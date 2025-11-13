ข่าวต่างประเทศ

แฉนักท่องเที่ยวจีน นั่งอุจจาระข้างกำแพงวัง เกาหลีจวกยับ-ไร้อารยธรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 06:30 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 17:07 น.
นักท่องเที่ยวจีนนั่งอุจจาระรดกำแพงพระราชวังเคียงบกกุง

ไม่ใช่ครั้งแรก! แฉคลิปนักท่องเที่ยวจีน นั่งอุจจาระ-กางเกงเปื้อน ณ กำแพงพระราชวังเคียงบกกุง โบราณสถานสำคัญของชาติ ตำรวจสั่งปรับ 50000 วอน ชาวเกาหลีเดือดซัดไร้อารยธรรม

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเกาหลีใต้ หลังจากมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนกำลังนั่งขับถ่ายอุจจาระข้างกำแพงพระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ชาวเน็ตคนหนึ่งโพสต์ภาพและวิดีโอลงอินสตาแกรม เผยให้เห็นชายวัยกลางคนกำลังนั่งยอง ๆ ถือกระดาษชำระ อยู่ในพุ่มไม้หนาทึบติดกับกำแพงหินของพระราชวังเคียงบกกุง ในเขตจงโน กรุงโซล ถัดมาอีกคลิปแสดงให้เห็นชายคนนี้กำลังลุกขึ้นยืนอย่างทุลักทุเล หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังลาดตระเวนเข้าห้ามปราม นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังพบผู้หญิงอีกคนสวมกางเกงสีขาวที่มีคราบเปื้อนสีน้ำตาล ไม่ทราบแน่ชัดว่าเปื้อนสิ่งใด

ผู้โพสต์คลิประบุข้อความอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แปลเป็นไทยได้ว่า “นี่เป็นวิดีโอที่เพื่อนของฉันถ่ายเองกับมือแล้วส่งมาให้เมื่อตอนกลางวัน วันที่ 10 พ.ย. เพื่อนติดต่อมาบอกว่าเขาเห็นคนจีนอุจจาระอยู่บริเวณกำแพงพระราชวังเคียงบกกุง ในกรุงโซล ก็เลยแจ้งตำรวจไปแล้ว!! ปกติเห็นแต่ในข่าว พอมาได้ยินเรื่องนี้ตรง ๆ มันน่าโมโหจริง ๆ พวกคนจีนไร้อารยธรรมนี่มันสารพัดเรื่องจริง ๆ!!”

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณกำแพงหินใกล้กับประตูซินมูก (Sinmu Gate) ซึ่งเป็นประตูด้านทิศเหนือของพระราชวัง สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1935 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานหมายเลข 117 มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งปรับชายคนดังกล่าวเป็นเงิน 50,000 วอน (ประมาณ 1,400 บาท) ตามกฎหมายการลงโทษความผิดสถานเบาของเกาหลีใต้ การปัสสาวะหรืออุจจาระในที่สาธารณะ เช่น ถนนหรือสวนสาธารณะ อาจมีโทษปรับสูงถึง 100,000 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขับถ่ายในที่สาธารณะในเกาหลีใต้ เมื่อเดือนตุลาคม 2025 มีรายงานในชุมชนออนไลน์ว่า เด็กหญิงชาวจีนอุจจาระที่ชายฝั่งยงเมโอรี (Yongmeori Coast) ในเกาะเชจู ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ ผู้เห็นเหตุการณ์อ้างว่าแม่ของเด็กพาเด็กหลบมุมเล็กน้อยเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อให้ลูกขับถ่ายจนเสร็จ

อีกทั้งในเดือนมิถุนายน 2024 มีคลิปวิดีโอเด็กชายที่คาดว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนกำลังอุจจาระบนถนนสายหลักในเกาะเชจู ซึ่งสร้างกระแสวิจารณ์อย่างหนักเช่นกัน

ข้อมูลจาก : chosun

