษัทที่มีมูลค่ารวมกว่า 164 ล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ นานา ไรบีนา ผงาด CEO หญิง นั่งแท่นกรรมการ 7 บ. รายได้รวมกว่า 164 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาลัยตำนาน “แรมโบ้แต้” อดิพงษ์ นุกรณ์นวรัตน์ กองหลังทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ เสียชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 พ.ย. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 16:10 น.
193
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชวนฟัง “เสียงหึ่งลึกลับ” มีแค่ 2% ของประชากรโลกได้ยิน นักวิทย์ยังงง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ขนลุก สั่งระงับขายตุ๊กตาหมี AI “Kumma” พบให้คำแนะนำทางเพศแบบ BDSM – บอกวิธีหามีดให้เด็ก

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

ระทึกเรือล่มเกาะล้าน หาดมารวิชัยพัทยา นักท่องเที่ยวลอยคอ 8 ชีวิต ชูชีพไม่พอเร่งส่งเรือ 4008 กู้ภัยด่วน

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568

หวยลาว 21/11/68 ค่ำคืนวันศุกร์ เช็กถ่ายทอดสด ผลรางวัล สถิติย้อนหลัง

เผยแพร่: 21 พฤศจิกายน 2568
Back to top button