ข่าวเศร้า! แอปฯ Plern ประกาศยุติให้บริการ 17 ธ.ค. 68 นี้
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลง “Plern” แจ้งยุติบริการฟังเพลงและคาราโอเกะทั้งหมด ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเผยมาตรการคืนสิทธิและจัดการข้อมูลลูกค้า
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟังเพลงและคาราโอเกะ Plern (เพลิน) ได้ออกประกาศแจ้งผู้ใช้งานว่า บริษัทฯ จะหยุดให้บริการแพลตฟอร์ม Plern ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป การยุติบริการนี้ครอบคลุมบริการทั้งหมดภายในแพลตฟอร์ม ทั้งบริการแอปพลิเคชันฟังเพลงบนมือถือ และบริการคาราโอเกะบนกล่อง TV Box
บริษัทฯ ได้กำหนดไทม์ไลน์สำคัญที่ผู้ใช้งานต้องทราบ เริ่มจากการประกาศแจ้งการหยุดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จากนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. ระบบจะปิดการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติสำหรับรอบบิลถัดไป และยุติการรับสมัครสมาชิกใหม่สำหรับ Plern Premium ทุกช่องทาง และสุดท้าย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 น. แพลตฟอร์ม Plern ทั้งหมดจะหยุดให้บริการ และระบบจะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากเวลานี้
สำหรับสมาชิก Plern Premium ที่ยังเสียค่าบริการในปัจจุบัน บริษัทฯ ชี้แจงว่า สมาชิกจะยังคงสามารถใช้บริการได้จนถึงวันสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน และจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการในรอบบิลถัดไป หลังจากสถานะ Premium สิ้นสุดลง ผู้ใช้จะยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Plern (ในรูปแบบปกติ) ได้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 และหากสถานะสมาชิก Plern Premium ยังคงเหลืออยู่จนถึงวันยุติบริการ สถานะดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ตามฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการลบหรือทำลายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการหยุดให้บริการ ได้ผ่าน Call Center โทร 02-055-3091 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-20:00 น.) ซึ่งจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2569
