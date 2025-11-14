เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1
บริษัทเรือสำราญ DFDS โร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอด F1 บราซิลเลียนกรังค์ปรีซ์ ทำผู้โดยสารเด็กร้องไห้
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่าบริษัทเรือสำราญ DFDS ได้ออกมาขอโทษผู้โดยสาร หลังจากที่เปิดหนังโป๊หลังการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง หรือ Formula 1 ให้ผู้โดยสาร ขณะที่เดินทางจากประเทศฝรั่งเศสไปยังประเทศอังกฤษ
โดยตามรายงานระบุว่ากลุ่มผู้โดยสารได้ถามทางเรือสำราญว่าพวกเขาขอดูการแข่งขันบราซิลเลียนกรังด์ปรีซ์ที่เลาจ์ได้ไหม ซึ่งทางเรือสำราญก็ได้เปิดให้ชม ทว่าหนังโป๊ฉายต่อทันที สร้างความแตกตื่นให้กับผู้ชม โดยอ้างอิงจากคำให้การของผู้โดยสารระบุว่าเป็นหนังโป๊ชนิดฮาร์ดคอร์ และทำให้มีเด็กร้องไห้จากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทาง DFDS กล่าวต่อว่าพนักงานไม่ทราบว่าจะมีการฉายหนังไม่เหมาะสมหลังสิ้นสุดการถ่ายทอดสดการแข่งขัน F1 และทางบริษัทได้นำช่องดังกล่าวออกจากเรือแล้ว โดยทางเรือสำราญขอให้สัญญาว่าจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก และขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
