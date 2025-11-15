บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 09:11 น.
52
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการเลยก็ว่าได้ เมื่อคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทนายเจบี และ เปรียวจิ ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ฟ้าผ่า ทั้ง ๆ ที่หมั้นกันแล้ว และเตรียมวางแผนจัดงานแต่งงานแล้ว ทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่ต่างก็เสียดายในความสัมพันธ์อันดีของพวกเขาที่ผ่านมา แต่ก็เคารพในการตัดสินใจ

ทนายเจบี ได้เคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่อินสตาแกรมถึงสาเหตุการเลิกกันระหว่างเขาและเปรียวจิ ระบุว่า “เราสองคน ตัดสินใจห่างกัน เพื่อไปเรียนรู้และทบทวนตัวเอง เราสองคนตั้งแต่คบกันมาอยู่ด้วยกันตัวติดกันมาตลอด ทําให้อาจจะมีบางสิ่งที่มองข้ามกันและกันไป ไม่ได้เลิกกันเพราะมือที่สาม

เราทั้งสองมีโอกาสกลับมาคบกัน เราไม่ได้เลิกกันเพราะไม่ได้รักกัน เราทั้งสองยังรักกันอยู่ แต่ตัวเราเองในตอนนี้ยังไม่สามารถหาทางออกหรือวิธีแก้ไข ปัญหาในความสัมพันธ์ที่เราทั้งสองคนเจอกันอยู่

ปัญหา โดยหลักก็คือ

– ภาพที่มองร่วมกันในอนาคตมันจางไป ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมที่มาจากความผิดหวัง และความคาดหวังของตัวผมเอง

– ความเหนื่อยจากการที่พยายามต้องเปลี่ยนตัวเอง

– มุมมองเรื่องความรักและคู่ชีวิตไม่เหมือนกัน

บางคนอาจจะถามว่าเรื่องแค่นี้ต้องเลิกกันเลยหรอ ไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกครับ แต่ก็ไม่มีใครที่อยากจะอยู่ด้วยกันไป แล้วทะเลาะกันเรื่องเดิม ๆ ทุกวัน ผิดหวังกับเรื่องเดิม ๆ ทุกวัน โดยได้แต่หวังว่าสักวันนึงจะดีขึ้น มันก็เป็นแค่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันเพื่ออดทน แต่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เรากําลังใช้ชีวิตแบบมีความสุขด้วยกัน แล้วเราก็พูดคุยเรื่องนี้กันมาหลายรอบมาก ๆ แล้ว

ถ้าเรายังรักกันแล้วสุดท้ายปรับเรื่องพวกนี้ได้ ก็หวังว่าเราจะกลับมารักกันได้มากกว่าเดิม แล้วใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขเหมือนเมื่อก่อน เหมือนที่เราสามารถยิ้มและมีความสุขได้กับทุกเรื่องที่เราเจอร่วมกัน”

ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก-1

ขณะที่ทาง เปรียวจิ ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในไลฟ์ด้วยเช่นกันใจความว่า “ทั้งสองคนพยายามที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อกันและกันมาอย่างเต็มที่ที่สุดในตลอดความสัมพันธ์ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้จริง ๆ ก็เลยคิดว่าเลิกกันดูน่าจะดีกว่า แต่ถ้าระหว่างที่เลิกกันแล้วมีความรู้สึกว่ากลับมาคบกันเถอะก็คงกลับไป แต่ถ้าคิดว่าเลิกกันดีแล้วก็เลิกกันต่อ แต่ความต้องการและเป้าหมายมันไม่เหมือนกัน หากหลังจากนี้มันดีขึ้นแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะรีเทิร์นหรือไม่ก็ค่อยว่ากัน แต่ตอนนี้เป็นแบบนี้มันดีที่สุดสำหรับทุกคนแล้ว”

ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก-3

ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก-2

