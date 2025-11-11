ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินหน้าฟ้องสำนักข่าว BBC ตัดต่อบิดเบือน เรียกค่าเสียหาย 32 หมื่นล้าน

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 07:57 น.
65

โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งจดหมายประกาศว่าเขาจะเดินหน้าฟ้องสำนักข่าว BBC เหตุตัดต่อสารคดีบิดเบือน เรียกค่าเสียหาย 32 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่าเขาเตรียมเดินหน้าฟ้องสำนักข่าว BBC และเรียกค่าเสียหายอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ (32 หมื่นล้านบาท) หลังจากที่ทางสำนักข่าวได้เผยแพร่สารคดีที่มีการตัดต่อคำปราศรัยของนายทรัมป์ ทำให้ดูเหมือนว่าผู้นำสหรัฐฯ สนับสนุนให้เกิดการจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อ 6 ม.ค. 2564

โดยทนายของทรัมป์ ระบุว่าทาง BBC มีเจตนาที่จะใส่ร้ายนายทรัมป์ และจากสารคดีดังกล่าวทำให้นายทรัมป์ต้องเผชิญกับอันตรายทางด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินอย่างมหาศาล

โดยโฆษกสำนักข่าว BBC บอกกับ CNN ว่าพวกเขาจะตรวจสอบจดหมายฉบับดังกล่าว และพิจารณาถึงแนวทางโต้สอบที่เหมาะสมต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายซามีร์ ชาห์ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ BBC ได้ออกมาขอโทษถึงความผิดพลาดดังกล่าวจากสารคดีเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งทางหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวและทิม เดวี ผู้อำนวยการใหญ่ ได้ลาออกพร้อมกันจากเหตุการณ์ดังกล่าว

