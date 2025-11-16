คดีพลิก สาววัย 20 ยิงร.ต.ต.ดับ ไขเงื่อนงำรักขม ชิงทอง 5 บาทซื้อไอโฟน 17
สรุปคดีพลิก ! ที่แท้สาวอายุ 20 ปี ลงมือปลิดชีวิต ยิงร.ต.ต. ไขเงื่อนงำรักขม สารภาพคบหานาน 2 ปี แต่โดนทำร้าย อ้างผู้ตายเซ็กซ์ซาดิสม์ สุดท้ายก่อเหตุฆาตกรรมอำพราง รับคิดว่าแนบเนียน ก่อนใช้อาวุธดับแฟนหนุ่มตำรวจ ขโมยทอง 5 บาทไปขาย ซื้อไอโฟน 17
จากกรณีอาชญากรรมสะเทือนขวัญล่าสุดที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่ไปพบศพตำรวจรายหนึ่งยศ ร.ต.ต. เสียชีวิตเมื่อ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา ภายในเป็นบ้านพักหลังหนึ่ง ม.8 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยที่เกิดเหตุพบผู้ตายเสียชีวิตบนเตียงมีอาวุธปืนตกอยู่ที่พื้น ลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
อย่างไรก็ตามล่าสุดคดีกลายเป็นฆาตกรรมอำพราง เมื่อล่าสุด วันที่ 15 พ.ย.68 ที่ผ่านมา ตำรวจสภ.สันป่าตอง ได้จับกุมตัว นางสาวกุลธิดา อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน โดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เวลา 09.00 น. น.ส.กุลธิดา ขี่รถจักรยานยนต์มาที่ห้องพักผู้ตายและมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด !
จากนั้น กุลธิดา ขี่รถออกจากบ้านพักตำรวจโดยพบว่า สร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท ของผู้ตายหายไป และจากการแกะรอยmทราบว่านำสร้อยไปขายยังห้างสรรพสินค้า พนักงานสอบสวนจึงออกหมายจับดังกล่าว ก่อนเข้าจับกุมตัว
หลังการจับกุมผู้ต้องหาสาวสารภาพว่า ได้คบหาดูใจกับคนตายได้ 2 ปี ระยะหลังห่างเหินกันเพราะผู้ตายทุบตีทำร้ายร่างกายรุนแรงเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลามึนเมา และชอบบังคับให้มีเซ็กซ์แบบรุนแรง แต่ตนยังไปมาหาสู่กันเดือนละ 1-2 ครั้ง เพื่อขอเงินใช้จ่าย
วันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่า มาหาผู้ตายเพื่อขอเงินชื้อไอโฟน 17 แต่ถูกปฏิเสธแถมยังโดนทุบตีซ้ำอีก
ด้วยเหตุนี้พอร.ต.ต.นอนหลับ จึงหยิบปืน 9 มม. ออกมายิง ! แล้วอำพรางให้ดูเหมือนการจบชีวิตดตัวเองแบบในหนังที่ดูมา จากนั้นนำทรัพย์สินผู้เสียชีวิตหลบหนีไป โดยทอง 5 บาท นำไปขายได้ 3 แสน พอได้เงินก็เอาไปชื้อไอโฟน 17 และทรัพย์สินอื่น ๆ คิดว่าไม่มีพิรุธแล้ว กระทั่งมาถูกจับตัวในที่สุด.
