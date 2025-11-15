บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 08:08 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 08:08 น.
67

หมายถึงใคร? แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่นโพสต์แรง “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อตั้งแต่แรก” ชาวเน็ตแซวแพ้เสียงในหัว แห่กดถูกใจเกือบแสน

ไม่รู้ว่าโพสต์นี้ฝากไปถึงใครกันแน่? แต่ดูท่าว่าองค์แม่จะจุติ และแพ้เสียงในหัวไปพร้อม ๆ กัน เมื่อจู่ ๆ แพรรี่ ไพรวัลย์ ก็มือลั่นออกมาโพสต์เหน็บแรงที่อ่านทีมีสะดุ้งว่า “ถ้าสมมติว่ามีคนมาสั่งปลาร้านดิฉันไปรีวิวแล้วเปรียบเทียบว่าแพงกว่าร้านนั้นร้านนี้ ดิฉันจะเข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่า ถ้าxึงรู้ว่าร้านไหนถูกกว่า ทำไมxึงไม่จูงมือแม่xึงไปซื้อตั้งแต่ทีแรกล่ะคะ”

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน-1

งานนี้บอกเลยว่าถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ โดยแซว แพรรี่ ไพรวัลย์ ว่าแพ้เสียงในหัวหนักมาก และถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าโพสต์นี้หมายถึงใครแต่ดันไปถูกใจแฟน ๆ จนแห่กันเข้ามากดไลก์ให้โพสต์นี้มากถึง 5.3 หมื่นคนเลยทีเดียว

ความเห็นชาวเน็ต ความเห็นชาวเน็ต-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม ข่าว

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

4 นาที ที่แล้ว
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

21 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง เศรษฐกิจ

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางตัวเลขจาก &quot;ปฏิทินหลวงปู่สรวง&quot; งวด 16/11/68 เน้นชุด 9-7-8-5-0 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่กำลังเป็นที่จับตา เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด หลวงปู่สรวง 16 พ.ย. 68 คอหวยแห่ตามเลข 2 ตัว 3 ตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใครสนใจบ้าง สาวญี่ปุ่นโพสต์หาคนทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พัน แต่สภาพห้องสุดเละเทะ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยือนจีน สานสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ตารางทักษามหารานี งวด 16 พ.ย. 68 สรุปเลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี ก่อนถึงวันหวยออก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าหวยสู้ชีวิตเข็นรถเข็นริมทางอย่างยากลำบาก ข่าว

กำลังจะซึ้ง! เพจดังแชร์คลิปพ่อค้าหวยสู้ชีวิต แต่ตอนจบหักมุมยิ่งกว่าละคร

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้า สะพานอินทร์บุรี ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจร ข่าว

อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก เศรษฐกิจ

สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เปิดจอโชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 พ.ย. 68 เจ้าพ่อหวยตัวท็อปใบ้เลขท้าย 2-3 ตัวตรง เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 11 68 บอกใบ้แนวทาง 2-3 ตัวท้าย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 08:08 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 08:08 น.
67
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
เปิดแนวทางตัวเลขจาก &quot;ปฏิทินหลวงปู่สรวง&quot; งวด 16/11/68 เน้นชุด 9-7-8-5-0 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่กำลังเป็นที่จับตา

มาแล้ว เลขเด็ด หลวงปู่สรวง 16 พ.ย. 68 คอหวยแห่ตามเลข 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

ใครสนใจบ้าง สาวญี่ปุ่นโพสต์หาคนทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พัน แต่สภาพห้องสุดเละเทะ

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button