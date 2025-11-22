นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68
22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์ริสัน แอชบี้, โยอัน วิสซ่า และ ตินโน่ ลิฟราเมนโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวไไมถึง แดน เบิร์น ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ นิค โป๊ป, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ วิลเลี่ยม โอซูล่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สวเน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ และ นิค โวลเทอมาเดอ
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช กับ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนรุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 15/02/25 แมนซิตี้ 4-0 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
- 28/09/24 นิวคาสเซิล 1-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 16/03/24 แมนซิตี้ 2-0 นิวคาสเซิล (เอฟเอ คัพ)
- 13/01/24 นิวคาสเซิล 2-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/23 นิวคาสเซิล 1-0 แมนซิตี้ (คาราบาว คัพ)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล
- 09/11/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 แพ้ เวสต์แฮม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 25/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
แมนซิตี้
- 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์
แมนซิตี้ (4-2-3-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
นิวคาสเซิล 1-3 แมนซิตี้
