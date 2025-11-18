ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน
ทีวีมาเลเซีย ระงับฉายการ์ตูนมะกัน Santiago of the Seas เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน ถูกร้องเรียน
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เว็บไซต์ พิงค์นิวส์ รายงานว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งมาเลเซีย หรือ RTM ได้ระงับการฉายการ์ตูนชุด Santiago of the Seas ภายหลังได้รับร้องเรียนว่ามีฉากผู้ชายสองคนกอดจูบกัน
โดยทางสถานีระบุว่า จากรายงานเนื้อหาและจากการตรวจสอบไม่พบ หลักฐานหรือการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของคนเพศเดียวกัน หรือไม่มีเนื้อหาใดที่บ่งชี้ไปในทิศทางดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีองค์ประกอบใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยหรือกระทบต่อความละเอียดอ่อนของสาธารณะ RTM จึงได้หยุดการออกอากาศเพื่อดำเนินการตรวจสอบซีรีส์โดยละเอียดมากขึ้น
สำหรับ Santiago of the Seas เป็นการ์ตูนชุดจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับเรื่องราวของผองเพื่อนโจรสลัดออกผจญภัยในทะเลคาริบเบียน ซึ่งการ์ตูนชุดดังกล่าวผสมผสานการกระทำเข้ากับบทเรียนการแก้ปัญหาและรวมวลีภาษาสเปนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเบื้องต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนอังกฤษ ประกาศแบนห้ามเด็กร้อง เพลงจาก KPop Demon Hunters
- ไม่รอด! Lightyear ถูกแบน ในกลุ่มประเทศในตะวันออกลาง คาดมีฉากจูบกันระหว่างตัวละครเพศเดียวกัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: