BBC ขอโทษ ทรัมป์ ปมตัดต่อสารคดีบิดเบือน ยันไม่จ่ายค่าเสียหายให้
สำนักข่าว BBC ขอโทษ โดนัลด์ ทรัมป์ ปมตัดต่อสารคดีบิดเบือน ทำให้ผู้นำสหรัฐฯเสียหาย แต่ยืนยันว่าจะไม่จ่ายค่าเสียหายให้
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC ได้ขอโทษนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังจากที่ผู้นำสหรัฐฯ เดินหน้าฟ้องสำนักข่าว BBC และเรียกค่าเสียหายอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ (32 หมื่นล้านบาท) สืบเนื่องจากที่ทางสำนักข่าวได้เผยแพร่สารคดีที่มีการตัดต่อบิดเบือนคำปราศรัยของนายทรัมป์ ทำให้ดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐฯ สนับสนุนให้เกิดการจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อ 6 ม.ค. 2564
โดยทางบริษัทยอมรับว่าการตัดต่อดังกล่าวได้สร้างภาพลักษณ์ที่เข้าใจผิดต่อตัวประธานาธิบดีทรัมป์ และจะไม่มีการเผยแพร่สารคดีฉบับดังกล่าวอีก ทั้งนี้ทาง BBC ยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่จ่ายค่าเสียหายตามที่นายทรัมป์เรียกร้องแต่อย่างใด
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทนายของนายทรัมป์ระบุว่า ผู้นำสหรัฐฯพร้อมจะถอนฟ้อง หากทาง BBC ถอนคำพูด, ขอโทษ และจ่ายเงินชดเชยเขา
