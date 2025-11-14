ข่าวดาราบันเทิง

ถึงใคร? เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ปริศนา ความหมายเจ็บ หลังเลิก เป๊ก

เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ล่าสุด หลังเลิก เป๊ก เศรณี

เกิดอะไรขึ้น? เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ปริศนา ‘ขอให้เจอคนแบบเดียวกับตัวเอง’ หลังเลิก ‘เป๊ก เศรณี’ เปิดใจไม่ทันตั้งตัว ตอบแล้วปมมือที่สาม

แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ หลัง เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์กับ เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล ลูกชายนายกฯ ยืนยันว่า ตอนนี้เลิกรากับฝ่ายชายแล้ว โดยอดีตคนรักเป็นคนพูดขึ้นมาก่อน ซึ่งตนเองรู้สึกช็อกเพราะไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้เผื่อใจไว้ ส่วนสาเหตุของการยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ประเด็นเรื่องของมือที่สาม เธอตอบเพียงแค่ว่า “ถ้าความรักเปลี่ยนไปก่อน ขอให้เดินมาบอกเพลงก่อนที่จะทำให้บั่นทอนความรู้สึก เพราะเพลงเชื่อว่าในวันที่เรารักกัน เรารักกันจริง ๆ อย่างน้อยความรักที่เพลงมี เพลงรักจริง ๆ เพราะฉะนั้นอย่างน้อยในวันที่เราเดินจากกัน ถ้าเราให้เกียรติกัน เรายังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน”

ล่าสุด เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม รีโพสต์สตอรี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว plengasavahame ข้อความดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า “The only karma that I wish for people who did wrong to me, is to let them meet themselves in someone else.” สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า “กรรมอย่างเดียวที่ฉันอยากให้เกิดกับคนที่ทำไม่ดีกับฉัน คือขอให้พวกเขาได้เจอคนแบบเดียวกับตัวเองบ้าง”

อย่างไรก็ดี สาวเพลงอัปเดตเพิ่มเติมว่าสภาพใจจิตใจตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ได้โอกาสหันกลับมารักตัวเองและคนที่อยู่รอบข้าง เชื่อว่าวันข้างหน้ามีสิ่งดี ๆ รออยู่ ส่วน คุณแม่สายสตรองอย่าง ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย คอยซัพพอร์ตหัวใจของตน เพราะคุณแม่ให้เกียรติความรักของเธอตั้งแต่ตนจะไม่เคยเข้ามาก้าวก่ายเลย

เพลง ชนม์ทิดา เปิดใจว่า ตอนนี้สามารถใช้คำว่าโสดได้ 100% แต่ตอนนี้ขอให้ตนได้มีเวลาฮีลใจและใช้เวลาตกตะกอนสิ่งต่าง ๆ ก่อน

เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ หลังเลิก เป๊ก เศรณี
ภาพจาก Instagram : plengasavahame
เพลง ชนม์ทิดา
ภาพจาก Instagram : plengasavahame
เพลง ชนม์ทิดา และ เป๊ก เศรณี
ภาพจาก Instagram : plengasavahame
เพลง ชนม์ทิดา และ แม่
ภาพจาก Instagram : plengasavahame

