ข่าวต่างประเทศ

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 12:45 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 10:54 น.
51
สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 (ตามเวลาท้องถิ่น) ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเริ่มต้นกระบวนการอย่างเป็นทางการ เพื่อถอดพระยศ ฐานันดรศักดิ์ เกียรติยศทั้งหมดของเจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชาของพระองค์

แถลงการณ์ระบุว่า เจ้าชายแอนดรูว์จะถูกเรียกชื่อเพียง “แอนดรูว์ เมานต์แบตเทน วินด์เซอร์” มีการยื่นแจ้งอย่างเป็นทางการให้พระองค์สละสัญญาเช่าพระตำหนักรอยัล ลอดจ์ (Royal Lodge) พระองค์จะต้องย้ายไปยังที่พักส่วนตัวแห่งใหม่ รายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศระบุว่า อาจเป็นที่พักในเขตพระราชฐานแซนดริงแฮม

การตัดสินพระทัยครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันระลอกใหม่ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแอนดรูว์ กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้ล่วงลับในคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

แถลงการณ์ระบุว่า “การตำหนิเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าข้อเท็จจริงคือพระองค์ยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาที่มีต่อพระองค์ สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะแสดงความชัดเจน ว่าความระลึกถึง ความเห็นพระทัยอย่างสุดซึ้งของทั้งสองพระองค์ จะยังคงอยู่กับเหยื่อ ผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วงละเมิดทุกรูปแบบ”

รายงานจากสื่อต่างประเทศ (เช่น The Guardian และ AP) ระบุว่า กระบวนการนี้รวมถึงการถอดยศ “เจ้าชาย” “ดยุกแห่งยอร์ก” และฐานันดรศักดิ์ “His Royal Highness” (HRH) อย่างถาวร การตัดสินพระทัยของกษัตริย์ชาร์ลส์ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแห่งเวลส์ มีรายงานว่าแอนดรูว์ไม่ได้คัดค้านกระบวนการนี้

เจ้าชายแอนดรู กับพระเจ้าชาร์ล พระเชษฐา
AP Photo/Joanna Chan, File

พระเจ้าชาร์ลผ่าตัดใหญ่เพื่อรักษาสถาบันราชวงศ์อังกฤษ

สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ตัดสินพระทัยถอดยศเจ้าชายของพระอนุชาตนเอง ถือเป็นหนึ่งในพระบัญชาที่เด็ดขาด รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษยุคใหม่ ส่งสัญญาณที่ชัดเจนจากราชวงศ์ว่า การอยู่รอดของสถาบัน สำคัญกว่าสายสัมพันธ์ส่วนตัว

แอนดรูว์อยู่เป็นความเสี่ยงทางชื่อเสียงที่ใหญ่ที่สุดของราชวงศ์มานานหลายปี ความเชื่อมโยงกับคดีอื้อฉาวของเจฟฟรีย์ เอปสตีน เป็นมลทินร้ายแรงที่ลบล้างไม่ได้ การ “ตัดเนื้อร้าย” ทิ้ง เป็นการลากเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าราชวงศ์ยุคใหม่จะไม่ปกป้อง หรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบุคคลที่แปดเปื้อนจากคดีอื้อฉาวระดับโลกนี้อีกต่อไป แตกต่างอย่างชัดเจนจากยุคสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งถูกมองว่าอาจผ่อนปรนกับพระโอรสองค์โปรดมากกว่า

ความรู้สึกของสาธารณชนชาวอังกฤษต่อแอนดรูว์นั้นติดลบอย่างรุนแรง การที่แอนดรูว์ยังคงยศเจ้าชาย และพำนักในพระตำหนักหรูหรา สร้างความรู้สึกว่าราชวงศ์อยู่เหนือกฎหมาย ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ การถอดยศครั้งนี้ หวังว่ากอบกู้ศรัทธาจากประชาชน แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เชื้อพระวงศ์ก็ต้องเผชิญกับผลที่ตามมา

เจ้าชายแอนดรูว์ กับ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร

สรุปไทม์ไลน์การล่มสลายของเจ้าชายแอนดรูว์

ราวปี 2542 เจ้าชายแอนดรูว์ เริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันมิตรกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีชาวอเมริกัน ผ่านทาง กิสเลน แม็กซ์เวลล์

ปี 2551 เอปสตีน ถูกตัดสินว่ามีความผิดในฟลอริดา ฐานจัดหาผู้เยาว์เพื่อค้าประเวณี แต่เจ้าชายแอนดรูว์ยังคงคบหากับเขา

ปี 2553 สื่อเผยแพร่ภาพเจ้าชายแอนดรูว์เดินในเซ็นทรัลพาร์ก กับ เอปสตีน หลังจากเอปสตีนพ้นโทษออกมาแล้ว

ปี 2557-2558 เวอร์จิเนีย จุฟเฟร หนึ่งในเหยื่อของเอปสตีน กล่าวหาต่อสาธารณะว่า เธอถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับเจ้าชายแอนดรูว์ 3 ครั้ง ขณะที่เธออายุเพียง 17 ปี แต่แอนดรูว์ปฏิเสธหนักแน่น

สิงหาคม 2562 เอปสตีน ถูกจับกุมในข้อหาค้ามนุษย์ทางเพศ เสียชีวิตปริศนาในเรือนจำระหว่างรอการพิจารณาคดี ทำให้สังคมหันมาจับตามองบุคคลใกล้ชิด รวมถึงเจ้าชายแอนดรูว์

พฤศจิกายน 2562 เจ้าชายแอนดรูว์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ BBC Newsnight เพื่อพยายามเคลียร์ข้อกล่าวหา แต่การสัมภาษณ์ครั้งนี้กลายเป็นหายนะ คำตอบของพระองค์ เช่น อ้างว่าไปร้าน Pizza Express ในเมืองโวกิง หรืออ้างว่าตนเองมีภาวะไม่สามารถมีเหงื่อออกได้ ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่น่าเชื่อถือ หลังการสัมภาษณ์ เจ้าชายแอนดรูว์ถูกกดดันอย่างหนัก จนต้องประกาศ ยุติการปฏิบัติพระกรณียกิจสาธารณะ

พระเจ้าชาร์ลที่ 3 เจ้าชายแอนดรู
(AP Photo/Lefteris Pitarakis, File)

สิงหาคม 2564 เวอร์จิเนีย จุฟเฟร ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อเจ้าชายแอนดรูว์ในนิวยอร์ก ฐานล่วงละเมิดทางเพศ

มกราคม 2565 ก่อนการพิจารณาคดี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงถอดยศทางการทหาร และการใช้ฐานันดรศักดิ์ “His Royal Highness” (HRH) ในทางราชการของเจ้าชายแอนดรูว์

กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าชายแอนดรูว์ ยอมความในคดีแพ่งกับจุฟเฟร โดยตกลงจ่ายเงินจำนวนมหาศาล คาดว่าหลายล้านปอนด์ เพื่อยุติคดี โดยไม่มีการยอมรับผิด

เมษายน 2568 เวอร์จิเนีย จุฟเฟร ได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย หลังจากนั้น หนังสือที่เธอเขียนได้ถูกตีพิมพ์ เผยแพร่รายละเอียดการถูกกระทำ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ระบุว่ามีพยานคนอื่นให้การในคดีของแม็กซ์เวลล์ ว่าถูกเจ้าชายแอนดรูว์ล่วงละเมิดทางเพศเช่นกัน

หนังสือของ เวอร์จิเนีย จุฟเฟร เล่าเรื่องคดี
AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

30 ตุลาคม 2568 สำนักพระราชวังบักกิงแฮม ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเริ่มกระบวนการถอดยศ “เจ้าชาย” และตำแหน่งอื่นๆ ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ สั่งให้ย้ายออกจากพระตำหนักรอยัล ลอดจ์ ถือเป็นจุดสิ้นสุดบทบาทในฐานะสมาชิกระดับสูงของราชวงศ์โดยสมบูรณ์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก ข่าวต่างประเทศ

สรุปดราม่า สำนักพระราชวัง ประกาศถอดยศ เจ้าชายแอนดรูว์ พัวพันคดีล่วงละเมิดเด็ก

29 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เงินเยน ร่วงหนัก เหลือ 21 บาท เวลาทองคนไทยเที่ยวญี่ปุ่น

16 นาที ที่แล้ว
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี ข่าวอาชญากรรม

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

26 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา หยดน้ำตาเทียนให้โชค งวด 1/11/68

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! พรรคเพื่อไทย โหวตคะแนนท่วมท้น “จุลพันธ์” นั่งหัวหน้าพรรคคนใหม่

51 นาที ที่แล้ว
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เสิร์ฟลุคกระต่ายแสนซน เทศกาลฮาโลวีน ข่าวดารา

