“ชูวิทย์” เหน็บแรง “นัส จอมพลัง” แนะแมนๆ ให้คนบริจาครู้เงินทำไรบ้าง
ชูวิทย์ เหน็บแรง นัส จอมพลัง แนะให้ทำตัวแทนๆ ให้คนบริจาครู้เงินทำไรบ้าง เหลืออยู่กี่บาท ยิ่งชักเข้าชักออก แบบนี้ยิ่งมีพิรุธ
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ถึงกระแสเรื่องมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ที่มีการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในสังคม ว่า “นัส จอมพลัง?
“หากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เลิกไป ทรัพย์สินที่เหลือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” อย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว คนบริจาคน่าจะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เมื่อเลิกมูลนิธิ แต่เอากันตรงไปตรงมา ชาวบ้านเขาจะบริจาคให้ใคร
“กันหรือนัส“ หรือจะเป็น ”นัส จอมพลัง“? ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ เลิกแล้วยกให้ใคร แต่อยู่ที่ความผูกพันแนบแน่นของ กันกับนัส ที่ปิดบังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีต่างหาก ไม่มีอะไรผิดถึงขนาดต้องรีบออกตัวเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ แค่เอาให้ชัดไปเลยดีกว่าว่า ”ธรรมนัส และ กัน จอมพลัง“ คือพี่น้องกัน
ช่วยกัน เท่ากับช่วยธรรมนัส ไม่ได้ผิด แต่จะฝืดหน่อย ยิ่งเลี่ยงไปเลี่ยงมา ชักเข้าชักออก ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ แมนๆ รับกันตรงๆ คนให้เงินบริจาคจะได้รู้ ตอนนี้คนบริจาคเขาเริ่มทวงถาม ว่าเงินที่ให้เอาไปทำอะไรบ้าง เหลืออยู่กี่บาท? บอกแล้วเรื่องเงินๆ ทองๆ ทำเสียคนมามาก
ตอนนี้ไม่ใช่เวลาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชูวิทย์ คุย นายกฯ อนุทิน ปราบฮุนเซน-สแกมเมอร์ ลั่น ทำได้คนยกเป็นฮีโร่
- ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.
- “มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: