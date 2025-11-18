ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:58 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:01 น.
64
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย

คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรฯ ยอมรับการตัดสินผิดพลาดในคู่ อัสสัมชัญ-กรุงเทพคริสเตียน สั่งใช้ Video Support สองนัดที่เหลือ และยกเลิกใบแดงนักเตะอัสสัมชัญ

จากกรณีเหตุการณ์การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ในคู่ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามศุภชลาศัย เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสิน ทางคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ได้ประชุมหารือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางคณะอนุกรรมการมีมติร่วมกัน ดังนี้

1. ทางคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ได้รับคำชี้แจงการตัดสิน จากผู้ประเมินผู้ตัดสินซึ่งยอมรับในการตัดสินที่ผิดพลาดในการแข่งขันคู่ดังกล่าว

2. ทางคณะอนุกรรมการจัดแข่งขัน มีมตินำ ระบบ Video Support มาใช้ร่วมในการตัดสิน ในวันพุธที่ 19 และวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568

3. พิจารณาการตัดสิน นายณัฐพงษ์ ทองสองชั้น หมายเลข 14 โรงเรียนอัสสัมชัญ จากการคาดโทษ “ใบแดง” เปลี่ยนเป็น “ใบเหลือง” และสามารถลงเล่นในแมตท์ถัดไปได้

4. ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 จะทำจดหมายร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน

คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31

สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้าย วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568

  • เทพศิรินทร์ พบ กรุงเทพคริสเตียน เวลา 13.00 น.
  • อัสสัมชัญ พบ สวนกุหลาบ เวลา 16.00 น.
คำชี้แจงจากจตุรมิตรสามัคคี
FB/ JaturamitrSamakkee
ผู้ติดสินชูใบแดงคาดโทษนักเตะอัสสัมชัญ
FB/ JaturamitrSamakkee

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

