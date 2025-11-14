ด่วน! กองทัพไทย ชี้ สื่อมาเลฯ รายงานผิด ล่าสุดแก้ไขแล้วว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่
กองทัพไทย ชี้ สื่อมาเลเซีย รายงานผิดพลาด ล่าสุดแก้ไขแล้วว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รายงานว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่า
เพจเฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ระบุว่า ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เป็นทุ่นระเบิดเก่า พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า
เป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดของสำนักข่าว Bernama จนทำให้สื่อไทยและสื่อกัมพูชา นำมาเสนอข่าวจนเกิด ความผิดพลาด ซึ่งปัจจุบันได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบจากเอกสารรายงานของ AOT ก็พบว่า มีการระบุว่าเป็น ทุ่นระเบิดที่วางใหม่ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุการณ์ผิดพลาดดังกล่าวเป็นเรื่องของการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดอย่างแน่นอน”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบแหล่งข่าวต้นฉบับ ระบุว่า “But the ASEAN observer teams in Thailand and Cambodia have reported that they were new landmines.” ซึ่งว่าคณะ AOT รายงานว่าทุ่นระเบิดเป็นทุ่นระเบิดใหม่
