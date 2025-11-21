ฉาวโฉ่! อดีตกรรมการแฉ มิสยูนิเวิร์ส ล็อกมงให้ ‘เม็กซิโก’ แลกผลประโยชน์ธุรกิจ
ดราม่าเดือด โอมาร์ ฮาร์ฟูช อดีตกรรมการที่ถอนตัว แฉเบื้องลึก ‘มิสยูนิเวิร์ส 2025’ ล็อกมงให้ เม็กซิโก อ้าง ราอูล โรชา มีเอี่ยวธุรกิจพ่อ ‘ฟาติมา’ MU 2025
ดราม่าควันหลง หลังผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2025 ไปครอบครองได้แก่ ฟาติมา บอช จากประเทศเม็กซิโก ซึ่งดูเหมือนว่าผลในปีนี้จะค้านสายตาแฟนนางงามจากทั่วโลก
ล่าสุด โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน Miss Universe 2025 ที่ได้ถอนตัวออกไปก่อนการแข่งขัน ได้ออกมาทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ผ่านทางหน้าอินสตาแกรมส่วนตัว แฉเบื้องหลังความไม่ชอบมาพากลของผลการตัดสิน
โอมาร์ กล่าวหาอย่างรุนแรงว่า ชัยชนะของสาวงามจากเม็กซิโกนั้น ถูกล็อกไว้ล่วงหน้า เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
“ตนเองได้ประกาศผลผู้ชนะล่วงหน้าผ่านทางช่อง HBO ก่อนการประกวดรอบไฟนอลจะเริ่มขึ้นถึง 24 ชั่วโมง โดยระบุชัดเจนว่า “Miss Mexico จะเป็นผู้ชนะ” ซึ่งสาเหตุที่เขามั่นใจขนาดนั้น เพราะล่วงรู้ถึงสายสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง ราอูล โรชา (Raúl Rocha) เจ้าขององค์กร Miss Universe กับพ่อของ “ฟาติมา บอช” Miss Universe 2025″
ความเดือดระอุยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อ โอมาร์ ได้โพสต์ข้อความโจมตีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่ามิสเม็กซิโกคือ “ผู้ชนะปลอม” (Fake Winner) พร้อมแฉพฤติการณ์ของผู้บริหารองค์กรว่า
“เมื่อสัปดาห์ก่อนที่ดูไบ ราอูล โรชา และลูกชายของเขา ได้เร่งเร้าให้ผมโหวตให้ ฟาติมา บอช เพราะพวกเขาต้องการให้เธอชนะ โดยบอกกับผมว่า ‘เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของเรา’”
โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) ยังทิ้งท้ายให้สะดุ้งกันทั้งกองประกวดว่า เรื่องราวความไม่โปร่งใสทั้งหมดนี้ จะถูกตีแผ่อย่างละเอียดในรูปแบบสารคดีทางช่อง HBO ที่มีกำหนดฉายในเดือนพฤษภาคม 2026 เพื่อยืนยันว่าการประกวดในปีนี้ “ขาดความโปร่งใสอย่างชัดเจน”
ท่ามกลางข้อกล่าวหาที่รุนแรงนี้ ทางฝั่ง Miss Universe Organization ยังคงปิดปากเงียบ ไม่มีการออกแถลงการณ์ตอบโต้แต่อย่างใด ปล่อยให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์และความเคลือบแคลงใจของแฟนนางงามทั่วโลกต่อไป และในขณะนี้กระแสดราม่าก็โหมกระพืออย่างหนักในโลกออนไลน์
