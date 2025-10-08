CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม
CEO ของปิโตรนาส ได้ออกมาขอโทษ หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ จากที่ขึ้นไปฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม ยืนยันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำนักข่าว มาเธอร์ชิป รายงานว่า เทงกู มูฮัมหมัด เทาฟิก ประธานกรรมการบริหารของปิโตรนาส ได้ออกมาขอโทษหลังจากขึ้นไปร่วมฉลองฉีดแชมเปญ ภายหลัง จอร์จ รัสเซลล์ นักแข่งรถชาวอังกฤษ จากทีม เมอร์เซเดส เอเอ็มจี ปิโตรนาส คว้าชัยในการแข่งขันที่สิงคโปร์ กรังค์ปรีซ์ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยนายเทาฟิก ถูกตั้งคำถาม หลังจากที่เขาเป็นชาวมุสลิม และขึ้นไปร่วมพิธีโพเดียมและถูกฉีดแชมเปญใส่ โดยเขากล่าวว่า เขายอมรับว่าการร่วมฉลองความยินดีของเขาอาจจะไม่เหมาะสม
พร้อมยืนกรานว่าเขาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป แต่ในฐานะชาวมุสลิม เขาควรจะตระหนักถึงความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองดังกล่าวให้มากกว่านี้ และอยากจะขอโทษจากสิ่งที่เขาทำลงไป และพร้อมรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
สำหรับผลการแข่งขันในสิงคโปร์ กรังค์ปรีซ์ ที่ผ่านมาเป็น จอร์จ รัสเซลล์ คว้าอันดับ 1 ตามมาด้วย แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน นักแข่งจากทีมเรดบูล ดีกรีแชมป์โลก 4 สมัย และ แลนโด้ นอร์ริส นักแข่งชาวอังกฤษ ซึ่งจากผลการแข่งขันทำให้ทั้ง นอร์ริส และ เวอร์สแตพเพน ทำตามจี้ ออสการ์ พีอาสทรี ซึ่งเป็นจ่าฝูงอันดับคะแนนนักแข่งในขณะนี้
