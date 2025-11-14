เทคโนโลยี

ข่าวเศร้า! แอปฯ Plern ประกาศยุติให้บริการ 17 ธ.ค. 68 นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 10:51 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:51 น.
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลง "Plern" แจ้งยุติบริการฟังเพลงและคาราโอเกะทั้งหมด ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเผยมาตรการคืนสิทธิและจัดการข้อมูลลูกค้า
ภาพจาก : FB/Plern - เพลิน

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟังเพลงและคาราโอเกะ Plern (เพลิน) ได้ออกประกาศแจ้งผู้ใช้งานว่า บริษัทฯ จะหยุดให้บริการแพลตฟอร์ม Plern ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป การยุติบริการนี้ครอบคลุมบริการทั้งหมดภายในแพลตฟอร์ม ทั้งบริการแอปพลิเคชันฟังเพลงบนมือถือ และบริการคาราโอเกะบนกล่อง TV Box

บริษัทฯ ได้กำหนดไทม์ไลน์สำคัญที่ผู้ใช้งานต้องทราบ เริ่มจากการประกาศแจ้งการหยุดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 จากนั้น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12.00 น. ระบบจะปิดการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติสำหรับรอบบิลถัดไป และยุติการรับสมัครสมาชิกใหม่สำหรับ Plern Premium ทุกช่องทาง และสุดท้าย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 12.00 น. แพลตฟอร์ม Plern ทั้งหมดจะหยุดให้บริการ และระบบจะไม่สามารถใช้งานได้หลังจากเวลานี้

Plern บริการเพลงและคาราโอเกะประกาศยุติบริการในวันที่ 17 ธันวาคม 2568
ภาพจาก : FB/Plern – เพลิน

สำหรับสมาชิก Plern Premium ที่ยังเสียค่าบริการในปัจจุบัน บริษัทฯ ชี้แจงว่า สมาชิกจะยังคงสามารถใช้บริการได้จนถึงวันสิ้นสุดรอบบิลปัจจุบัน และจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการในรอบบิลถัดไป หลังจากสถานะ Premium สิ้นสุดลง ผู้ใช้จะยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Plern (ในรูปแบบปกติ) ได้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2568 และหากสถานะสมาชิก Plern Premium ยังคงเหลืออยู่จนถึงวันยุติบริการ สถานะดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ในส่วนของการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานไว้ตามฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการลบหรือทำลายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอความช่วยเหลืออันเนื่องมาจากการหยุดให้บริการ ได้ผ่าน Call Center โทร 02-055-3091 (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-20:00 น.) ซึ่งจะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 16 มกราคม 2569

แอปฯ Plern จะหยุดให้บริการทั้งหมดตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ภาพจาก : FB/Plern – เพลิน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ แจ้งข่าวการยุติบริการ Plern ให้ผู้ใช้งานทราบ
ภาพจาก : Plern – เพลิน
การยุติบริการ Plern ครอบคลุมทั้งแอปฟังเพลงและบริการคาราโอเกะ
ภาพจาก : Plern – เพลิน
ผู้ใช้งาน Plern จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการคืนสิทธิและจัดการข้อมูล
ภาพจาก : Plern – เพลิน
ข่าวเศร้าสำหรับผู้ใช้งาน Plern ที่ชื่นชอบฟังเพลงและร้องคาราโอเกะ
ภาพจาก : Plern – เพลิน

ข้อมูลจาก

เทคโนโลยี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 10:51 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:51 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

