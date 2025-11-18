จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด
คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรฯ ยอมรับการตัดสินผิดพลาดในคู่ อัสสัมชัญ-กรุงเทพคริสเตียน สั่งใช้ Video Support สองนัดที่เหลือ และยกเลิกใบแดงนักเตะอัสสัมชัญ
จากกรณีเหตุการณ์การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ในคู่ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามศุภชลาศัย เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสิน ทางคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ได้ประชุมหารือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางคณะอนุกรรมการมีมติร่วมกัน ดังนี้
1. ทางคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ได้รับคำชี้แจงการตัดสิน จากผู้ประเมินผู้ตัดสินซึ่งยอมรับในการตัดสินที่ผิดพลาดในการแข่งขันคู่ดังกล่าว
2. ทางคณะอนุกรรมการจัดแข่งขัน มีมตินำ ระบบ Video Support มาใช้ร่วมในการตัดสิน ในวันพุธที่ 19 และวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568
3. พิจารณาการตัดสิน นายณัฐพงษ์ ทองสองชั้น หมายเลข 14 โรงเรียนอัสสัมชัญ จากการคาดโทษ “ใบแดง” เปลี่ยนเป็น “ใบเหลือง” และสามารถลงเล่นในแมตท์ถัดไปได้
4. ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 จะทำจดหมายร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตัดสิน
คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้าย วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- เทพศิรินทร์ พบ กรุงเทพคริสเตียน เวลา 13.00 น.
- อัสสัมชัญ พบ สวนกุหลาบ เวลา 16.00 น.
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์
- ฝ่ายจัดยืนยัน “ฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 31” แข่งขันตามกำหนดเดิม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: