ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

ทีวีมาเลเซีย ระงับฉายการ์ตูนมะกัน Santiago of the Seas เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน ถูกร้องเรียน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เว็บไซต์ พิงค์นิวส์ รายงานว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งมาเลเซีย หรือ RTM ได้ระงับการฉายการ์ตูนชุด Santiago of the Seas ภายหลังได้รับร้องเรียนว่ามีฉากผู้ชายสองคนกอดจูบกัน

โดยทางสถานีระบุว่า จากรายงานเนื้อหาและจากการตรวจสอบไม่พบ หลักฐานหรือการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของคนเพศเดียวกัน หรือไม่มีเนื้อหาใดที่บ่งชี้ไปในทิศทางดังกล่าว

อย่างไรก็ตามเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีองค์ประกอบใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัยหรือกระทบต่อความละเอียดอ่อนของสาธารณะ RTM จึงได้หยุดการออกอากาศเพื่อดำเนินการตรวจสอบซีรีส์โดยละเอียดมากขึ้น

สำหรับ Santiago of the Seas เป็นการ์ตูนชุดจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับเรื่องราวของผองเพื่อนโจรสลัดออกผจญภัยในทะเลคาริบเบียน ซึ่งการ์ตูนชุดดังกล่าวผสมผสานการกระทำเข้ากับบทเรียนการแก้ปัญหาและรวมวลีภาษาสเปนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเบื้องต้น

