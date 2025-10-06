สู้ไม่ถอย! “แหม่ม อลิษา” โกนผมสู้มะเร็งปอด โพสต์ซึ้งถึงแฟนคลับ “ขอเวลาไปรักษาตัวก่อน”
แหม่ม อลิษา นักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์ภาพล่าสุด พร้อมข้อความสุดเข้มแข็ง หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งปอด แฟนๆ และเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจท่วมท้น
แฟนคลับและเพื่อนในวงการบันเทิงต่างส่งกำลังใจให้อย่างท่วมท้น หลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่ แหม่ม-อลิษา ขจรไชยกุล ได้โพสต์ภาพล่าสุดของตนเองที่โกนศีรษะ เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคีโมรักษาโรคมะเร็งปอดอย่างเต็มที่ พร้อมข้อความที่แสดงถึงพลังใจอันเข้มแข็ง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา แหม่ม อลิษา ได้โพสต์ข้อความถึงเส้นผมของเธออย่างน่าประทับใจว่า
“ถึงเวลา.#ผมช้าน… ก็ต้องจากกันสักพักนะ ขอเวลาไปรักษาตัวก่อนนร้า… แล้วเธอก็ต้องกลับมายาวให้ฉันเหมือนเดิมนะจ๊ะ”
แหม่ม อลิษา ยังได้ติดแฮชแท็กที่แสดงถึงทัศนคติในแง่บวก เช่น #ก็สวยไปอีกแบบเนอะ และ #ยิ้มสู้แล้วไปต่อนะ สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ติดตามเป็นอย่างมาก
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม แหม่ม อลิษา ในวัย 60 ปี ได้เปิดเผยว่าเธอตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเกือบ 7 เซนติเมตรในปอด ซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง และได้วางแผนการรักษาด้วยเคมีบำบัด (คีโม) เพื่อให้ก้อนเนื้อยุบลงก่อนทำการผ่าตัด
นับตั้งแต่ประกาศข่าวการเจ็บป่วยจนถึงโพสต์ล่าสุด แฟนๆ จำนวนมากได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ แหม่ม อลิษา อย่างต่อเนื่อง ขอให้เธอมีสุขภาพที่แข็งแรงและผ่านการรักษาไปได้ด้วยดี
ทีมข่าว The Thaiger ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณแหม่ม อลิษา มีพลังใจที่เข้มแข็งและกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งในเร็ววัน
