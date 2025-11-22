ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 22 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 พ.ย. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 21 พ.ย. 2568 15:55 น.
66

22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เซนต์ เจมส์ พาร์ค นิวคาสเซิล พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : เซนต์ เจมส์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Newcastle United

วิเคราะห์บอล นิวคาสเซิล – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสาลิกาดง ของกุนซือ เอ็ดดี้ ฮาว จะยังไม่มีชื่อของ แฮร์ริสัน แอชบี้, โยอัน วิสซ่า และ ตินโน่ ลิฟราเมนโต้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวไไมถึง แดน เบิร์น ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ นิค โป๊ป, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ วิลเลี่ยม โอซูล่า

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สวเน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน แนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ และ นิค โวลเทอมาเดอ

Credit : Newcastle United

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ มาเตโอ โควาซิช กับ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนรุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล นิโก้ โอไรลี่ย์ แดนกลางเป็น แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นิวคาสเซิล VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 15/02/25 แมนซิตี้ 4-0 นิวคาสเซิล (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/09/24 นิวคาสเซิล 1-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/03/24 แมนซิตี้ 2-0 นิวคาสเซิล (เอฟเอ คัพ)
  • 13/01/24 นิวคาสเซิล 2-3 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/23 นิวคาสเซิล 1-0 แมนซิตี้ (คาราบาว คัพ)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล

  • 09/11/25 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 ชนะ แอธ.บิลเบา 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 02/11/25 แพ้ เวสต์แฮม 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 25/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

แมนซิตี้

  • 09/11/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/11/25 ชนะ ดอร์ทมุนด์ 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Newcastle United

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

นิวคาสเซิล (4-3-3) : นิค โป๊ป (GK) – คีแรน ทริปเปียร์, มาลิค เจา, สเวน บ็อตแมน, ลูอิส ฮอลล์ – บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน – จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, นิค โวลเทอมาเดอ, ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์

แมนซิตี้ (4-2-3-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, นิโก้ กอนซาเลซ – รายาน แชร์กี้, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

นิวคาสเซิล 1-3 แมนซิตี้

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

