“เจม” นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี เตรียมลุยศึก Formula 3 ฤดูกาลหน้า
เจม นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักแข่งชาวไทย เตรียมลุยศึก Formula 3 ในปีหน้า โดยจะลงแข่งให้กับทีม DAMS Lucas Oil
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม เว็บไซต์ Formula 3 ได้ประกาศว่า เจม นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี นักแข่งชาวไทย จะลงแข่งรายการ Formula 3 หรือ F3 ในฤดูกาลหน้า โดยจะร่วมทีม DAMS Lucas Oil
โดยเจม นันทวุฒิ ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมตื่นเต้นมากๆที่จะได้ลงแข่งให้กับทีม DAMS Lucas Oil ใน FIA F3 ปีหน้า ผมอยากขอบคุณทีมที่ให้โอกาสผม และผมอดใจรอไม่ไหวที่จะเริ่มงานแล้ว”
ขณะที่เจ้าของทีมอย่าง ชาร์ล พิก อดีตนักแข่งรถ F1 กล่าวว่า พวกเรายินดีต้อนรับ เจม สู่ครอบครัว DAMS Lucas Oil เขาศักยภาพอันยอดเยี่ยมและทำงานหนักเมื่อเทียบกับอายุของเขา เราตั้งตารอที่จะสนับสนุนความก้าวหน้าของเขาในขณะที่เขาเผชิญกับความท้าทายของ FIA Formula 3 ในฤดูกาลหน้า
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เติ้น ทัศนพล คว้าอันดับ 1 อิตาเลี่ยน GP ช่วยพาทีมคว้าแชมป์แบบทีม Formula 3
- “เติ้น ทัศนพล” โชว์เก่งอีกแล้ว ชนะการแข่งขัน Formula 3 ที่ประเทศฮังการี
- เปิดวาร์ป “น้องเติ้น ทัศนพล” นักแข่งรถคนไทยคนแรกคว้าแชมป์ฟอร์มูล่าทรี ดีกรีไม่ธรรมดา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: