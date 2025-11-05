เปิดประวัติ-ทรัพย์สิน ราอูล โรชา คานตู มหาเศรษฐีนักธุรกิจ เจ้าของร่วม มิสยูนิเวิร์ส
ส่องประวัติ ราอูล โรชา คานตู นักธุรกิจเม็กซิโก เจ้าของร่วม MUO หลังปะทะเดือด ณวัฒน์ ปมสปอนเซอร์พนันออนไลน์-นางงามวอล์กเอาต์
กระแสดราม่าที่กำลังร้อนแรงในวงการนางงาม ระหว่าง นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล (ผู้ก่อตั้ง Miss Grand และ ผู้อำนวยการ MUT) กับองค์กร Miss Universe (MUO) ไม่เพียงแต่เป็นที่จับตาในแง่การแข่งขันเท่านั้น แต่ความขัดแย้งครั้งนี้ ยังส่งผลให้ชื่อของ นายราอูล โรชา คานตู (Raúl Rocha Cantú) นักธุรกิจชาวเม็กซิโก ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานและเจ้าของร่วมของ MUO กลับมาเป็นที่สนใจของสาธารณชนและสื่อมวลชนอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ราอูล โรชา คานตู คือใคร
สำหรับ ราอูล โรชา คานตู เขาคือนักธุรกิจชาวเม็กซิโกจากมอนเตร์เรย์ ผู้ก่อตั้งเครือ Legacy Holding Group USA Inc.
ราอูล โรชา ก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของร่วม 50% ขององค์กร Miss Universe (MUO) เมื่อเดือนมกราคม 2024 หลังจาก JKN Group ของไทย ขายหุ้นมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ ให้กับกลุ่ม Legacy Holding ของเขา ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งประธาน (President) ขององค์กร
เครือ Legacy Holding Group ของเขา มีการลงทุนหลากหลาย ทั้งอสังหาริมทรัพย์, พลังงาน, สุขภาพ และสื่อบันเทิง สื่อท้องถิ่นในสหรัฐฯ เคยรายงานว่า เขาซื้อคฤหาสน์ในฟลอริดา มูลค่าประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูลปี 2018)
อย่างไรก็ตาม ชื่อของโรชาเคยเป็นที่กล่าวถึงในอดีต จากคดีสะเทือนขวัญ “เหตุวางเพลิง Casino Royale” ที่เมืองมอนเตร์เรย์ ในเม็กซิโก เมื่อปี 2011 (พ.ศ. 2554) ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 52 ราย
ในเวลานั้น สื่อต่างประเทศ (Los Angeles Times) รายงานว่า เจ้าหน้าที่เม็กซิโกระบุว่าต้องการตัวเขาไปให้ปากคำในฐานะ “หนึ่งในผู้เกี่ยวข้องกับกิจการ” ซึ่งทนายความของโรชายืนยันความบริสุทธิ์ และกังวลเรื่องความปลอดภัยหากเขากลับประเทศ
สถานะล่าสุดของ MUO องค์กรเพิ่งประกาศแต่งตั้ง Mario Búcaro เป็นซีอีโอคนใหม่ (ต.ค. 2025) เพื่อทำงานคู่กับโรชาในฐานะประธาน ส่วนดราม่าเรื่องสปอนเซอร์ในไทย ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ย้อนดราม่า ราอูล-บอส ณวัฒน์
เหตุการณ์ปะทุขึ้นใน งานสวมสายสะพายที่กรุงเทพฯ (3 พ.ย. 2025) เมื่อ ณวัฒน์ ได้ตำหนิ Miss Universe Mexico (Fátima Bosch) ต่อสาธารณะ เกี่ยวกับการไม่ทำคอนเทนต์สปอนเซอร์ จนนำไปสู่การที่ผู้เข้าประกวดจำนวนมาก “วอล์กเอาต์” ออกจากงาน
สถานการณ์บานปลาย เมื่อมีรายงานว่า ทีมงานเม็กซิโกที่เกี่ยวข้องกับ MUO ถูกกล่าวหาว่า ผลักดันให้นางงามโปรโมต “แพลตฟอร์มพนันออนไลน์” ซึ่งอาจผิดกฎหมายไทย จนมีรายงานว่าตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ต่อมา MUO (ภายใต้การนำของโรชา) ได้ออกแถลงการณ์ ย้ำสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และมีรายงานว่า โรชา ได้จำกัดบทบาทของณวัฒน์ในการจัดอีเวนต์ก่อนการประกวด
