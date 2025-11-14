ดราม่า หมอมุกกินเค้ก แจกของแลกโหวต-รีวิวร้านเชิงลบ เหมาะสมรางวัลหรือไม่?

ยังไม่จบ! ดราม่า หมอมุกกินเค้ก รอบใหม่ 2 ประเด็นติด แจกของแลกโหวตจนได้รางวัลใหญ่-รีวิวร้านเชิงลบ คนแห่ถามเหมาะสมหรือไม่? ทั้งรางวัลที่ได้และคอนเทนต์ที่ทำ
ดูเหมือนว่าประเด็นดราม่าวงการอินฟลูเอนเซอร์จะยังไม่จบลงง่าย ๆ เพราะล่าสุด หมอมุกกินเค้ก กำลังโดนทัวร์ลงระลอกใหม่ จากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีกรณีพิพาทกับดีไซน์เนอร์และเจ้าของแบรนด์ดัง อย่าง คุณฌอน POEM ซึ่งเรื่องก็ยังไม่ทันสงบ เรื่องใหม่ก็เข้ามาปะทะทีเดียว 2 ประเด็นติด งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตเสียงแตกหลายฝั่งวิพากษ์วิจารณ์กันดุเดือดสุด ๆ
ดราม่าใหม่ของ หมอมุกกินเค้ก ประเด็นแรกต่อเนื่องมาจากที่เจ้าตัวได้รับรางวัล Rising Star จากเวที TikTokAwards 2025 ที่เพิ่งจะรับรางวัลไปเมื่อวันเสาร์ที่ 8 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา หลังจากรับรางวัลก็เกิดดราม่ากับห้องเสื้อแบรนด์ดัง ทำให้คนแห่เข้าไปย้อนดูคลิปของหมอมุกในช่องกันใหญ่
จนได้ไปเจอเข้ากับคอนเทนต์ แจกของกิน, แจกโทรศัพท์ แลกกับการกดโหวตให้ชื่อช่อง มุกกินเค้ก ได้มีชื่อเข้าชิงรางวัล Rising Star ซึ่งตัวหมอมุกเองรวมถึงคุณแม่ก็อยากจะมีผลโหวตขึ้นเป็นที่ 1 เพื่อให้ได้รับรางวัลนี้มาเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อ ๆ ไป และเธอก็คว้ามันมาได้ดั่งใจหวังจริง ๆ
ท่ามกลางคำถามมากมายจากชาวเน็ตที่พยายามหาความยุติธรรมให้กับผู้เขาชิงรางวัล Rising Star ช่องอื่น ๆ ที่เขาอาจจะได้ผลโหวตมาแบบออแกนิคจริง ๆ คนที่ชื่นชอบในคอนเทนต์ และกลุ่มแฟนคลับตั้งใจที่จะโหวตให้จริง ๆ ไม่ได้ซื้อของมาแจกเพื่อให้คนมาโหวตให้ แต่เขากลับไม่ได้รางวัล ในทางกลับกันหมอมุกกลับซื้อของแจกแลกโหวตจนตัวเองได้รับรางวัลมันน่าภาคภูมิใจและเหมาะสมแล้วอย่างนั้นหรือ? มันดูไม่เท่าเทียมกับผู้เข้าชิงท่านอื่น ๆ หรือไม่? อีกทั้งบางคอมเมนต์ยังเรียกร้องให้ทางติ๊กต็อกยึดรางวัลคืนอีกด้วย
ในส่วนของดราม่าใหม่ประเด็นที่ 2 ชาวเน็ตดันไปเลื่อนเจอคลิปช่อง หมอมุกกินเค้ก กับคุณแม่ เคยไปรีวิวร้านขายจาน ซึ่งเป็นร้านเดียวกันกับที่ช่องของ แม่ตุ๊ก little monster เคยไปรีวิวเอาไว้ก่อนหน้านี้ และทำให้มีคนแห่ไปอุดหนุนตามกันจนแน่นร้าน
หมอมุก และคุณแม่ จึงตามไปรีวิวที่ร้านเดียวกัน แต่ดราม่ามันเกิดขึ้นมาจากคำพูดหลาย ๆ ประโยคของหมอมุกที่พูดในคลิปว่า “รู้สึกว่าในหลาย ๆ แอปมีลายน่ารักให้เลือกเยอะกว่านี้…แอบเสียดาย… ที่ซื้อไปเยอะ เพราะในแอป หลายใบ ถูกกว่านี้เยอะมาก ฉันขับรถมาตั้งไกล เซ็ง”
ด้วยคำพูดเหล่านี้ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า เป็นการรีวิวที่อาจจะทำให้ร้านเสียหาย กระทบรายได้หรือไม่? ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคนอีกบางส่วนที่มองว่า การรีวิวของหมอมุกกินเค้ก ก็เป็นการรีวิวตามความเป็นจริงในฐานะของผู้บริโภค ซึ่งมันเป็นการกระทำที่ไม่สามารถทำได้ในสังคมอย่างนั้นหรือ?
ขณะเดียวกันท่ามกลางเสียงวิจารณ์ต่าง ๆ นานา ลูกชายเจ้าของร้านจานก็เข้าคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าว ระบุว่า ” ร้านผมก็ขายตามปกตินะครับพี่ มีหลายราคาให้เลือก ครับบางอันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของชิ้นนั้นครับพี่ แต่ยังไงก็ขอบพระคุณที่มาอุดหนุนกันนะครับ” จากนั้นก็มีคนเข้าไปส่งกำลังใจให้ร้านขายจานเป็นจำนวนมาก
