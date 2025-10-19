ข่าวต่างประเทศ

สำนักสื่ออังกฤษ ลงโทษ BBC ปกปิดข้อมูลสำคัญ ในสารคดีกาซา

Ofcom หรือ สำนักสื่ออังกฤษ ลงโทษ BBC ปกปิดข้อมูลสำคัญ ในสารคดีกาซา หลังไม่ยอมบอกว่าผู้ดำเนินเรื่องเป็นลูก รมต.ฮามาส

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักข่าว ฟร็องซ์24 รายงานว่า สำนักข่าว BBC สำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษได้ออกมาขอโทษถึงสารคดี “Gaza: How To Survive A Warzone” ซึ่งสารคดีเกี่ยวกับฉนวนกาซา โดยยอมรับว่ามีความผิดพลาดร้ายแรง พร้อมยอมรับบทลงโทษ

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ สำนักสื่อสารมวลชน หรือ Ofcom ว่า สารคดีชุดดังกล่าวละเมิดกฎการออกอากาศอย่างร้ายแรง เนื่องจาก “อาจทำลายความเชื่อมั่นที่สูงมากของผู้ชมที่คาดหวังจากรายการสารคดีของ BBC เกี่ยวกับสงครามอิสราเอล-กาซา”

ซึ่งสารคดีชุดดังกล่าวดำเนินเรื่องผ่าน เด็กชายวัย 13 ปีในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตามสิ่งที่สารคดีชุดดังกล่าวไม่ได้ระบุคือเด็กคนดังกล่าวเป็นลูกรองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของฮามาส

Ofcom ชี้ว่าการกระทำดังกล่าว หมายความว่าผู้ฟังไม่ได้รับข้อมูลสำคัญซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องอย่างมากต่อการประเมินผู้บรรยายและข้อมูลที่เขาให้มา

โดยทาง BBC ยอมรับต่อการตัดสินใจของ Ofcom และขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเตรียมรับบทลงโทษต่อไป เบื้องต้นทาง BBC ได้นำสารคดีชุดดังกล่าวออกหมดแล้ว

