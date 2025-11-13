ข่าวต่างประเทศ

นาทีชีวิต จระเข้ยักษ์พุ่งกัดเด็ก 10 ขวบ ลากลงน้ำต่อหน้าต่อตา เจ็บหนัก-แผลทั่วตัว

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:40 น.
จระเข้ยักษ์ 12 ฟุต ลากเด็ก 10 ขวบลงน้ำ ก่อนชาวบ้านช่วยชีวิตได้ทัน

นาทีชีวิต เด็กชายอินโดฯ 10 ขวบ ถูกจระเข้ ยักษ์12 ฟุตลากลงน้ำ พบแผลรอยขีดข่วนทั่วตัว ชาวประมงฮีโร่กระโดดง้างปากช่วยชีวิตไว้ได้ทัน

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ที่จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย กรณี เด็กชาย มูฮัมหมัด ซากี รามาดานี วัย 10 ขวบ กำลังเดินกลับบ้านกับเพื่อน ๆ จู่ ๆ จระเข้ขนาดใหญ่ 12 ฟุต (ประมาณ 3.6 เมตร) พุ่งเข้ากัดที่ลำตัวของเขา และดึงร่างเด็กชายซากีตกลงจากสะพานริมแม่น้ำ ขณะที่เพื่อนของเขาต่างกรีดร้องขอความช่วยเหลือ

เด็กชายส่งเสียงร้องดังไปถึงกลุ่มชาวประมง โดย นายอันดี อีจูร์ วัย 35 ปี พวกเขารีบวิ่งเข้ามาเพื่อต่อสู้กับจระเข้ทันที คลิปวิดีโอเหตุการณ์เผยให้เห็นชาวบ้านที่หวาดกลัวและกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนก ขณะที่ชาวบ้านอีกกลุ่มพยายามต่อสู้เพื่อง้างปากของจระเข้ที่กำลังโกรธเกรี้ยว จระเข้เริ่มดุร้ายมากขึ้นระหว่างการต่อสู้ มันฟาดร่างเล็ก ๆ ของซากีเข้ากับเสาบ้านและพยายามใช้ท่าหมุนมรณะเพื่อจัดการเหยื่อ

ในท้ายที่สุดจระเข้ก็ยอมล่าถอย เมื่อมีชายอีกหลายคนกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อต่อสู้กับมัน ชาวบ้านจึงดึงร่างของซากีที่อยู่ในอาการตกใจกลับขึ้นมาบนฝั่ง เด็กชายได้รับบาดแผลรอยขีดข่วนและรอยฟกช้ำทั่วลำตัวและใบหน้า จากนั้นเจ้าหน้าที่รีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

นางฮูจาเนีย วัย 35 ปี เพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า “ฉันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้และเสียงน้ำแตกกระจาย เมื่อฉันออกมาก็เห็นซากีอยู่ในปากจระเข้ถูกกัดที่ลำตัวฝั่งซ้าย ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง!” ขณะที่ นายซูยัตโน ชาวประมงวัย 67 ปี หนึ่งในผู้กระโดดลงไปช่วย เล่าว่า “ผมเห็นจระเข้หมุนตัวซากี 3 รอบ ผมรีบกระโดดไปคว้าหางจระเข้ทันที พยายามจะดึงให้หลุด แต่จระเข้แข็งแรงมากจนสะบัดหลุดจากมือผมไปได้ อีกทั้งน้ำในตอนนั้นขุ่นมาก พวกเราพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะง้างปากจระเข้ด้วยมือเปล่า มันรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปช้ามาก ด้วยเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้าย พวกเราก็สามารถช่วยเหยื่อออกจากกรามมรณะของมันได้สำเร็จ”

ชาวบ้านกล่าวว่า แม่น้ำในเขตคูไตตะวันออกมีระดับน้ำสูงขึ้นจากภาวะน้ำขึ้น อาจเป็นสาเหตุให้จระเข้รุกล้ำเข้ามาใกล้ชุมชน หลังจากเกิดเหตุ ผู้กำกับอาวุโส อัสเรียดี ผู้กำกับการตำรวจเบงกาลอน ได้เข้าเยี่ยมซากีที่โรงพยาบาลภูมิภาคคูดุงกา ซึ่งเด็กชายยังคงพักฟื้นจากบาดแผล

อย่างไรก็ดี ผู้กำกับอัสเรียดี เตือนชาวบ้านในพื้นที่ว่า “ครอบครัวและชุมชนต้องเพิ่มความระมัดระวัง กิจกรรมของเด็ก ๆ บริเวณแม่น้ำ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน มีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะถูกสัตว์ป่าโจมตี”

สำหรับหมู่เกาะอินโดนีเซียเป็นที่อยู่ของจระเข้ 14 สายพันธุ์ รวมถึงประชากรจระเข้น้ำเค็มขนาดใหญ่และดุร้ายจำนวนมาก นักอนุรักษ์เชื่อว่า จระเข้ถูกผลักดันให้เข้ามาในแผ่นดินลึกขึ้นและเข้าใกล้หมู่บ้านมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การทำประมงเกินขนาด ทำให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติของจระเข้ลดลง และการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเป็นฟาร์มและการทำเหมืองดีบุก ทำให้ชาวบ้านรุกล้ำเข้าไปในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติของจระเข้ อีกทั้งชาวบ้านในประเทศยังคงใช้แม่น้ำในการอาบน้ำและหาปลาแบบดั้งเดิม ปัจจัยอันตรายเหล่านี้ส่งผลให้มีสถิติจระเข้โจมตีมนุษย์มากขึ้น

ข้อมูลจาก : newsflare