เผ็ดซี้ด! เจนี่ เสิร์ฟลุคบันนี่สุดเซ็กซี่ โชว์หุ่นเป๊ะรับฮาโลวีน ใจสั่นรัว ๆ

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วีระ” นำแบ็กโฮ-แทรกเตอร์ จอดประชิดแนว ขีดเส้นตายบ่ายโมง ต้องไล่เขมรออก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.ทหาร ไม่เชิญ กัน จอมพลัง แล้ว เตรียมหาเอกสารหน่วยงานไหนขอความอนุเคราะห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยข้อมูลเอกสาร กองร้อย ตชด. 22 (ศรีสะเกษ) ทำหนังสือเมื่อ 19 ส.ค. 68 ขอรับแผ่นเกราะ 22 แผ่น ส่งถึงมูลนิธิฯ ผ่านบริษัท อินโรสตาร์ ข่าว

ถึงบางอ้อ! สาเหตุ ทัพบก ปฏิเสธ ปมขอเกราะ เพราะหน่วยงานที่ขอคือ ตชด. ไม่ใช่ทหาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้นำไต้หวัน ส่งสารแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำไต้หวัน ส่งสารแสดงความอาลัย ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอเหรียญทอง โพสต์จี้ สปสช. หลังทราบข้อมูล ทุจริตคีย์ข้อมูลเท็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บอร์ดคุรุสภา เคาะเกณฑ์ใหม่ ยกเลิกสอบวิชาเอกตั๋วครู มีผลทันที ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น เตรียมจ้างนายพราน ล่าหมี หลัง ปชช. ถูกหมีฆ่าตายแล้ว 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะท้าแดดริมชายหาด เซ็กซี่ทะลุจอ บันเทิง

ปู ไปรยา ฟาดบิกินีตัวจิ๋ว อวดหุ่นเซี๊ยะท้าแดดริมชายหาด เซ็กซี่ทะลุจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว&quot; อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอลชื่อดัง สู่กรรมการบริหาร &quot;พรรคกล้าธรรม&quot; ข่าว

ประวัติ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” อดีต ปธ.สโมสรฟุตบอล กก.บริหาร “พรรคกล้าธรรม”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะ จัดงานแต่ง 31 ต.ค. นี้ งดเหล้า-งดเต้น ในช่วงถวายอาลัย บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ยันไม่เลื่อนงานแต่ง งดแอลกอฮอล์-ปาร์ตี้ ปรับธีมสีสุภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปลื้ม! ยอดใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส 3 พันล้าน คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ขอแสดงความยินดีกับ คุณอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท–เปาโล ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือ รพ.พญาไท-เปาโล แสดงความยินดีกับ คุณอัฐ ทองแตง ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” โอนเงินคืนให้ “กัน จอมพลัง” แล้ว หลังโอนมาให้โดยพลการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รำลึก 19 ปี นวมทอง ไพรวัลย์ แท็กซี่พลีชีพ &quot;ต้านรัฐประหาร&quot; ข่าว

รำลึก 19 ปี นวมทอง ไพรวัลย์ แท็กซี่พลีชีพ “ต้านรัฐประหาร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึก ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรแก้ไขด่วน ข่าว

ต๊ะ นารากร เปิดเบื้องลึก ร้านค้าคนละครึ่งพลัส ตั้งราคาสองมาตรฐาน ชี้หากผิดจริงควรแก้ไขด่วน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับตาวันนี้! เพื่อไทย โหวตเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ สะพัด “จุลพันธ์-จาตุรนต์” เต็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรุงไทยแจ้งด่วน เงินที่ถูกตัดจากบัญชีแต่ไม่เข้าปลายทาง เตรียมคืนให้ภายในเที่ยงคืน 30 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

กรุงไทย แจ้งด่วน โอนเงิน ตัดยอดแล้ว แต่เงินไม่เข้าบัญชีปลายทาง แก้ไขตามนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ต.ค. 2568 12:45 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 10:54 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด AI 1/11/68 เจาะสถิติ 2 ตัวล่าง 1 พ.ย. ย้อนหลัง 15 ปี

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
สืบนครบาล 1 รวบผู้ต้องหาหญิงวัย 39 หลังผู้เสียหายเก่าแฟนเคยถูกหลอก อาสาล่อซื้อ เปิดบัญชีใหม่ให้ จนนำไปสู่การจับกุม ผู้ต้องหาอ้างแค่คนกลางตรวจสอบบัญชี

อย่ามาหลอกแฟนฉัน! สาวลุยเอง ล่อซื้อจับ “ป้าสุนีย์” คนกลางบัญชีม้า

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา งวด 1 พฤศจิกายน 2568

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์อาศรมฤาษีเณร จ.อยุธยา หยดน้ำตาเทียนให้โชค งวด 1/11/68

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568

ส่องภาพ อดีตพระกาโตะ เข้าพิธีวิวาห์ชื่นมื่นกับ ลูกสาวเจ้าของโรงไม้เมืองคอน

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2568
Back to top button