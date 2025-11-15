แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน
หมายถึงใคร? แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่นโพสต์แรง “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อตั้งแต่แรก” ชาวเน็ตแซวแพ้เสียงในหัว แห่กดถูกใจเกือบแสน
ไม่รู้ว่าโพสต์นี้ฝากไปถึงใครกันแน่? แต่ดูท่าว่าองค์แม่จะจุติ และแพ้เสียงในหัวไปพร้อม ๆ กัน เมื่อจู่ ๆ แพรรี่ ไพรวัลย์ ก็มือลั่นออกมาโพสต์เหน็บแรงที่อ่านทีมีสะดุ้งว่า “ถ้าสมมติว่ามีคนมาสั่งปลาร้านดิฉันไปรีวิวแล้วเปรียบเทียบว่าแพงกว่าร้านนั้นร้านนี้ ดิฉันจะเข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่า ถ้าxึงรู้ว่าร้านไหนถูกกว่า ทำไมxึงไม่จูงมือแม่xึงไปซื้อตั้งแต่ทีแรกล่ะคะ”
งานนี้บอกเลยว่าถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากมีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่ โดยแซว แพรรี่ ไพรวัลย์ ว่าแพ้เสียงในหัวหนักมาก และถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าโพสต์นี้หมายถึงใครแต่ดันไปถูกใจแฟน ๆ จนแห่กันเข้ามากดไลก์ให้โพสต์นี้มากถึง 5.3 หมื่นคนเลยทีเดียว
อ้างอิงจาก : FB ไพรวัลย์ วรรณบุตร
