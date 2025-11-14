ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส
ศาลอนุญาติปล่อยตัวชั่วคราว “สันธนะ” พร้อมพวก 5 คน ราคาประกันคนละ 4 แสน สั่งติดกำไล EM-ห้ามออกนอกประเทศ เจ้าตัวลั่น เตรียมฟ้องกลับตร. ซัดบังมัดอย่าเกาะกระแส
ความคืบหน้าล่าสุดจากศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ (14 พ.ย. 68) ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว นายสันธนะ ประยูรรัตน์ พร้อมพวก รวม 5 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตีราคาหลักทรัพย์ประกันตัวไว้ที่ คนละ 400,000 บาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท พร้อมกำหนดเงื่อนไข ต้องติดกำไล EM และ ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ภายหลังได้รับการปล่อยตัว นายสันธนะได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วยท่าทีที่มั่นใจ ประกาศลั่นว่า หลังจากนี้เตรียมฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน แต่จะมุ่งเป้าไปที่นายตำรวจระดับสูง ไม่ใช่ยศเล็ก ๆ
นายสันธนะยังยืนยันว่า การถูกจับกุมในครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง สืบเนื่องมาจากการที่ตนออกไปแฉพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง (ยืนยันว่าไม่ใช่พรรคสีน้ำเงิน) และยืนยันว่าจะเดินหน้าลงเล่นการเมืองต่อไป
นอกจากนี้ นายสันธนะยังได้ฝากข้อความไปถึง “บังมัด” อย่างดุเดือดว่า “ขอให้อยู่ในส่วนของตัวเองไปอย่ามาเกาะกระแสตน” และให้เตรียมตัวเรื่องคดีความของตัวเองดีกว่า
อ้างอิงจาก : ch3plus
