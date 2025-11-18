ทนายวิญญัติ เห็นด้วยกับ ชูวิทย์ เชื่อมีแผนสกัด “ทักษิณ” ก่อนเลือกตั้ง
ทนายวิญญัติ เห็นด้วยกับ ชูวิทย์ เชื่อมีแผนสกัด ทักษิณ ก่อนเลือกตั้ง มีขบวนการเบื้องหลังความอัปยศอยู่จริง เสียใจและผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรม
นาย วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันโดนคุมขังอยู่ในเรือนจำคลองเปรมได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กโดยแชร์โพสต์ของ นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย และอดีต สส.บัญชีรายชื่อ ที่พูดถึง “แผนสกัดทักษิณ ไม่ให้ออกก่อนเลือกตั้ง”
โดยนายวิญญัติ ระบุว่า “ที่คุณชูวิทย์พูด โดยส่วนตัวผมก็เชื่อว่ามีแผนสกัดแน่นอน ซึ่งมีการแทรกแซงที่ทำเป็นขบวนการด้วย”
จากนั้น นาย วิญญัติ โพสต์ข้อความอีกว่า “นี่แหละประเทศไทย ด้วยระบบ “เสียงข้างน้อยเป็นใหญ่กว่าเสียงข้างมาก” 2+1 = 3 แต่เอาชนะมติ 7 หรือ 8 เสียงได้”
“ไม่รู้สึกแปลกใจกับผลผลิตของระบบที่เกิดขึ้น แต่เสียใจและผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรม เพราะสิ่งที่หวัง คือ ความยุติธรรมโดยธรรมชาติ ซึ่งมันควรแยกกับเรื่องการเมืองและผลประโยชน์ ความเลวร้ายที่มีต่ออดีตนายกทักษิณและประเทศชาติทุกอย่างมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียงกันจนเรารู้สึกได้ มันชัดเจนว่า มีขบวนการเบื้องหลังความอัปยศอยู่จริง”
