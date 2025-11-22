ผลบอลจตุรมิตร เทพศิรินทร์ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน 2-0 ซิวแชมป์หนที่ 31

เทพศิรินทร์ ผงาดแชมป์บอลจตุริมตรครั้งที่ 31 ปีล่าสุด หลังเอาชนะ กรุงเทพคริสเตียน 2-0 ปวริศ บุญมาเลิศ ควง ศิรณัฏฐ์ ศรีวลักษณ์ บันทึกแชมป์เดี่ยวสมัย 3 ต่อจากหนสุดท้ายเมื่อ 6 ปีก่อน
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 ภายใต้สโลแกน “สี่พี่น้องประคองรัก รักษ์โลกให้ยั่งยืน” รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัย “ลูกแม่รำเพย” โรงเรียนเทพศิรินทร์ ลงสนามพบ “ชงโคสีม่วง” กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยครึ่งแรกลูกแม่รำเพยได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากผลงานของปวริศ บุญมาเลิศ (เบอร์ 7)
ครึ่งหลังเกมค่อนข้างสูสี แต่เป็น “เทพศิรินทร์” มาบวกเพิ่มและเป็นประตูปิดกล่อง 2-0 จากจังหวะตามเข้าไปซ้ำในกรอบ 6 หลาของศิรณัฏฐ์ ศรีวลักษณ์ (เบอร์ 24) เป็นแชมป์เดี่ยวอีกครั้งต่อจากปี 2562 และเป็นแชมป์เดี่ยวสมัยที่ 3 โดยปีที่แล้วคู่ชิงฯ เป็นการครองแชมป์ร่วมกันระหว่าง กรุงเทพคริสเตียน ที่เสมอในเวลา 90 นาทีกับ สวนกุหลาบ 0-0
ส่วนเกมคู่ชิงอันดับ 3 ผลปรากฏว่า รร.อัสสัมชัญ เจ้าภาพ เป็นฝ่ายเอาชนะ สวนกุหลาบ 2-0.
ขอบคุณคลิป : Youtube @ch7hd
