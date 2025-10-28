ฝ่ายจัดยืนยัน “ฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 31” แข่งขันตามกำหนดเดิม
อัสสัมชัญ, กรุงเทพคริสเตียนฯ, สวนกุหลาบฯ, เทพศิรินทร์ มีมติร่วมกันแล้วว่า การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 จะจัดการแข่งขันตามวันเวลาเดิม
วันนี้ (28 ตุลาคม) เพจเฟซบุ๊ก JaturamitrSamakkee ได้มีการโพสต์ความคืบหน้าล่าสุดของการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ว่า
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการและผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และนายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีมติจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ตามวันเวลาเดิม ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สู่พลังความสามัคคีแห่ง 4 สถาบัน ของความจงรักภักดี ในรูปแบบการนำเสนอเรื่องราวจากพลังเล็ก ๆ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ผ่านกิจกรรมการแปรอักษร ขบวนพาเหรด “รักษ์โลกให้ยั่งยืน” เรื่อง พลังแห่งป่า พลังแห่งชีวิต, นํ้าดี ชีวีเป็นสุข, พลังงานสะอาด และ ขยะถูกที่ โลกยิ้มได้
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ เจ้าภาพการจัดการแข่งขันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ภายใต้แนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
“…ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั้น ความจริงเป็นฝีมือมนุษย์นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิม มีแม่น้ำลำธารมีน้ำจืด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติ พวกเราต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาป่า เพื่อเราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกัน…”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 11 สิงหาคม 2535
สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์
อ้างอิง : Facebook JaturamitrSamakkee
