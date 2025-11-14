มาเลฯ อ้าง AOT รายงานว่าทุ่นระเบิดไม่ใช่ของใหม่ วอนขอให้กลับมาเจรจา
กระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย อ้างว่าทาง คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน แจ้งว่าทุ่นระเบิดไม่ใช่ของใหม่ วอนทั้งสองชาติกลับมาเจรจา
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน สำนักข่าว บอร์เนียวโพสต์ รายงานว่า โมฮัมหมัด ฮัสซัน รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียให้สัมภาษณ์ว่า คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน หรือ AOT ได้รายงานมาว่า ทุ่นระเบิดนั้นไม่ใช่ทุ่นระเบิดใหม่ อย่างไรก็ตามคณะ AOT ไม่ได้ประจำอยู่ที่ชายแดน และตนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใจเย็นลงและเจรจาสันติภาพกันอีกครั้ง
พร้อมกล่าวด้วยว่าทางมาเลเซียพร้อมช่วยเหลือในการเจรจาทั้งสองฝ่ายให้กลับสู่สันติภาพ และหากเป็นไปได้ตนอยากให้การพูดคุยเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย เพราะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายขาดความมั่นใจและความไว้ใจในอีกฝ่าย
ทั้งสองชาติดต่อมายังเรา โดยทั้งสองประเทศขอให้การหารือครั้งต่อไปเกิดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ และทางไทยได้ขอให้ทางมาเลเซียช่วยเหลือในการรักษาข้อตกลงหยุดยิง
ซึ่งทางเรารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยหลังจากที่ทั้งสองชาติเซ็นปฏิญาสันติภาพ พวกเขามีอารณ์เบิกบาน แต่ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง
