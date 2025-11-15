จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์
การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ที่ สนามศุภชลาศัย เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
สำหรับพิธีเปิดเริ่มด้วยพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนเข้าสู่ขบวนพาเหรดแนวคิด “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” จาก 4 สถาบัน ได้แก่ ขบวนพิธีการ ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขบวนเทิดพระเกียรติ และขบวนสร้างสรรค์ ที่นำพระราชกรณียกิจมาถ่ายทอดสู่แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีเชิญธง “จตุรมิตรสามัคคี” ขึ้นสู่ยอดเสา
ทั้งนี้ใน่สวนของรอบแรกจะแข่งแบบพบกันหมด ผู้ชนะในแต่ละนัดจะมีคะแนน 3 คะแนน เสมอจะมี 1 คะแนน ไม่มีการต่อเวลาพิเศษแล้วหาทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 เข้าไปชิงชนะเลิศ
ส่วนคะแนนอันดับที่ 3 และ 4 ไปชิงอันดับสาม
อัปเดตล่าสุด ผลการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 (รอบแรก) ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3-1 สวนกุหลาบวิทยาลัย
โปรแกรมฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 31 วันแรก ( 15 พ.ย.68)
เวลา 13.00 น. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย
เวลา 16.00 น. อัสสัมชัญ พบ เทพศิรินทร์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568
- 13.00 น. เทพศิรินทร์ พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย
- 16.00 น. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ อัสสัมชัญ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- 13.00 น. เทพศิรินทร์ พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- 16.00 น. อัสสัมชัญ พบ สวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568
- 13.00 น. ชิงอันดับที่ 3
- 15.45 น. ชิงชนะเลิศ
รับบชมถ่ายทอดสดฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 31 ได้ทาง เว็บไซต์และแอปฯ : BUGABOO.TV Facebook : Ch7HD, Ch7HD Sports.
