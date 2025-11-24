ข้าวโพด เพื่อนสนิท นานา โพสต์ตัดพ้อ “ความซื่อสัตย์” ที่ซื้อไม่ได้ด้วยความดี
ข้าวโพด เพื่อนสนิท นานา ไรบีนา โพสต์เดือดเรื่องความซื่อสัตย์ ตัดพ้อเรื่องการถูกหักหลังและบททดสอบชีวิตที่เกือบทำให้เสียสติ
ดราม่าหนี้ 400 ล้านยังไม่จบง่าย ๆ แม้นานา ไรบีนา จะยอมรับว่าเป็นดาราอักษรย่อ น. แล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เพจ ท่านเปา ได้จับตาความเคลื่อนไหวของ ข้าวโพด เพื่อนสนิทนอกวงการ ที่ออกมาโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษผ่านอินสตาแกรม เนื้อหาตัดพ้อเรื่องความซื่อสัตย์และการถูกหักหลัง โดยระบุใจความสำคัญว่าคนที่รักที่สุดอาจเป็นคนที่ไว้ใจได้น้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ตึงเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
ข้าวโพดได้โพสต์ข้อความแรกที่มีใจความว่า ชีวิตได้สอนบทเรียนสำคัญให้เธอรู้ว่า เราไม่สามารถควบคุมความซื่อสัตย์ภักดีของใครได้เลย ต่อให้เราทำดีกับเขามากแค่ไหน ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขาจะปฏิบัติต่อเราดีตอบในระดับเดียวกัน และไม่ว่าเขาจะมีความหมายกับเรามากเพียงใด
ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเห็นคุณค่าของเราเท่าเทียมกัน สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือ บางครั้งคนที่เรารักมากที่สุด กลับกลายเป็นคนที่เราไว้ใจได้น้อยที่สุด ข้อความนี้ถูกมองว่าเป็นการระบายความในใจถึงความผิดหวังจากคนใกล้ชิดอย่างรุนแรง
“Life has taught me that you can’t control someone’s loyalty. No matter how good you are to them, doesn’t mean they’ll treat you the same. No matter how much they mean to you, doesn’t mean they’ll value you the same. Sometimes the people you love the most, turn out to be the people you can trust the least.”
นอกจากประเด็นเรื่องความซื่อสัตย์แล้ว ก่อนหน้านี้ข้าวโพดเลือกรีโพสต์ข้อความจากทวิตเตอร์ที่กล่าวถึงความโชคดีในมุมมองของการผ่านพ้นวิกฤตทางจิตใจ ข้าวโพด ระบุว่า เมื่อเธอพูดว่าเธอมีบุญหรือโชคดี เธอไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินเงินทองที่จับต้องได้
แต่เธอหมายถึงการรอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายที่ถูกส่งมาเพื่อทำลายชีวิต หรือเหตุการณ์ที่รุนแรงถึงขั้นทำให้เกือบเสียสติ แต่สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นกลับไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณข้างในของเธอได้เลย
“When I say I’m blessed I don’t mean money or material things. I mean situations that was sent to destroy me or make me lose my mind but didn’t even touch my soul.”
การเคลื่อนไหวของคนใกล้ชิดครั้งนี้ ยิ่งตอกย้ำข่าวลือรอยร้าวในกลุ่มเพื่อนของนานาให้มีน้ำหนักมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการถูกหักหลังที่สะท้อนว่าความสัมพันธ์อาจเกินเยียวยา ท่ามกลางการจับตาของสังคมถึงข้อเท็จจริงเบื้องลึก อย่างไรก็ตาม บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจากนี้ คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
