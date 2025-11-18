ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ชี้คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน หุ้นชินคอร์ป ทักษิณ คือความอยุติธรรม เชื่อสั่งอุทธรณ์ 112 หวังกระทบพักโทษ แต่ชี้หลักเกณฑ์ยังทำได้
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำ นปช. และอดีตรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีข่าวคดีความสำคัญ 2 คดีในวันเดียวกัน (17 พ.ย. 68) โดยนายณัฐวุฒิระบุว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณ เป็นสิ่งที่เกินจะรับ”
นายณัฐวุฒิ มองว่า การกระทำต่อนายทักษิณ “มาแบบซีรี่ส์ที่มีการจัดวาง” และขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนทั่วไป โดยเฉพาะกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษากลับ ให้นายทักษิณต้องจ่ายภาษีการขายหุ้นชินคอร์ป 1.76 หมื่นล้านบาท ซึ่งนายณัฐวุฒิมองว่านี่คือ “ความอยุติธรรม”
เขาได้ย้อนรอยถึงที่มาของคดีนี้ว่า เกิดขึ้นในยุครัฐบาล คสช. เมื่อ 13 มี.ค. 2560 ที่ ดร.วิษณุ เครืองาม เรียกประชุมนักกฎหมายเพื่อหาแนวทางเรียกเก็บภาษี ทั้งที่กรมสรรพากรเคยมีข้อสรุปแล้วว่าไม่ต้องเสียภาษี (เพราะเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)
นายณัฐวุฒิ อ้างถึงคำสัมภาษณ์ของ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกรัฐบาลในขณะนั้น ที่ระบุว่า ดร.วิษณุ ใช้คำว่า “ทำไม่ได้ แต่ทำได้ด้วยอภินิหารของกฎหมาย” ซึ่งคำนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเวลานั้น
นายณัฐวุฒิยังชี้ว่า ในวันเดียวกันกับที่ศาลตัดสินเรื่องภาษี อัยการสูงสุดก็มีคำสั่งให้อุทธรณ์คดี ม.112 ต่อ ซึ่งเป็นคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องไปแล้ว และคดีนี้ก็เกิดขึ้นจากการแจ้งความของผู้บัญชาการทหารบกในยุครัฐบาล คสช. เช่นกัน
เขาตั้งข้อสังเกตถึงการวิเคราะห์ว่า การยื่นอุทธรณ์คดี 112 อาจมีเจตนาเพื่อส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขอพักโทษของนายทักษิณ แต่นายณัฐวุฒิก็ได้แย้งในเชิงหลักเกณฑ์ว่า ขณะนี้นายทักษิณต้องโทษ 1 ปี (ตามที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ) และไม่ได้ถูกหมายขังในคดีอื่น
นายณัฐวุฒิให้ความเห็นว่า แม้อัยการจะยื่นอุทธรณ์คดี 112 แต่คดีก็ยังไม่ถึงที่สุด นายทักษิณจึงยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งมีกรณีตัวอย่างหลายรายที่กระบวนการพักโทษยังสามารถดำเนินการได้ตามสิทธิ์และคุณสมบัติของผู้ถูกจำขัง
นายณัฐวุฒิ ปิดท้ายว่า “17 พฤศจิกายน 2568 ถือเป็นวันแห่งข่าวร้ายวันหนึ่งของ ดร.ทักษิณ” ซึ่งเป็นนายกฯ ที่มีผลงานมากที่สุด และต้องเจอข่าวร้ายจากการถูกกระทำทางการเมืองมากที่สุดเช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ก่อแก้ว” รับไม่ได้ “ทักษิณ” โดน 3 เด้ง ติดคุก-112-ภาษีหุ้น โดนวางงานต่อเนื่อง
- ทนายวิญญัติ เห็นด้วยกับ ชูวิทย์ เชื่อมีแผนสกัด “ทักษิณ” ก่อนเลือกตั้ง
- “ชูวิทย์” เหน็บแรง “นัส จอมพลัง” แนะแมนๆ ให้คนบริจาครู้เงินทำไรบ้าง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: