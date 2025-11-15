การเงินเศรษฐกิจ

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 09:00 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 09:31 น.
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง
แฟ้มภาพ

โฆษกรัฐบาลยัน คนละครึ่ง พลัส เฟส 2 ยังไม่เริ่ม รอเคาะรายละเอียด ขออย่าเชื่อข่าวปลอม แนะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ส่วนเฟส 1 ใช้จ่ายยาวถึง 31 ธันวาคม 2568 นี้

วานนี้ (14 พ.ย.68) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยัน โครงการคนละครึ่ง พลัส ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการในเฟส 1 และยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดของการดำเนินโครงการในเฟส 2 ตามที่มีกระแสข่าวออนไลน์ว่า รัฐบาลประกาศเริ่ม โครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 แล้วนั้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการเฟส 2 ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียด อยู่ระหว่างการออกแบบระบบและแนวทางจัดสรรสิทธิ โดยหากมีข้อมูลที่ชัดเจนจะมีการประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป เช่น เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง mof.go.th หรือเว็บไซต์โครงการคนละครึ่งพลัส www.คนละครึ่งพลัส.com

สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัส ที่เริ่มให้ใช้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนตุลาคม 2568 ดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องจากคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้จากนโยบายคนละครึ่ง พลัส รวมกับนโยบายอื่น โดย 16 วันแรกของเฟส 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. มียอดการใช้จ่ายสะสม รวมทั้งสิ้นกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท และมีประชาชนใช้สิทธิครบเต็มจำนวนแล้ว 626,036 ราย

“ปัจจุบันมีข่าวปลอมเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการของรัฐจำนวนมาก สร้างความสับสนให้แก่ประชาชนเป็นวงกว้าง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทางการที่เชื่อถือได้ สำหรับเฟส 1 ประชาชนสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ผ่าน G Wallet ในแอปฯ “เป๋าตัง” ทั้งกับร้านค้าปกติหรือผ่าน Food Delivery Platform โดยในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายให้เต็มสิทธิ 200 บาท” นายสิริพงศ์ ทิ้งท้าย.

รัฐบาลแจ้งประชาชน คนละครึ่งพลัสยังไม่เริ่ม
แฟ้มภาพ
เผยศึก &quot;ฟู้ดเดลิเวอรี่&quot; LINE MAN นำโด่ง
คนละครึ่งพลัส
คนละครึ่งเฟส 2 ยังใช้ไม่ได้เพราะยังไม่ได้เริ่มโครงการ
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 09:00 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 09:31 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

