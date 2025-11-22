อัสสัมชัญ ย้ำแค้น สวนกุหลาบ คว้าอันดับ 3 บอลจตุรมิตรครั้งที่ 31

โรงเรียนอัสสัมชัญ เอาชนะ สวนกุหลาบ 2-0 คว้าอันดับที่ 3 ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ด้านคู่ชิงชนะเลิศ เทพศิรินทร์ ขึ้นนำ กรุงเทพคริสเตียน 1-0 ในครึ่งแรก
ผลการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 วันนี้ (22พ.ย.68) คู่ชิงอันดับ 3 เป็นการพบกันระหว่าง “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ ลงสนามพบกับ “ชมพูฟ้า” สวนกุหลาบ ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อเวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญในฐานะเจ้าภาพปีนี้เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเมื่อสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2-0 จากผลงานของยงศิลป์ ขวัญทอง (เบอร์ 7) ในนาทีที่ 8 และอีกลูกจาก ณัฐวัตร หนาดทอง (เบอร์ 26) ในนาทีที่ 83
ทั้งนี้ สำหรับเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งลงเตะไปเมื่อ เวลา 15.45 น. ที่ผ่านมา “ลูกแม่รำเพย” เทพศิรินทร์ พบ “ชงโคสีม่วง” กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลครบ 90 นาที ลูกแม่รำเพยเป็นฝ่ายเหนือกว่า ก่อนทุบเอาชนะไปด้วยสกอร์ 2-0 จากผลงาน ปวริศ บุญมาเลิศ (เบอร์ 7) และ ศิรณัฏฐ์ ศรีวลักษณ์ (เบอร์ 24) กดคนละตุงช่วยทีมบันทึกแชมป์เดี่ยวสมัยที่ 3 ต่อจากหนสุดท้ายเมื่อ 6 ปีก่อน (ปี 2562).
