“ก่อแก้ว” รับไม่ได้ “ทักษิณ” โดน 3 เด้ง ติดคุก-112-ภาษีหุ้น โดนวางงานต่อเนื่อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 12:08 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 12:08 น.
127
"ก่อแก้ว" รับไม่ได้ หลัง "ทักษิณ" โดน 3 เด้ง ติดคุก-112-ภาษีหุ้น โดนวางงานต่อเนื่อง

ก่อแก้ว พิกุลทอง โพสต์ สิ่งที่เกิดกับทักษิณ เกินจะรับ สรุป 3 คดี จำคุก, 112, ภาษีหุ้นชินคอร์ป ชี้เป็นการจัดวาง

นายก่อแก้ว พิกุลทอง อดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และอดีต สส. พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดต่อสถานการณ์ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า “สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณ เป็นสิ่งที่เกินจะรับ”

นายก่อแก้วมองว่า การกระทำต่อนายทักษิณในช่วงนี้มาแบบซีรี่ส์ที่มีการจัดวาง ขัดต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนทั่วไปอย่างมาก โดยได้ยก 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นล่าสุด ประกอบด้วย

  1. คดีจำคุก 1 ปี นายก่อแก้วระบุว่า นายทักษิณถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุก 1 ปีซ้ำ โดยไม่หักวันที่เคยถูกคุมขังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ

  2. อัยการยื่นอุทธรณ์คดี ม.112 ทั้งที่ก่อนหน้านี้ คณะทำงานซึ่งมีอัยการสูงสุดคนปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะ มีมติ 8 ต่อ 2 ว่าไม่อุทธรณ์ ซึ่งนายก่อแก้วชี้ว่าการอุทธรณ์ครั้งนี้ ทำให้นายทักษิณ “หมดสิทธิ์ขอพักโทษจากการจองจำ”

  3. คดีภาษีหุ้นชินคอร์ป ศาลฎีกาเพิ่งมีคำพิพากษากลับ ให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีการขายหุ้น “ชินคอร์ป” จำนวน 1.76 หมื่นล้านบาท ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ศาลภาษีชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ได้พิพากษาให้ถอนการประเมินภาษีดังกล่าวไปแล้ว

นายก่อแก้วยังได้อ้างอิงถึงคดียึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาท เมื่อปี 2553 ซึ่งก็มาจากคำสั่งของศาลฎีกาฯ นักการเมือง

อดีตแกนนำ นปช. วิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการผลักไสไล่ส่ง คนที่สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศไปอยู่ต่างประเทศและขังคุก แต่กลับเอาพวกเฮงซวยมาบริหารประเทศ

นายก่อแก้วทิ้งท้ายว่า ตนไม่แปลกใจที่ประเทศถดถอย หนี้ประเทศและหนี้ครัวเรือนสูงสุด จนคนไทยส่วนใหญ่แทบไม่มีความหวัง พร้อมปิดท้ายด้วยคำถามว่า “พอได้หรือยังครับ!”

ด้านพล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (18 พฤศจิกายน) กล่าวถึงการขอพักโทษ ทักษิณ ชินวัตรว่า ตามเงื่อนไขเวลาต้องรับโทษ 1ใน 3 ก่อน แต่ไม่น้อยกว่าหกเดือน ส่วนกรณีที่ทักษิณ ยังคดีอื่นๆ ภายนอกเรือนจำ จะยังได้สิทธิ์ขอพักโทษหรือไม่ รัฐมนตรียุติธรรมกล่าวว่า รายละเอียดตรงนี้ยังไม่ทราบ แต่เรื่องรายละเอียดการพักโทษก็เป็นไปตามนี้

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ช่วงเดือนธันวาคมที่มีโอกาสพิเศษจะได้รับสิทธิ์อภัยโทษหรือไม่ พล.ต.ท. รุทธพล กล่าวว่า ในโอกาสพิเศษต้องเป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์ ต้องทำเรื่องขึ้นมา

