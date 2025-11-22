ข่าวกีฬาฟุตบอล

อัสสัมชัญ ย้ำแค้น สวนกุหลาบ คว้าอันดับ 3 บอลจตุรมิตรครั้งที่ 31

เผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 16:31 น.| อัปเดต: 22 พ.ย. 2568 18:24 น.
ผลบอลจตุรมิตร คู่ชิงที่ 3
แฟ้มภาพ @Ch7HDSports

โรงเรียนอัสสัมชัญ เอาชนะ สวนกุหลาบ 2-0 คว้าอันดับที่ 3 ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ด้านคู่ชิงชนะเลิศ เทพศิรินทร์ ขึ้นนำ กรุงเทพคริสเตียน 1-0 ในครึ่งแรก

ผลการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 วันนี้ (22พ.ย.68) คู่ชิงอันดับ 3 เป็นการพบกันระหว่าง “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ ลงสนามพบกับ “ชมพูฟ้า” สวนกุหลาบ ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญในฐานะเจ้าภาพปีนี้เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเมื่อสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2-0 จากผลงานของยงศิลป์ ขวัญทอง (เบอร์ 7) ในนาทีที่ 8 และอีกลูกจาก ณัฐวัตร หนาดทอง (เบอร์ 26) ในนาทีที่ 83

บอลจตุรมิตร อัสสัม ชนะ สวนกุหลาบ 2-0
ภาพ @Ch7HDSports
ผลบอลจตุรมิตร อัสสัม ชนะ สวนกุหลาบ 2-0
ภาพ @Ch7HDSports

ทั้งนี้ สำหรับเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งลงเตะไปเมื่อ เวลา 15.45 น. ที่ผ่านมา “ลูกแม่รำเพย” เทพศิรินทร์ พบ “ชงโคสีม่วง” กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลครบ 90 นาที ลูกแม่รำเพยเป็นฝ่ายเหนือกว่า ก่อนทุบเอาชนะไปด้วยสกอร์ 2-0 จากผลงาน ปวริศ บุญมาเลิศ (เบอร์ 7) และ ศิรณัฏฐ์ ศรีวลักษณ์ (เบอร์ 24) กดคนละตุงช่วยทีมบันทึกแชมป์เดี่ยวสมัยที่ 3 ต่อจากหนสุดท้ายเมื่อ 6 ปีก่อน (ปี 2562).

กองเชียณ์อัสสัมชัญ คอลเลจ บอลจตุรมิตร 31
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
กองเชียร์อัสสัม บอลจตุรมิตร
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
บอลจตุรมิตรวันนี้
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
อัสสัม บอลจตุรมิตรวันนี้
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
osk สวนกุหลาบ
ภาพ Facebook @SK Jaturamitr Official
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
จตุรมิตร 31
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
อัสสัมชัญ สวนกุหลาบ
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885
ภาพ Facebook @AssumptionCollege1885

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

