นายกฯ แจ้งข่าวดี คนละครึ่ง เฟส 2 เล็งอัดฉีด 4,000 กลุ่มตกหล่น

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 15:47 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 17:59 น.
นายกฯ อนุทิน เผยกลุ่มตกหล่นจากเฟสแรกเตรียมรับ 4,000 บาท แต่ปลัดคลังย้ำ เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ยังไม่เคาะวงเงินจริง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงแนวทางการเดินหน้าโครงการ คนละครึ่งพลัส เฟส 2 โดยระบุว่ากลุ่มตกหล่นจากเฟสแรก เตรียมได้รับวงเงินช่วยเหลือสูงถึง 4,000 บาทต่อคน

นายกฯ ระบุว่า การจัดทำเฟส 2 มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนที่พลาดโอกาสไม่ตกค้าง และรักษาโมเมนตัมการใช้จ่ายให้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2569

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยย้ำว่า ตัวเลข 4,000 บาท ที่นายกฯ กล่าวถึงนั้น เป็นเพียงสมมติฐาน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่มีการตัดสินใจเคาะวงเงินจริง

ปลัดคลังย้ำว่า การออกแบบวงเงินในเฟส 2 อาจทำให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิเดิม และผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ ได้วงเงินที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลและการกระจายสิทธิอย่างทั่วถึง

โครงการเฟส 2 จะยังคงยึดกลไก “รัฐช่วยร่วมจ่าย” (โคเพย์) โดยไม่ใช่การแจกเงินสด คลังยืนยันว่า จะนำสิทธิที่ถูกตัดไปแล้วจำนวน 239,731 ราย จากเฟสแรก มาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในเฟส 2 โดยตั้งเป้าว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงปลายเดือนธันวาคม 2568 และเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนมกราคม 2569

คำแนะนำ: สำหรับประชาชนที่สนใจ โปรดรอการประกาศวงเงินและเงื่อนไขอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลัง หรือ มติ ครม. เป็นหลักก่อนการวางแผนการใช้จ่าย

